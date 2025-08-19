Makan Ini sebelum Olahraga Bisa Bantu Bakar Lemak Perut, Berikut Daftarnya!

Rekomendasi camilan sehat.(Freepik)

Mengonsumsi makanan sebelum berolahraga diyakini dapat membantu tubuh lebih efektif membakar lemak perut. Namun, menurut ahli diet olahraga Tara Collingwood, tidak ada satu pun makanan yang bisa secara instan melunturkan lemak.

“Camilan tertentu sebelum olahraga, terutama sebelum jalan kaki, dapat mendukung metabolisme lemak, menstabilkan gula darah, dan menjaga energi sehingga aktivitas lebih efektif,” kata Collingwood, dikutip dari Eat This, Not That!.

Collingwood menekankan pentingnya memilih makanan yang memberi energi seimbang. Berikut beberapa pilihan yang ia sarankan:

1. Oatmeal

Sumber serat dan karbohidrat kompleks ini dicerna perlahan sehingga tidak memicu lonjakan insulin. Oatmeal sangat ideal dikonsumsi sebelum jalan kaki pagi.

2. Greek Yogurt dan Buah Beri

Kombinasi protein, antioksidan, dan karbohidrat sehat memberi energi sekaligus mendukung penurunan berat badan. Pilih Greek yogurt tawar tanpa tambahan gula.

3. Pisang dan Selai Kacang

Pisang memberi karbohidrat sederhana untuk energi, sementara selai kacang menambahkan protein dan lemak sehat agar kenyang lebih lama.

4. Avocado Toast

Roti gandum utuh dengan alpukat menyediakan karbohidrat kompleks serta lemak sehat, cocok disantap sebelum jalan kaki atau sebagai sarapan.

5. Apel dan Selai Almond

Perpaduan serat dari apel dan lemak sehat dari selai almond menjadi bahan bakar energi yang bertahan lebih lama.

6. Kacang-Kacangan

Segenggam kacang memberi protein dan lemak sehat yang mendorong tubuh masuk ke mode pembakaran lemak, sekaligus mencegah lapar saat berolahraga.

7. Telur Rebus dan Biskuit Gandum Utuh

Menyediakan kombinasi protein dan karbohidrat kompleks, cocok untuk aktivitas pagi maupun sore.

Kesimpulan

Meski tidak ada makanan ajaib yang bisa langsung menghilangkan lemak perut, pilihan camilan sehat sebelum olahraga dapat membantu metabolisme bekerja lebih optimal. Dengan energi yang stabil, jalan kaki maupun olahraga ringan bisa menjadi lebih efektif dalam mendukung program penurunan berat badan.