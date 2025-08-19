Ladies Artinya Apa? Pahami Makna dan Penggunaannya dengan Mudah

Headline
Apakah kamu pernah mendengar kata ladies dan bertanya-tanya, "ladies artinya apa?" Kata ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari, film, atau lagu berbahasa Inggris. Di artikel ini, kita akan membahas makna kata ladies, cara penggunaannya, dan beberapa contoh kalimat yang mudah dipahami. Yuk, simak penjelasannya!
Ladies artinya "wanita" atau "para wanita" dalam bahasa Indonesia. Kata ini merupakan bentuk jamak dari lady, yang berarti seorang wanita. Biasanya, kata ladies digunakan untuk menyapa atau merujuk sekelompok wanita dengan cara yang sopan dan ramah. Istilah ini sering dipakai dalam konteks formal, semi-formal, atau bahkan santai, tergantung situasinya.
Kata ladies sering digunakan karena terdengar lebih lembut dan sopan dibandingkan kata lain seperti "women" (wanita). Kata ini juga bisa mencerminkan rasa hormat atau keakraban. Misalnya, dalam acara resmi, pembawa acara mungkin berkata, "Good evening, ladies and gentlemen," yang artinya "Selamat malam, para wanita dan pria."
Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata ladies agar kamu lebih paham:
Dari contoh di atas, terlihat bahwa ladies sering digunakan untuk menyapa atau menarik perhatian sekelompok wanita.
Kata ladies cocok digunakan dalam berbagai situasi, seperti:
Namun, perlu diingat bahwa dalam konteks tertentu, penggunaan ladies bisa terasa kuno atau terlalu formal. Jadi, pastikan kamu memahami situasinya sebelum menggunakannya.
Meskipun ladies dan women sama-sama berarti "wanita," ada sedikit perbedaan dalam penggunaannya:
Contohnya:
Beberapa orang mungkin salah menggunakan kata ladies karena tidak memahami konteksnya. Berikut adalah kesalahan yang perlu dihindari:
Agar penggunaan kata ladies terasa alami, ikuti tips berikut:
Jadi, ladies artinya adalah "para wanita" dalam bahasa Indonesia. Kata ini digunakan untuk menyapa atau merujuk sekelompok wanita dengan cara yang sopan dan ramah. Dengan memahami makna dan cara penggunaannya, kamu bisa menggunakan kata ladies dengan tepat dalam berbagai situasi. Semoga artikel ini membantu kamu memahami ladies artinya dan cara menggunakannya dengan mudah!
