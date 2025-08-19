Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

216 Nama Negara di Dunia dan Ibu Kotanya: Daftar Lengkap A-Z

 Gana Buana
19/8/2025 13:45
216 Nama Negara di Dunia dan Ibu Kotanya: Daftar Lengkap A-Z
Nama ibu kota negara.(freepik)

BERIKUT adalah daftar lengkap 216 negara di dunia beserta ibu kotanya, diurutkan berdasarkan abjad dan disertai nomor urut untuk memudahkan pencarian. Daftar ini mencakup negara-negara berdaulat serta beberapa wilayah dependen yang diakui secara internasional, berdasarkan sumber terpercaya seperti Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook. Informasi ini cocok untuk pelajar, pendidik, atau siapa saja yang ingin memahami geografi global.

Apa Itu Ibu Kota?

Ibu kota adalah kota utama di sebuah negara yang menjadi pusat pemerintahan, tempat kedudukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial. Beberapa negara memiliki lebih dari satu ibu kota untuk fungsi berbeda, seperti Afrika Selatan. Mengetahui ibu kota membantu memahami struktur politik dan budaya suatu negara.

Daftar 216 Negara di Dunia Beserta Ibu Kotanya

Berikut adalah daftar negara-negara di dunia, diurutkan dari A hingga Z, lengkap dengan nomor urut dan ibu kota masing-masing.

Negara dari Huruf A

  • 1. Negara: Afghanistan - Ibu Kota: Kabul
  • 2. Negara: Afrika Selatan - Ibu Kota: Pretoria (administratif), Cape Town (legislatif), Bloemfontein (yudisial)
  • 3. Negara: Akrotiri dan Dhekelia - Ibu Kota: Episkopi Cantonment
  • 4. Negara: Albania - Ibu Kota: Tirana
  • 5. Negara: Aljazair - Ibu Kota: Aljir
  • 6. Negara: Amerika Serikat - Ibu Kota: Washington, D.C.
  • 7. Negara: Andorra - Ibu Kota: Andorra la Vella
  • 8. Negara: Angola - Ibu Kota: Luanda
  • 9. Negara: Anguilla - Ibu Kota: The Valley
  • 10. Negara: Antigua dan Barbuda - Ibu Kota: Saint John's
  • 11. Negara: Arab Saudi - Ibu Kota: Riyadh
  • 12. Negara: Argentina - Ibu Kota: Buenos Aires
  • 13. Negara: Armenia - Ibu Kota: Yerevan
  • 14. Negara: Aruba - Ibu Kota: Oranjestad
  • 15. Negara: Australia - Ibu Kota: Canberra
  • 16. Negara: Austria - Ibu Kota: Wina
  • 17. Negara: Azerbaijan - Ibu Kota: Baku

Negara dari Huruf B

  • 18. Negara: Bahamas - Ibu Kota: Nassau
  • 19. Negara: Bahrain - Ibu Kota: Manama
  • 20. Negara: Bangladesh - Ibu Kota: Dhaka
  • 21. Negara: Barbados - Ibu Kota: Bridgetown
  • 22. Negara: Belanda - Ibu Kota: Amsterdam
  • 23. Negara: Belarus - Ibu Kota: Minsk
  • 24. Negara: Belgia - Ibu Kota: Brussel
  • 25. Negara: Belize - Ibu Kota: Belmopan
  • 26. Negara: Benin - Ibu Kota: Porto-Novo
  • 27. Negara: Bermuda - Ibu Kota: Hamilton
  • 28. Negara: Bhutan - Ibu Kota: Thimphu
  • 29. Negara: Bolivia - Ibu Kota: La Paz (administratif), Sucre (konstitusional)
  • 30. Negara: Bosnia dan Herzegovina - Ibu Kota: Sarajevo
  • 31. Negara: Botswana - Ibu Kota: Gaborone
  • 32. Negara: Brasil - Ibu Kota: Brasília
  • 33. Negara: Britania Raya - Ibu Kota: London
  • 34. Negara: Brunei - Ibu Kota: Bandar Seri Begawan
  • 35. Negara: Bulgaria - Ibu Kota: Sofia
  • 36. Negara: Burkina Faso - Ibu Kota: Ouagadougou
  • 37. Negara: Burundi - Ibu Kota: Gitega

