216 Nama Negara di Dunia dan Ibu Kotanya: Daftar Lengkap A-Z
19/8/2025 13:45
BERIKUT adalah daftar lengkap 216 negara di dunia beserta ibu kotanya, diurutkan berdasarkan abjad dan disertai nomor urut untuk memudahkan pencarian. Daftar ini mencakup negara-negara berdaulat serta beberapa wilayah dependen yang diakui secara internasional, berdasarkan sumber terpercaya seperti Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook. Informasi ini cocok untuk pelajar, pendidik, atau siapa saja yang ingin memahami geografi global.
Apa Itu Ibu Kota?
Ibu kota adalah kota utama di sebuah negara yang menjadi pusat pemerintahan, tempat kedudukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial. Beberapa negara memiliki lebih dari satu ibu kota untuk fungsi berbeda, seperti Afrika Selatan. Mengetahui ibu kota membantu memahami struktur politik dan budaya suatu negara.
Berikut adalah daftar negara-negara di dunia, diurutkan dari A hingga Z, lengkap dengan nomor urut dan ibu kota masing-masing.
Negara dari Huruf A
1. Negara: Afghanistan - Ibu Kota: Kabul
2. Negara: Afrika Selatan - Ibu Kota: Pretoria (administratif), Cape Town (legislatif), Bloemfontein (yudisial)
3. Negara: Akrotiri dan Dhekelia - Ibu Kota: Episkopi Cantonment
4. Negara: Albania - Ibu Kota: Tirana
5. Negara: Aljazair - Ibu Kota: Aljir
6. Negara: Amerika Serikat - Ibu Kota: Washington, D.C.
7. Negara: Andorra - Ibu Kota: Andorra la Vella
8. Negara: Angola - Ibu Kota: Luanda
9. Negara: Anguilla - Ibu Kota: The Valley
10. Negara: Antigua dan Barbuda - Ibu Kota: Saint John's
11. Negara: Arab Saudi - Ibu Kota: Riyadh
12. Negara: Argentina - Ibu Kota: Buenos Aires
13. Negara: Armenia - Ibu Kota: Yerevan
14. Negara: Aruba - Ibu Kota: Oranjestad
15. Negara: Australia - Ibu Kota: Canberra
16. Negara: Austria - Ibu Kota: Wina
17. Negara: Azerbaijan - Ibu Kota: Baku
Negara dari Huruf B
18. Negara: Bahamas - Ibu Kota: Nassau
19. Negara: Bahrain - Ibu Kota: Manama
20. Negara: Bangladesh - Ibu Kota: Dhaka
21. Negara: Barbados - Ibu Kota: Bridgetown
22. Negara: Belanda - Ibu Kota: Amsterdam
23. Negara: Belarus - Ibu Kota: Minsk
24. Negara: Belgia - Ibu Kota: Brussel
25. Negara: Belize - Ibu Kota: Belmopan
26. Negara: Benin - Ibu Kota: Porto-Novo
27. Negara: Bermuda - Ibu Kota: Hamilton
28. Negara: Bhutan - Ibu Kota: Thimphu
29. Negara: Bolivia - Ibu Kota: La Paz (administratif), Sucre (konstitusional)
30. Negara: Bosnia dan Herzegovina - Ibu Kota: Sarajevo
31. Negara: Botswana - Ibu Kota: Gaborone
32. Negara: Brasil - Ibu Kota: Brasília
33. Negara: Britania Raya - Ibu Kota: London
34. Negara: Brunei - Ibu Kota: Bandar Seri Begawan
35. Negara: Bulgaria - Ibu Kota: Sofia
36. Negara: Burkina Faso - Ibu Kota: Ouagadougou
37. Negara: Burundi - Ibu Kota: Gitega
Negara dari Huruf C
38. Negara: Chad - Ibu Kota: N'Djamena
39. Negara: Chili - Ibu Kota: Santiago
40. Negara: China - Ibu Kota: Beijing
41. Negara: Curaçao - Ibu Kota: Willemstad
Negara dari Huruf D
42. Negara: Denmark - Ibu Kota: Kopenhagen
43. Negara: Djibouti - Ibu Kota: Djibouti
