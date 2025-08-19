12 Bahaya Sering Minum Minuman Dingin

Headline
MINUMAN dingin adalah jenis minuman yang disajikan pada suhu rendah, biasanya dengan cara didinginkan di lemari es atau ditambahkan es batu.
Minuman ini memberikan sensasi segar dan menyejukkan, terutama saat cuaca panas atau setelah beraktivitas fisik.
Suhu dingin dapat memperlambat proses pencernaan makanan.
Sering minum es dapat menyebabkan iritasi atau radang tenggorokan.
Suhu dingin menurunkan daya tahan tubuh di area saluran pernapasan.
Minuman dingin bisa membuat enamel gigi melemah.
Perubahan suhu ekstrem dapat merangsang saraf di kepala.
Tubuh lebih sulit menyerap vitamin dan mineral ketika suhu minuman terlalu rendah.
Minuman dingin bisa meningkatkan produksi gas di perut.
Suhu dingin membuat tubuh bekerja ekstra untuk menyesuaikan suhu cairan.
Terutama pada orang yang sudah mengalami flu atau radang tenggorokan.
Pada beberapa orang, suhu dingin bisa memicu penyempitan pembuluh darah.
Minuman dingin bisa membuat otot pencernaan lebih lambat bekerja.
Suhu dingin menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan bakteri tertentu.
Minuman dingin boleh dikonsumsi, asal tidak berlebihan dan sebaiknya diimbangi dengan minum air hangat atau suhu normal agar tubuh tetap sehat. (Z-4)
