ibis Bandung Pasteur Gelar Family Fun Walk untuk Meriahkan HUT RI ke-80

ibis Bandung Pasteur gelar Family Fun Walk untuk peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80(Doc ibis Bandung Pasteur)

DALAM rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, ibis Bandung Pasteur menggelar kegiatan Family Fun Walk yang berlangsung pada Minggu, 17 Agustus 2025 pagi.

Mengusung tema kebersamaan dan semangat nasionalisme, kegiatan ini diikuti oleh seluruh Head of Department (HOD), staff, daily worker (DW), trainee, serta keluarga besar ibis Bandung Pasteur.

Para peserta mengenakan pakaian bernuansa merah putih sebagai simbol cinta tanah air.

Acara dimulai dengan jalan sehat bersama mengelilingi rute sepanjang kurang lebih 3 km di sekitar kawasan Pasteur, Bandung.

Selain jalan sehat bersama, acara juga dimeriahkan dengan berbagai lomba khas 17-an yang penuh keceriaan dan kebersamaan.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan, tetapi juga mempererat rasa kekeluargaan antar karyawan sekaligus meningkatkan semangat kerja tim.

"Family Fun Walk ini adalah wujud kebersamaan dan kekompakan keluarga besar ibis Bandung Pasteur dalam merayakan momen penting kemerdekaan Indonesia. Dengan melibatkan keluarga karyawan, kami ingin menghadirkan suasana yang hangat, sehat, dan penuh semangat nasionalisme," ujar Ika Florentina selaku General Manager ibis Bandung Pasteur.

ibis Bandung Pasteur percaya bahwa kekuatan utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu berawal dari internal yang solid dan penuh energi positif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh karyawan dapat membawa semangat kemerdekaan dalam memberikan pengalaman menginap terbaik bagi para tamu. (Adv)