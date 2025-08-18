Bolehkah Sholat Isya Jam 4 Pagi? Ini Penjelasan Lengkapnya

Ilustrasi.(Freepik)

Banyak umat Islam bertanya, bolehkah sholat Isya jam 4 pagi? Pertanyaan ini muncul karena jadwal harian yang padat atau kebiasaan tidur larut malam.

Untuk menjawabnya, mari kita pelajari waktu sholat Isya, hukum menundanya, serta dalil dari Al-Qur'an dan hadits yang relevan.

Waktu Sholat Isya Menurut Ajaran Islam

Sholat Isya adalah salah satu dari lima sholat wajib yang harus dikerjakan umat Islam. Waktu sholat Isya dimulai setelah waktu sholat Maghrib berakhir, yaitu saat senja telah hilang, hingga menjelang waktu Subuh. Dalam praktiknya, waktu sholat Isya biasanya berlangsung hingga tengah malam. Namun, apakah boleh menunda sholat Isya hingga jam 4 pagi?

Menurut para ulama, waktu sholat Isya berakhir pada tengah malam (nisful lail), yang dihitung dari waktu Maghrib hingga Subuh. Namun, dalam keadaan darurat atau uzur, sholat Isya masih boleh dilakukan hingga sebelum waktu Subuh tiba.

Dalil dari Al-Qur'an tentang Waktu Sholat

Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga waktu sholat. Dalam Surah An-Nisa ayat 103, Allah berfirman:

Arab: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Latin: Fa idhaa qadaytumus-salaata fadzkurullaaha qiyaaman wa qu’udan wa ‘alaa junoobikum, fa idzaatma’nantum fa aqiimus-salaah, innas-salaata kaanat ‘alal-mu’mineena kitaaban mawqootan. Terjemahan: Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Ayat ini menunjukkan bahwa sholat memiliki waktu yang telah ditentukan, termasuk sholat Isya. Namun, ada kelonggaran dalam keadaan tertentu.

Hadits tentang Waktu Sholat Isya

Hadits shahih dari Rasulullah SAW juga menjelaskan waktu sholat Isya. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

Arab: وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ Latin: Waqtu salaati al-‘isyaai ilaa nisfi al-laili al-awsaat. Terjemahan: Waktu sholat Isya adalah hingga tengah malam.

Hadits ini menegaskan bahwa waktu utama sholat Isya adalah hingga tengah malam. Namun, dalam keadaan tertentu, seperti lupa atau tertidur, sholat Isya masih boleh dilakukan sebelum waktu Subuh.

Bolehkah Sholat Isya Jam 4 Pagi?

Menunda sholat Isya hingga jam 4 pagi sebaiknya dihindari kecuali ada uzur syar’i, seperti tertidur, sakit, atau keadaan darurat lainnya. Para ulama sepakat bahwa sholat wajib sebaiknya dilakukan pada awal waktunya untuk mendapatkan keutamaan. Namun, jika seseorang menunda sholat Isya hingga jam 4 pagi karena alasan yang dibenarkan syariat, sholat tersebut tetap sah selama belum masuk waktu Subuh.

Namun, jika menunda sholat tanpa alasan yang jelas, hal ini dianggap makruh dan dapat mengurangi keutamaan sholat. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat pada waktunya, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari:

Arab: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي Latin: Sallu kama ra’aitumooni usalli. Terjemahan: Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat.

Tips agar Tidak Menunda Sholat Isya

Buat pengingat atau alarm untuk waktu sholat Isya.

Sholat berjamaah di masjid untuk menjaga kedisiplinan.

Hindari aktivitas yang dapat membuat lalai, seperti bermain gadget hingga larut malam.

Segera sholat setelah adzan untuk mendapatkan keutamaan waktu awal.

Kesimpulan

Bolehkah sholat Isya jam 4 pagi? Secara hukum, sholat Isya masih sah dilakukan sebelum waktu Subuh, terutama jika ada uzur syar’i. Namun, menunda sholat hingga waktu tersebut tanpa alasan yang jelas adalah perbuatan yang kurang dianjurkan. Sebaiknya, laksanakan sholat Isya pada awal waktunya untuk mendapatkan keutamaan dan keberkahan. Dengan memahami dalil Al-Qur'an dan hadits, kita dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik dan sesuai syariat.