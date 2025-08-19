Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

5 Adab keluar Masjid, Lengkap dengan Bacaan Doanya

Reynaldi Andrian Pamungkas
19/8/2025 20:00
5 Adab keluar Masjid, Lengkap dengan Bacaan Doanya
Berikut Adab Keluar Masjid(freepik)

DOA keluar masjid adalah bacaan doa yang dianjurkan untuk dibaca seorang muslim ketika hendak meninggalkan masjid, sebagai bentuk adab dan permohonan kebaikan kepada Allah SWT.

Untuk adab keluar masjid, baiknya dahulukan kaki kiri, membaca doa, menjaga ketertiban, dan tetap bersikap sopan.

Berikut 5 Adab Keluar Masjid

  1. Mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid.
  2. Membaca doa keluar masjid.
  3. Tetap tenang dan sopan saat melangkah keluar, tidak tergesa-gesa.
  4. Menjaga kebersihan dan ketertiban, jangan meninggalkan sampah atau hal yang mengganggu orang lain.
  5. Mengucapkan salam bila bertemu dengan saudara muslim di sekitar masjid.

Berikut Bacaan Doa Keluar Masjid

Bacaan Arab

Baca juga : Adab Masuk dan Keluar Masjid, Berikut Doanya

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

Bacaan Latin

Allāhumma innī as’aluka min fadhlika.

Artinya

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu karunia dari sisi-Mu." (HR. Muslim)

Doa ini dibaca sambil mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved