13 Dampak Makan Makanan Cepat Saji

MAKANAN cepat saji adalah jenis makanan yang disiapkan, dimasak, dan disajikan dalam waktu singkat, biasanya di restoran atau gerai khusus fast food.
Ciri khasnya adalah praktis, rasanya kuat, dan sering kali disajikan dalam porsi yang sudah ditentukan.
Tinggi kalori, lemak, dan gula.
Karena kandungan garam yang berlebihan.
Akibat minyak trans dan lemak jenuh.
Karena kombinasi lemak, garam, dan kolesterol.
Rendah serat, sehingga bisa menyebabkan sembelit.
Makanan cepat saji biasanya tinggi gula dan karbohidrat sederhana.
Kekurangan vitamin & mineral penting.
Konsumsi jangka panjang fast food yang digoreng.
Karena kadar gula tinggi dalam minuman soda atau pendamping fast food.
Rasa gurih, asin, dan manis membuat sulit berhenti.
Pola makan fast food berhubungan dengan depresi dan kecemasan.
Makanan berminyak dan bergula tinggi bisa memicu jerawat.
Meski tinggi kalori, fast food miskin nutrisi sehingga tubuh cepat lelah.
Makanan cepat saji boleh dikonsumsi sesekali, tetapi tidak baik jika dijadikan menu harian. (Z-4)
Tak ada yang lebih menggugah selera selain aroma rendang yang mengepul hangat dari dalam kemasan makanan cepat saji.
Meskipun praktis dan menggoda, kecanduan makanan cepat saji dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental. Konsumsi sesekali tidak masalah, tetapi penting
Peneliti menginginkan pengukuran yang lebih objektif dari asupan makanan cepat saji untuk mempelajari hubungan antara pola makan tinggi energi dari makanan olahan ultra dan hasil kesehatan.
Menjaga asupan makanan anak merupakan langkah penting untuk menunjang tumbuh kembang optimal dan mencegah gangguan kesehatan di masa depan.
BPKH melakukan terobosan mencakup peningkatan pasokan bumbu untuk catering, akomodasi hotel di Mekah dan Madinah, serta penyediaan makanan siap saji.