44. Negara: Dominika - Ibu Kota: Roseau
45. Negara: Republik Dominika - Ibu Kota: Santo Domingo
Negara dari Huruf E
46. Negara: Ekuador - Ibu Kota: Quito
47. Negara: El Salvador - Ibu Kota: San Salvador
48. Negara: Eritrea - Ibu Kota: Asmara
49. Negara: Estonia - Ibu Kota: Tallinn
50. Negara: Eswatini - Ibu Kota: Mbabane (administratif), Lobamba (kerajaan)
51. Negara: Ethiopia - Ibu Kota: Addis Ababa
Negara dari Huruf F
52. Negara: Fiji - Ibu Kota: Suva
53. Negara: Filipina - Ibu Kota: Manila
54. Negara: Finlandia - Ibu Kota: Helsinki
Negara dari Huruf G
55. Negara: Gabon - Ibu Kota: Libreville
56. Negara: Gambia - Ibu Kota: Banjul
57. Negara: Georgia - Ibu Kota: Tbilisi
58. Negara: Ghana - Ibu Kota: Accra
59. Negara: Gibraltar - Ibu Kota: Gibraltar
60. Negara: Grenada - Ibu Kota: Saint George's
61. Negara: Greenland - Ibu Kota: Nuuk
62. Negara: Guam - Ibu Kota: Hagatna
63. Negara: Guatemala - Ibu Kota: Kota Guatemala
64. Negara: Guernsey - Ibu Kota: Saint Peter Port
65. Negara: Guinea - Ibu Kota: Conakry
66. Negara: Guinea Ekuator - Ibu Kota: Malabo
67. Negara: Guinea-Bissau - Ibu Kota: Bissau
68. Negara: Guyana - Ibu Kota: Georgetown
Negara dari Huruf H
69. Negara: Haiti - Ibu Kota: Port-au-Prince
70. Negara: Honduras - Ibu Kota: Tegucigalpa
71. Negara: Hungaria - Ibu Kota: Budapest
Negara dari Huruf I
72. Negara: India - Ibu Kota: New Delhi
73. Negara: Indonesia - Ibu Kota: Jakarta
74. Negara: Irak - Ibu Kota: Baghdad
75. Negara: Iran - Ibu Kota: Teheran
76. Negara: Irlandia - Ibu Kota: Dublin
77. Negara: Islandia - Ibu Kota: Reykjavik
78. Negara: Israel - Ibu Kota: Yerusalem
79. Negara: Italia - Ibu Kota: Roma
Negara dari Huruf J
80. Negara: Jamaika - Ibu Kota: Kingston
81. Negara: Jepang - Ibu Kota: Tokyo
82. Negara: Jerman - Ibu Kota: Berlin
83. Negara: Jersey - Ibu Kota: Saint Helier
Negara dari Huruf K
84. Negara: Kaledonia Baru - Ibu Kota: Noumea
85. Negara: Kazakhstan - Ibu Kota: Astana
86. Negara: Kenya - Ibu Kota: Nairobi
87. Negara: Kepulauan Falkland - Ibu Kota: Stanley
88. Negara: Kepulauan Faroe - Ibu Kota: Torshavn
89. Negara: Kepulauan Mariana Utara - Ibu Kota: Saipan
90. Negara: Kepulauan Pitcairn - Ibu Kota: Adamstown
91. Negara: Kepulauan Turks dan Caicos - Ibu Kota: Cockburn Town
92. Negara: Kepulauan Virgin Inggris - Ibu Kota: Road Town
93. Negara: Kirgizstan - Ibu Kota: Bishkek
94. Negara: Kiribati - Ibu Kota: Tarawa
95. Negara: Korea Selatan - Ibu Kota: Seoul
96. Negara: Korea Utara - Ibu Kota: Pyongyang
97. Negara: Kosovo - Ibu Kota: Pristina
98. Negara: Kuba - Ibu Kota: Havana
99. Negara: Kuwait - Ibu Kota: Kota Kuwait
Negara dari Huruf L
100. Negara: Laos - Ibu Kota: Vientiane
101. Negara: Latvia - Ibu Kota: Riga
102. Negara: Lebanon - Ibu Kota: Beirut
103. Negara: Lesotho - Ibu Kota: Maseru
104. Negara: Liberia - Ibu Kota: Monrovia
105. Negara: Libya - Ibu Kota: Tripoli
106. Negara: Liechtenstein - Ibu Kota: Vaduz
107. Negara: Lituania - Ibu Kota: Vilnius
108. Negara: Luksemburg - Ibu Kota: Luksemburg
Negara dari Huruf M