Negara dari Huruf C

  • 38. Negara: Chad - Ibu Kota: N'Djamena
  • 39. Negara: Chili - Ibu Kota: Santiago
  • 40. Negara: China - Ibu Kota: Beijing
  • 41. Negara: Curaçao - Ibu Kota: Willemstad

Negara dari Huruf D

  • 42. Negara: Denmark - Ibu Kota: Kopenhagen
  • 43. Negara: Djibouti - Ibu Kota: Djibouti
  • 44. Negara: Dominika - Ibu Kota: Roseau
  • 45. Negara: Republik Dominika - Ibu Kota: Santo Domingo

Negara dari Huruf E

  • 46. Negara: Ekuador - Ibu Kota: Quito
  • 47. Negara: El Salvador - Ibu Kota: San Salvador
  • 48. Negara: Eritrea - Ibu Kota: Asmara
  • 49. Negara: Estonia - Ibu Kota: Tallinn
  • 50. Negara: Eswatini - Ibu Kota: Mbabane (administratif), Lobamba (kerajaan)
  • 51. Negara: Ethiopia - Ibu Kota: Addis Ababa

Negara dari Huruf F

  • 52. Negara: Fiji - Ibu Kota: Suva
  • 53. Negara: Filipina - Ibu Kota: Manila
  • 54. Negara: Finlandia - Ibu Kota: Helsinki

Negara dari Huruf G

  • 55. Negara: Gabon - Ibu Kota: Libreville
  • 56. Negara: Gambia - Ibu Kota: Banjul
  • 57. Negara: Georgia - Ibu Kota: Tbilisi
  • 58. Negara: Ghana - Ibu Kota: Accra
  • 59. Negara: Gibraltar - Ibu Kota: Gibraltar
  • 60. Negara: Grenada - Ibu Kota: Saint George's
  • 61. Negara: Greenland - Ibu Kota: Nuuk
  • 62. Negara: Guam - Ibu Kota: Hagatna
  • 63. Negara: Guatemala - Ibu Kota: Kota Guatemala
  • 64. Negara: Guernsey - Ibu Kota: Saint Peter Port
  • 65. Negara: Guinea - Ibu Kota: Conakry
  • 66. Negara: Guinea Ekuator - Ibu Kota: Malabo
  • 67. Negara: Guinea-Bissau - Ibu Kota: Bissau
  • 68. Negara: Guyana - Ibu Kota: Georgetown

Negara dari Huruf H

  • 69. Negara: Haiti - Ibu Kota: Port-au-Prince
  • 70. Negara: Honduras - Ibu Kota: Tegucigalpa
  • 71. Negara: Hungaria - Ibu Kota: Budapest

Negara dari Huruf I

  • 72. Negara: India - Ibu Kota: New Delhi
  • 73. Negara: Indonesia - Ibu Kota: Jakarta
  • 74. Negara: Irak - Ibu Kota: Baghdad
  • 75. Negara: Iran - Ibu Kota: Teheran
  • 76. Negara: Irlandia - Ibu Kota: Dublin
  • 77. Negara: Islandia - Ibu Kota: Reykjavik
  • 78. Negara: Israel - Ibu Kota: Yerusalem
  • 79. Negara: Italia - Ibu Kota: Roma

Negara dari Huruf J

  • 80. Negara: Jamaika - Ibu Kota: Kingston
  • 81. Negara: Jepang - Ibu Kota: Tokyo
  • 82. Negara: Jerman - Ibu Kota: Berlin
  • 83. Negara: Jersey - Ibu Kota: Saint Helier

Negara dari Huruf K

  • 84. Negara: Kaledonia Baru - Ibu Kota: Noumea
  • 85. Negara: Kazakhstan - Ibu Kota: Astana
  • 86. Negara: Kenya - Ibu Kota: Nairobi
  • 87. Negara: Kepulauan Falkland - Ibu Kota: Stanley
  • 88. Negara: Kepulauan Faroe - Ibu Kota: Torshavn
  • 89. Negara: Kepulauan Mariana Utara - Ibu Kota: Saipan
  • 90. Negara: Kepulauan Pitcairn - Ibu Kota: Adamstown
  • 91. Negara: Kepulauan Turks dan Caicos - Ibu Kota: Cockburn Town
  • 92. Negara: Kepulauan Virgin Inggris - Ibu Kota: Road Town
  • 93. Negara: Kirgizstan - Ibu Kota: Bishkek
  • 94. Negara: Kiribati - Ibu Kota: Tarawa
  • 95. Negara: Korea Selatan - Ibu Kota: Seoul
  • 96. Negara: Korea Utara - Ibu Kota: Pyongyang
  • 97. Negara: Kosovo - Ibu Kota: Pristina
  • 98. Negara: Kuba - Ibu Kota: Havana
  • 99. Negara: Kuwait - Ibu Kota: Kota Kuwait

Negara dari Huruf L

  • 100. Negara: Laos - Ibu Kota: Vientiane
  • 101. Negara: Latvia - Ibu Kota: Riga
  • 102. Negara: Lebanon - Ibu Kota: Beirut
  • 103. Negara: Lesotho - Ibu Kota: Maseru
  • 104. Negara: Liberia - Ibu Kota: Monrovia
  • 105. Negara: Libya - Ibu Kota: Tripoli
  • 106. Negara: Liechtenstein - Ibu Kota: Vaduz
  • 107. Negara: Lituania - Ibu Kota: Vilnius
  • 108. Negara: Luksemburg - Ibu Kota: Luksemburg

Negara dari Huruf M

  • 109. Negara: Madagaskar - Ibu Kota: Antananarivo
  • 110. Negara: Makedonia Utara - Ibu Kota: Skopje
  • 111. Negara: Maladewa - Ibu Kota: Male
  • 112. Negara: Malawi - Ibu Kota: Lilongwe
  • 113. Negara: Malaysia - Ibu Kota: Kuala Lumpur (negara), Putrajaya (administratif)
  • 114. Negara: Mali - Ibu Kota: Bamako
  • 115. Negara: Malta - Ibu Kota: Valletta
  • 116. Negara: Maroko - Ibu Kota: Rabat
  • 117. Negara: Mauritania - Ibu Kota: Nouakchott
  • 118. Negara: Mauritius - Ibu Kota: Port Louis
  • 119. Negara: Meksiko - Ibu Kota: Kota Meksiko
  • 120. Negara: Mesir - Ibu Kota: Kairo
  • 121. Negara: Mikronesia - Ibu Kota: Palikir
  • 122. Negara: Moldova - Ibu Kota: Chisinau
  • 123. Negara: Monako - Ibu Kota: Monako
  • 124. Negara: Mongolia - Ibu Kota: Ulan Bator
  • 125. Negara: Montenegro - Ibu Kota: Podgorica
  • 126. Negara: Montserrat - Ibu Kota: Plymouth
  • 127. Negara: Mozambik - Ibu Kota: Maputo

Negara dari Huruf N

  • 128. Negara: Namibia - Ibu Kota: Windhoek
  • 129. Negara: Nauru - Ibu Kota: Yaren (de facto)
  • 130. Negara: Nepal - Ibu Kota: Kathmandu
  • 131. Negara: Niger - Ibu Kota: Niamey
  • 132. Negara: Nigeria - Ibu Kota: Abuja
  • 133. Negara: Nikaragua - Ibu Kota: Managua
  • 134. Negara: Niue - Ibu Kota: Alofi
  • 135. Negara: Norwegia - Ibu Kota: Oslo

