Waldo Immanuel Manik Raih Medali Emas di Ajang Asia International Mathematical Olympiad 2025 di Jepang

Waldo Immanuel Manik memamerkan medali emas yang diraihnya dari ajang Asia International Mathematical Olympiad 2025 di Jepang(MI/HO)

WALDO Immanuel Malik, Siswa SMA Unggulan Rushd, berhasil membawa pulang medali emas di ajang Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) 2025 di Jepang.

Waldo mendapatkan skor tertinggi dari perwakilan Indonesia dan berada di level 5 teratas. Hal ini menambah deretan prestasi penghargaan internasional yang diterima oleh siswa SMA Unggulan Rushd meski baru memasuki tahun ketiga.

Sebelumnya, siswa SMA Unggulan Rushd juga memenangkan FIRA International Robosport Tournament dan Silver Medal di International Greenwich Olympiad di London, dengan total 170 penghargaan internasional yang saat ini diterima oleh siswa SMA Unggulan Rushd.

Berada di bawah naungan Achmad Zaky Foundation, SMA Unggulan Rushd memiliki visi misi untuk menghadirkan para Changemakers masa depan yang berorientasi pada inovasi dan menciptakan dampak dengan global mindset.

Kepala Sekolah SMA Unggulan Rushd Eko Supriyanto melihat capaian ini sebagai langkah awal yang akan terus dipupuk untuk mempersiapkan para pemimpin masa depan.

Ia mengatakan “SMA Unggulan Rushd memiliki visi untuk melahirkan Changemakers masa depan yang berdaya saing di kancah global. Kami bersama dengan seluruh pengajar berkomitmen memberikan dukungan, baik dari segi akademis maupun infrastruktur yang dapat mendukung para siswa dalam memaksimalkan potensi mereka, terutama dalam pengembangan skill 5C yang dibutuhkan di masa sekarang, yaitu Critical Thinking & Problem Solving, Communication, Collaboration, Citizenship (global and local) and Creativity & Innovation. Kami sangat bangga dan bersyukur atas capaian ini dan akan menjadikan ini sebagai semangat untuk berkontribusi pada masa depan Indonesia,”

Chairman Achmad Zaky Foundation, Achmad Zaky, mengatakan, “Di era yang amat sangat maju dan dengan terus berkembangnya AI ini, kecerdasan analitis mungkin akan menjadi semakin umum. Oleh karena itu, kecerdasan kita juga harus menuju ke level kreativitas, seperti melihat sebuah perspektif dan tantangan melalui konteks yang baru."

"Untuk itulah kurikulum di SMA Rushd kami sesuaikan untuk menjadi semakin kontekstual dan transformatif. Pembelajaran di Rushd juga tidak berhenti di ruang kelas. Kami memadukan keunggulan akademik dengan kemajuan yang terjadi di luar dan negara kita, untuk memastikan siswa kami tidak hanya dibekali dengan pengetahuan tetapi juga pemahaman konteks untuk melahirkan inovasi di masa depannya. Kami amat sangat bangga dengan seluruh pencapaian dan perkembangan siswa-siswi kami dan juga akan terus bersama-sama bertumbuh bersama siswa-siswi kami," pungkasnya. (Z-1)