109. Negara: Madagaskar - Ibu Kota: Antananarivo
110. Negara: Makedonia Utara - Ibu Kota: Skopje
111. Negara: Maladewa - Ibu Kota: Male
112. Negara: Malawi - Ibu Kota: Lilongwe
113. Negara: Malaysia - Ibu Kota: Kuala Lumpur (negara), Putrajaya (administratif)
114. Negara: Mali - Ibu Kota: Bamako
115. Negara: Malta - Ibu Kota: Valletta
116. Negara: Maroko - Ibu Kota: Rabat
117. Negara: Mauritania - Ibu Kota: Nouakchott
118. Negara: Mauritius - Ibu Kota: Port Louis
119. Negara: Meksiko - Ibu Kota: Kota Meksiko
120. Negara: Mesir - Ibu Kota: Kairo
121. Negara: Mikronesia - Ibu Kota: Palikir
122. Negara: Moldova - Ibu Kota: Chisinau
123. Negara: Monako - Ibu Kota: Monako
124. Negara: Mongolia - Ibu Kota: Ulan Bator
125. Negara: Montenegro - Ibu Kota: Podgorica
126. Negara: Montserrat - Ibu Kota: Plymouth
127. Negara: Mozambik - Ibu Kota: Maputo
Negara dari Huruf N
128. Negara: Namibia - Ibu Kota: Windhoek
129. Negara: Nauru - Ibu Kota: Yaren (de facto)
130. Negara: Nepal - Ibu Kota: Kathmandu
131. Negara: Niger - Ibu Kota: Niamey
132. Negara: Nigeria - Ibu Kota: Abuja
133. Negara: Nikaragua - Ibu Kota: Managua
134. Negara: Niue - Ibu Kota: Alofi
135. Negara: Norwegia - Ibu Kota: Oslo
Negara dari Huruf O
136. Negara: Oman - Ibu Kota: Muscat
Negara dari Huruf P
137. Negara: Pakistan - Ibu Kota: Islamabad
138. Negara: Palau - Ibu Kota: Ngerulmud
139. Negara: Panama - Ibu Kota: Kota Panama
140. Negara: Papua Nugini - Ibu Kota: Port Moresby
141. Negara: Paraguay - Ibu Kota: Asunción
142. Negara: Peru - Ibu Kota: Lima
143. Negara: Polandia - Ibu Kota: Warsawa
144. Negara: Polinesia Perancis - Ibu Kota: Papeete
145. Negara: Portugal - Ibu Kota: Lisboa
146. Negara: Puerto Rico - Ibu Kota: San Juan
147. Negara: Pulau Marshall - Ibu Kota: Majuro
148. Negara: Pulau Norfolk - Ibu Kota: Kingston
149. Negara: Pulau Solomon - Ibu Kota: Honiara
Negara dari Huruf Q
150. Negara: Qatar - Ibu Kota: Doha
Negara dari Huruf R
151. Negara: Republik Afrika Tengah - Ibu Kota: Bangui
152. Negara: Republik Ceko - Ibu Kota: Praha
153. Negara: Republik Kongo - Ibu Kota: Brazzaville
154. Negara: Republik Demokratik Kongo - Ibu Kota: Kinshasa
155. Negara: Rumania - Ibu Kota: Bukares
156. Negara: Rusia - Ibu Kota: Moskow
157. Negara: Rwanda - Ibu Kota: Kigali
Negara dari Huruf S
158. Negara: Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha - Ibu Kota: Jamestown
159. Negara: Saint Kitts dan Nevis - Ibu Kota: Basseterre
160. Negara: Saint Lucia - Ibu Kota: Castries
161. Negara: Saint Martin - Ibu Kota: Marigot
162. Negara: Saint Pierre dan Miquelon - Ibu Kota: Saint-Pierre
163. Negara: Saint Vincent dan Grenadines - Ibu Kota: Kingstown
164. Negara: Samoa - Ibu Kota: Apia
165. Negara: Samoa Amerika - Ibu Kota: Pago Pago
166. Negara: San Marino - Ibu Kota: San Marino
167. Negara: Santo Barthelemy - Ibu Kota: Gustavia
168. Negara: Sao Tome dan Principe - Ibu Kota: Sao Tome
169. Negara: Selandia Baru - Ibu Kota: Wellington
170. Negara: Senegal - Ibu Kota: Dakar
171. Negara: Serbia - Ibu Kota: Beograd
172. Negara: Seychelles - Ibu Kota: Victoria
