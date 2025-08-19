A- A+

MAKANAN cepat saji adalah jenis makanan yang disiapkan, dimasak, dan disajikan dalam waktu singkat, biasanya di restoran atau gerai khusus fast food.

Ciri khasnya adalah praktis, rasanya kuat, dan sering kali disajikan dalam porsi yang sudah ditentukan.

Berikut 13 Dampak Makan Makanan Cepat Saji

1. Meningkatkan risiko obesitas

Tinggi kalori, lemak, dan gula.

2. Memicu tekanan darah tinggi

Karena kandungan garam yang berlebihan.

3. Meningkatkan kolesterol jahat

Akibat minyak trans dan lemak jenuh.

4. Risiko penyakit jantung dan stroke

Karena kombinasi lemak, garam, dan kolesterol.

5. Gangguan pencernaan

Rendah serat, sehingga bisa menyebabkan sembelit.

6. Diabetes tipe 2

Makanan cepat saji biasanya tinggi gula dan karbohidrat sederhana.

7. Menurunkan daya tahan tubuh

Kekurangan vitamin & mineral penting.

8. Meningkatkan risiko kanker tertentu

Konsumsi jangka panjang fast food yang digoreng.

9. Kerusakan gigi

Karena kadar gula tinggi dalam minuman soda atau pendamping fast food.

10. Kecanduan makan berlebihan

Rasa gurih, asin, dan manis membuat sulit berhenti.

11. Mengganggu kesehatan mental

Pola makan fast food berhubungan dengan depresi dan kecemasan.

12. Masalah kulit

Makanan berminyak dan bergula tinggi bisa memicu jerawat.

13. Mengurangi energi dan konsentrasi

Meski tinggi kalori, fast food miskin nutrisi sehingga tubuh cepat lelah.

Makanan cepat saji boleh dikonsumsi sesekali, tetapi tidak baik jika dijadikan menu harian. (Z-4)