Berikut Bahaya Sering Makan Es(Freepik)

MAKANAN es adalah jenis makanan atau kudapan yang disajikan dalam kondisi dingin atau beku, biasanya menggunakan es batu, es serut, atau dibekukan di freezer.

Makanan ini populer sebagai penyegar, terutama saat cuaca panas, karena memberikan sensasi segar dan dingin di mulut.

Berikut 11 Bahaya Sering Makan Es

1. Merusak Gigi

Mengunyah es batu bisa membuat gigi retak, email gigi terkikis, bahkan menyebabkan gigi sensitif.

2. Memicu Sakit Tenggorokan

Terlalu sering makan es bisa membuat tenggorokan iritasi, meradang, dan terasa sakit.

3. Menurunkan Sistem Kekebalan Tubuh

Kebiasaan sering mengonsumsi es dalam jumlah banyak dapat membuat tubuh lebih rentan terserang flu dan batuk.

4. Gangguan Pencernaan

Es yang tidak higienis bisa membawa bakteri atau virus yang memicu diare, mual, atau sakit perut.

5. Meningkatkan Risiko Amandel

Sering minum es dapat memicu pembengkakan amandel, apalagi jika sistem imun lemah.

6. Menyebabkan Sensitivitas Gigi

Suhu dingin pada es dapat membuat gigi terasa ngilu, terutama bagi yang punya masalah gigi berlubang.

7. Mengganggu Sirkulasi Darah

Minum atau makan es terlalu sering dapat memperlambat aliran darah karena suhu tubuh turun mendadak.

8. Bahaya Jika Es Tidak Steril

Es batu dari air mentah atau terkontaminasi bisa mengandung bakteri E. coli, yang berbahaya bagi kesehatan.

9. Menyebabkan Radang Lambung

Terlalu banyak makanan atau minuman dingin bisa mengganggu fungsi lambung dan memicu gastritis.

10. Mengganggu Penyerapan Nutrisi

Minum es berlebihan setelah makan bisa menghambat pencernaan, sehingga nutrisi tidak terserap optimal.

11. Kecanduan Makan Es

Ada kondisi medis di mana orang suka mengunyah es terus-menerus. Ini sering terkait dengan anemia defisiensi zat besi, dan bisa memperburuk kesehatan gigi serta menandakan masalah serius pada tubuh.

Jika berlebihan makan es maka akan berbahaya, terlebih lagi bila es tidak higienis dapat menimbulkan masalah pencernaan, dan bila dikonsumsi berlebihan bisa merusak gigi atau memicu batuk. (Z-4)