173. Negara: Sierra Leone - Ibu Kota: Freetown
174. Negara: Singapura - Ibu Kota: Singapura
175. Negara: Sint Maarten - Ibu Kota: Philipsburg
176. Negara: Siprus - Ibu Kota: Nikosia
177. Negara: Slovenia - Ibu Kota: Ljubljana
178. Negara: Slovakia - Ibu Kota: Bratislava
179. Negara: Somalia - Ibu Kota: Mogadishu
180. Negara: Spanyol - Ibu Kota: Madrid
181. Negara: Sri Lanka - Ibu Kota: Kolombo (komersial), Sri Jayawardenapura Kotte (legislatif)
182. Negara: Sudan - Ibu Kota: Khartoum
183. Negara: Sudan Selatan - Ibu Kota: Juba
184. Negara: Suriah - Ibu Kota: Damaskus
185. Negara: Suriname - Ibu Kota: Paramaribo
186. Negara: Svalbard - Ibu Kota: Longyearbyen
187. Negara: Swedia - Ibu Kota: Stockholm
188. Negara: Swiss - Ibu Kota: Bern
Negara dari Huruf T
189. Negara: Taiwan - Ibu Kota: Taipei
190. Negara: Tajikistan - Ibu Kota: Dushanbe
191. Negara: Tanzania - Ibu Kota: Dodoma
192. Negara: Thailand - Ibu Kota: Bangkok
193. Negara: Timor-Leste - Ibu Kota: Dili
194. Negara: Togo - Ibu Kota: Lomé
195. Negara: Tokelau - Ibu Kota: Tidak ada ibu kota resmi
196. Negara: Tonga - Ibu Kota: Nuku'alofa
197. Negara: Trinidad dan Tobago - Ibu Kota: Port of Spain
198. Negara: Tunisia - Ibu Kota: Tunis
199. Negara: Turki - Ibu Kota: Ankara
200. Negara: Turkmenistan - Ibu Kota: Ashgabat
201. Negara: Tuvalu - Ibu Kota: Funafuti
Negara dari Huruf U
202. Negara: Uganda - Ibu Kota: Kampala
203. Negara: Ukraina - Ibu Kota: Kyiv
204. Negara: Uni Emirat Arab - Ibu Kota: Abu Dhabi
205. Negara: Uruguay - Ibu Kota: Montevideo
206. Negara: Uzbekistan - Ibu Kota: Tashkent
Negara dari Huruf V
207. Negara: Vanuatu - Ibu Kota: Port Vila
208. Negara: Vatikan - Ibu Kota: Kota Vatikan
209. Negara: Venezuela - Ibu Kota: Caracas
210. Negara: Vietnam - Ibu Kota: Hanoi
211. Negara: Virgin Islands (AS) - Ibu Kota: Charlotte Amalie
Negara dari Huruf W
212. Negara: Wallis dan Futuna - Ibu Kota: Mata Utu
213. Negara: Wilayah Britania di Samudra Hindia - Ibu Kota: Diego Garcia (de facto)
Negara dari Huruf Y
214. Negara: Yaman - Ibu Kota: Sanaa
215. Negara: Yordania - Ibu Kota: Amman
216. Negara: Yunani - Ibu Kota: Athena
Negara dari Huruf Z
217. Negara: Zambia - Ibu Kota: Lusaka
218. Negara: Zimbabwe - Ibu Kota: Harare
Fakta Menarik tentang Negara dan Ibu Kotanya
Afrika Selatan adalah satu-satunya negara dengan tiga ibu kota resmi untuk fungsi administratif, legislatif, dan yudisial.
Vatikan adalah negara terkecil di dunia, dengan ibu kota yang sama dengan nama negaranya.
Indonesia sedang mempersiapkan Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti Jakarta.
Nauru tidak memiliki ibu kota resmi, tetapi Distrik Yaren berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
Kesimpulan
Daftar 216 negara di dunia beserta ibu kotanya ini memberikan gambaran tentang keragaman geopolitik global. Informasi ini penting untuk memahami struktur pemerintahan dan geografi dunia. Gunakan daftar ini sebagai referensi untuk belajar, merencanakan perjalanan, atau memperluas wawasan tentang negara-negara di dunia.