Negara dari Huruf O

  • 136. Negara: Oman - Ibu Kota: Muscat

Negara dari Huruf P

  • 137. Negara: Pakistan - Ibu Kota: Islamabad
  • 138. Negara: Palau - Ibu Kota: Ngerulmud
  • 139. Negara: Panama - Ibu Kota: Kota Panama
  • 140. Negara: Papua Nugini - Ibu Kota: Port Moresby
  • 141. Negara: Paraguay - Ibu Kota: Asunción
  • 142. Negara: Peru - Ibu Kota: Lima
  • 143. Negara: Polandia - Ibu Kota: Warsawa
  • 144. Negara: Polinesia Perancis - Ibu Kota: Papeete
  • 145. Negara: Portugal - Ibu Kota: Lisboa
  • 146. Negara: Puerto Rico - Ibu Kota: San Juan
  • 147. Negara: Pulau Marshall - Ibu Kota: Majuro
  • 148. Negara: Pulau Norfolk - Ibu Kota: Kingston
  • 149. Negara: Pulau Solomon - Ibu Kota: Honiara

Negara dari Huruf Q

  • 150. Negara: Qatar - Ibu Kota: Doha

Negara dari Huruf R

  • 151. Negara: Republik Afrika Tengah - Ibu Kota: Bangui
  • 152. Negara: Republik Ceko - Ibu Kota: Praha
  • 153. Negara: Republik Kongo - Ibu Kota: Brazzaville
  • 154. Negara: Republik Demokratik Kongo - Ibu Kota: Kinshasa
  • 155. Negara: Rumania - Ibu Kota: Bukares
  • 156. Negara: Rusia - Ibu Kota: Moskow
  • 157. Negara: Rwanda - Ibu Kota: Kigali

Negara dari Huruf S

  • 158. Negara: Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha - Ibu Kota: Jamestown
  • 159. Negara: Saint Kitts dan Nevis - Ibu Kota: Basseterre
  • 160. Negara: Saint Lucia - Ibu Kota: Castries
  • 161. Negara: Saint Martin - Ibu Kota: Marigot
  • 162. Negara: Saint Pierre dan Miquelon - Ibu Kota: Saint-Pierre
  • 163. Negara: Saint Vincent dan Grenadines - Ibu Kota: Kingstown
  • 164. Negara: Samoa - Ibu Kota: Apia
  • 165. Negara: Samoa Amerika - Ibu Kota: Pago Pago
  • 166. Negara: San Marino - Ibu Kota: San Marino
  • 167. Negara: Santo Barthelemy - Ibu Kota: Gustavia
  • 168. Negara: Sao Tome dan Principe - Ibu Kota: Sao Tome
  • 169. Negara: Selandia Baru - Ibu Kota: Wellington
  • 170. Negara: Senegal - Ibu Kota: Dakar
  • 171. Negara: Serbia - Ibu Kota: Beograd
  • 172. Negara: Seychelles - Ibu Kota: Victoria
  • 173. Negara: Sierra Leone - Ibu Kota: Freetown
  • 174. Negara: Singapura - Ibu Kota: Singapura
  • 175. Negara: Sint Maarten - Ibu Kota: Philipsburg
  • 176. Negara: Siprus - Ibu Kota: Nikosia
  • 177. Negara: Slovenia - Ibu Kota: Ljubljana
  • 178. Negara: Slovakia - Ibu Kota: Bratislava
  • 179. Negara: Somalia - Ibu Kota: Mogadishu
  • 180. Negara: Spanyol - Ibu Kota: Madrid
  • 181. Negara: Sri Lanka - Ibu Kota: Kolombo (komersial), Sri Jayawardenapura Kotte (legislatif)
  • 182. Negara: Sudan - Ibu Kota: Khartoum
  • 183. Negara: Sudan Selatan - Ibu Kota: Juba
  • 184. Negara: Suriah - Ibu Kota: Damaskus
  • 185. Negara: Suriname - Ibu Kota: Paramaribo
  • 186. Negara: Svalbard - Ibu Kota: Longyearbyen
  • 187. Negara: Swedia - Ibu Kota: Stockholm
  • 188. Negara: Swiss - Ibu Kota: Bern

Negara dari Huruf T

  • 189. Negara: Taiwan - Ibu Kota: Taipei
  • 190. Negara: Tajikistan - Ibu Kota: Dushanbe
  • 191. Negara: Tanzania - Ibu Kota: Dodoma
  • 192. Negara: Thailand - Ibu Kota: Bangkok
  • 193. Negara: Timor-Leste - Ibu Kota: Dili
  • 194. Negara: Togo - Ibu Kota: Lomé
  • 195. Negara: Tokelau - Ibu Kota: Tidak ada ibu kota resmi
  • 196. Negara: Tonga - Ibu Kota: Nuku'alofa
  • 197. Negara: Trinidad dan Tobago - Ibu Kota: Port of Spain
  • 198. Negara: Tunisia - Ibu Kota: Tunis
  • 199. Negara: Turki - Ibu Kota: Ankara
  • 200. Negara: Turkmenistan - Ibu Kota: Ashgabat
  • 201. Negara: Tuvalu - Ibu Kota: Funafuti

Negara dari Huruf U

  • 202. Negara: Uganda - Ibu Kota: Kampala
  • 203. Negara: Ukraina - Ibu Kota: Kyiv
  • 204. Negara: Uni Emirat Arab - Ibu Kota: Abu Dhabi
  • 205. Negara: Uruguay - Ibu Kota: Montevideo
  • 206. Negara: Uzbekistan - Ibu Kota: Tashkent

Negara dari Huruf V

  • 207. Negara: Vanuatu - Ibu Kota: Port Vila
  • 208. Negara: Vatikan - Ibu Kota: Kota Vatikan
  • 209. Negara: Venezuela - Ibu Kota: Caracas
  • 210. Negara: Vietnam - Ibu Kota: Hanoi
  • 211. Negara: Virgin Islands (AS) - Ibu Kota: Charlotte Amalie

Negara dari Huruf W

  • 212. Negara: Wallis dan Futuna - Ibu Kota: Mata Utu
  • 213. Negara: Wilayah Britania di Samudra Hindia - Ibu Kota: Diego Garcia (de facto)

Negara dari Huruf Y

  • 214. Negara: Yaman - Ibu Kota: Sanaa
  • 215. Negara: Yordania - Ibu Kota: Amman
  • 216. Negara: Yunani - Ibu Kota: Athena

Negara dari Huruf Z

  • 217. Negara: Zambia - Ibu Kota: Lusaka
  • 218. Negara: Zimbabwe - Ibu Kota: Harare

Fakta Menarik tentang Negara dan Ibu Kotanya

  • Afrika Selatan adalah satu-satunya negara dengan tiga ibu kota resmi untuk fungsi administratif, legislatif, dan yudisial.
  • Vatikan adalah negara terkecil di dunia, dengan ibu kota yang sama dengan nama negaranya.
  • Indonesia sedang mempersiapkan Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti Jakarta.
  • Nauru tidak memiliki ibu kota resmi, tetapi Distrik Yaren berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

Kesimpulan

Daftar 216 negara di dunia beserta ibu kotanya ini memberikan gambaran tentang keragaman geopolitik global. Informasi ini penting untuk memahami struktur pemerintahan dan geografi dunia. Gunakan daftar ini sebagai referensi untuk belajar, merencanakan perjalanan, atau memperluas wawasan tentang negara-negara di dunia.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved