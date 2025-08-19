5 Adab keluar Masjid, Lengkap dengan Bacaan Doanya

Headline
DOA keluar masjid adalah bacaan doa yang dianjurkan untuk dibaca seorang muslim ketika hendak meninggalkan masjid, sebagai bentuk adab dan permohonan kebaikan kepada Allah SWT.
Untuk adab keluar masjid, baiknya dahulukan kaki kiri, membaca doa, menjaga ketertiban, dan tetap bersikap sopan.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allāhumma innī as’aluka min fadhlika.
Artinya
"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu karunia dari sisi-Mu." (HR. Muslim)
Doa ini dibaca sambil mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. (Z-4)
Doa ini mengandung permohonan agar Allah memberikan keberkahan dan karunia-Nya kepada kita, serta memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari setelah beribadah di masjid.
Mengamalkan adab dan doa masuk serta keluar masjid adalah bentuk penghormatan terhadap rumah Allah. Dengan mengikuti sunnah ini, kita mendapatkan pahala dan keberkahan
Memasuki dan keluar dari masjid dengan adab yang benar, termasuk membaca doa, adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW.
Doa ini bertujuan untuk memohon rahmat dan karunia Allah serta menjaga adab ketika berada di rumah-Nya.
Doa ini mengandung permohonan agar Allah memberikan keberkahan dan karunia-Nya kepada kita, serta memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari setelah beribadah di masjid.
Doa masuk masjid berisikan permohonan agar mendapat perlindungan Allah SWT dari segala keburukan, semantara doa keluar masjid meminta ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuat
