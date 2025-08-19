5 Adab keluar Masjid, Lengkap dengan Bacaan Doanya

A- A+

Berikut Adab Keluar Masjid

DOA keluar masjid adalah bacaan doa yang dianjurkan untuk dibaca seorang muslim ketika hendak meninggalkan masjid, sebagai bentuk adab dan permohonan kebaikan kepada Allah SWT.

Untuk adab keluar masjid, baiknya dahulukan kaki kiri, membaca doa, menjaga ketertiban, dan tetap bersikap sopan.

Berikut 5 Adab Keluar Masjid

Mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Membaca doa keluar masjid. Tetap tenang dan sopan saat melangkah keluar, tidak tergesa-gesa. Menjaga kebersihan dan ketertiban, jangan meninggalkan sampah atau hal yang mengganggu orang lain. Mengucapkan salam bila bertemu dengan saudara muslim di sekitar masjid.

Berikut Bacaan Doa Keluar Masjid

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

Bacaan Latin

Allāhumma innī as’aluka min fadhlika.

Artinya

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu karunia dari sisi-Mu." (HR. Muslim)

Doa ini dibaca sambil mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. (Z-4)