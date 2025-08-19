A- A+

Berikut Bahaya Sering Minum Minuman Dingin(freepik)

MINUMAN dingin adalah jenis minuman yang disajikan pada suhu rendah, biasanya dengan cara didinginkan di lemari es atau ditambahkan es batu.

Minuman ini memberikan sensasi segar dan menyejukkan, terutama saat cuaca panas atau setelah beraktivitas fisik.

Berikut 12 Bahaya Sering Minum Minuman Dingin

1. Mengganggu pencernaan

Suhu dingin dapat memperlambat proses pencernaan makanan.

2. Memicu sakit tenggorokan

Sering minum es dapat menyebabkan iritasi atau radang tenggorokan.

3. Meningkatkan risiko batuk dan pilek

Suhu dingin menurunkan daya tahan tubuh di area saluran pernapasan.

4. Menimbulkan sakit gigi dan gigi sensitif

Minuman dingin bisa membuat enamel gigi melemah.

5. Memicu sakit kepala atau migrain

Perubahan suhu ekstrem dapat merangsang saraf di kepala.

6. Menghambat penyerapan nutrisi

Tubuh lebih sulit menyerap vitamin dan mineral ketika suhu minuman terlalu rendah.

7. Menyebabkan kembung dan perut terasa penuh

Minuman dingin bisa meningkatkan produksi gas di perut.

8. Mengganggu metabolisme tubuh

Suhu dingin membuat tubuh bekerja ekstra untuk menyesuaikan suhu cairan.

9. Berisiko meningkatkan lendir

Terutama pada orang yang sudah mengalami flu atau radang tenggorokan.

10. Mempengaruhi kesehatan jantung

Pada beberapa orang, suhu dingin bisa memicu penyempitan pembuluh darah.

11. Memperburuk gejala asam lambung

Minuman dingin bisa membuat otot pencernaan lebih lambat bekerja.

12. Beresiko meningkatkan infeksi tenggorokan

Suhu dingin menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan bakteri tertentu.

Minuman dingin boleh dikonsumsi, asal tidak berlebihan dan sebaiknya diimbangi dengan minum air hangat atau suhu normal agar tubuh tetap sehat. (Z-4)