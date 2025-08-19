Surat Ad Dhuha dan Artinya: Arab, Latin, Tafsir Lengkap

Surat Ad-Dhuha(Freepik)

SURAT Ad Dhuha adalah surat ke-93 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 11 ayat. Surat ini diturunkan di Mekkah dan memiliki makna mendalam tentang harapan, keimanan, dan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam artikel ini, kami sajikan teks Arab, latin, terjemahan, serta tafsir dari surat Ad Dhuha dan artinya agar mudah dipahami.

Pengantar Surat Ad Dhuha

Surat Ad Dhuha diturunkan saat Nabi Muhammad SAW mengalami kesedihan karena wahyu sempat terhenti. Surat ini mengingatkan bahwa Allah selalu bersama hamba-Nya dan memberikan harapan di saat sulit. Nama "Ad Dhuha" berarti waktu dhuha (pagi hari), yang merujuk pada ayat pertama surat ini.

Teks Arab dan Latin Surat Ad Dhuha

Berikut adalah teks Arab dan transliterasi latin dari surat Ad Dhuha untuk memudahkan pembacaan:

Baca juga : Surat Ad-Dhuha sampai An-Nas: Makna dan Keutamaan untuk Kehidupan Sehari-hari

Arab: وَالضُّحَىٰ ۝

Latin: Wad-duhaa Arab: وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝

Latin: Wal-laili idzaa sajaa Arab: مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝

Latin: Maa wadda'aka rabbuka wamaa qalaa Arab: وَلَلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝

Latin: Walal-aakhiratu khairul laka minal-uulaa Arab: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

Latin: Walasawfa yu'thiika rabbuka fatardhaa Arab: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝

Latin: Alam yajidka yatiiman fa-aawaa Arab: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝

Latin: Wawajadaka dhaallan fahadaa Arab: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝

Latin: Wawajadaka 'aa-ilan fa-aghnaa Arab: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

Latin: Fa-ammal yatiima falaa taqhar Arab: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

Latin: Wa-ammas saa-ila falaa tanhar Arab: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

Latin: Wa-ammaa bini'mati rabbika fahaddith

Berikut adalah arti dari surat Ad Dhuha dalam bahasa Indonesia:

Demi waktu dhuha (pagi hari). Demi malam apabila telah gelap. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak (pula) membencimu. Sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu dalam keadaan tersesat, lalu Dia memberimu petunjuk? Dan Dia mendapatimu dalam keadaan miskin, lalu Dia memberimu kecukupan? Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau ceritakan.

Tafsir Surat Ad Dhuha

Surat Ad Dhuha memiliki pesan yang sangat mendalam. Berikut adalah tafsir singkat dari beberapa ayat:

Ayat 1-2: Allah bersumpah dengan waktu dhuha dan malam untuk menegaskan kebesaran-Nya dan menarik perhatian pada isi surat.

Allah bersumpah dengan waktu dhuha dan malam untuk menegaskan kebesaran-Nya dan menarik perhatian pada isi surat. Ayat 3: Allah menegaskan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW, meskipun wahyu sempat terhenti.

Allah menegaskan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW, meskipun wahyu sempat terhenti. Ayat 4-5: Allah menjanjikan kehidupan akhirat yang lebih baik dan karunia yang akan membuat Nabi puas.

Allah menjanjikan kehidupan akhirat yang lebih baik dan karunia yang akan membuat Nabi puas. Ayat 6-8: Allah mengingatkan Nabi tentang kasih sayang-Nya, seperti melindungi saat Nabi yatim, memberi petunjuk saat tersesat, dan memberikan kecukupan saat miskin.

Allah mengingatkan Nabi tentang kasih sayang-Nya, seperti melindungi saat Nabi yatim, memberi petunjuk saat tersesat, dan memberikan kecukupan saat miskin. Ayat 9-11: Allah memerintahkan untuk tidak menzalimi anak yatim, menghardik peminta, dan selalu mengingat serta mensyukuri nikmat Allah.

Makna dan Hikmah Surat Ad Dhuha

Surat Ad Dhuha dan artinya mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Surat ini juga mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Pesan ini sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari, terutama saat kita menghadapi kesulitan.

Manfaat Membaca Surat Ad Dhuha

Membaca surat Ad Dhuha memiliki banyak keutamaan, seperti:

Menambah keimanan dan ketenangan hati.

Mengingatkan kita untuk selalu bersyukur.

Memberikan semangat saat menghadapi cobaan.

Mendapatkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan memahami surat Ad Dhuha dan artinya, kita bisa mengambil pelajaran berharga untuk menjalani hidup dengan penuh harapan dan kebaikan. Semoga artikel ini membantu Anda memahami surat ini dengan lebih baik! (Z-10)