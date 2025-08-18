Sejarah Kota Depok: Jejak Perjalanan dari Masa Kolonial hingga Modern

Headline
KOTA Depok, sebuah wilayah di selatan Jakarta, memiliki sejarah panjang yang menarik untuk dijelajahi. Kota ini bukan hanya pusat perkembangan urban, tetapi juga menyimpan cerita unik dari masa kolonial hingga menjadi kota mandiri. Mari kita telusuri sejarah Kota Depok secara sederhana dan menarik!
Nama "Depok" berasal dari kata Belanda "Depot" yang berarti tempat penyimpanan. Pada masa kolonial, wilayah ini menjadi tempat tinggal para pekerja perkebunan. Ada juga yang menyebut Depok berasal dari singkatan "De Eerste Protestants Onderdaan Kirche," yang berarti Gereja Protestan Pertama. Nama ini mencerminkan jejak sejarah kolonial Belanda di Kota Depok.
Pada abad ke-17, Kota Depok dikenal sebagai perkebunan milik Cornelis Chastelein, seorang pejabat VOC. Ia membeli lahan di wilayah ini dan membangun komunitas dengan memberikan lahan kepada para budak yang dibebaskan. Komunitas ini dikenal sebagai "Orang Depok" dan menjadi cikal bakal penduduk awal Kota Depok.
Cornelis Chastelein tidak hanya membangun perkebunan, tetapi juga mendirikan gereja dan sekolah. Ia ingin menciptakan masyarakat yang mandiri. Warisannya masih terlihat dari bangunan-bangunan bersejarah seperti Gereja Immanuel di Depok Lama.
Seiring waktu, Kota Depok berkembang pesat. Pada tahun 1982, Depok resmi menjadi kecamatan di bawah Kabupaten Bogor. Kemudian, pada 1999, Depok ditetapkan sebagai kota administratif, dan akhirnya menjadi kota otonom pada 2000. Kini, Kota Depok dikenal sebagai kota pendidikan dengan banyaknya universitas ternama.
Kota Depok menjadi rumah bagi Universitas Indonesia, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan pusat perbelanjaan dan perumahan menjadikan Depok sebagai kota yang dinamis. Infrastruktur seperti jalan tol dan stasiun kereta api juga mendukung perkembangan Kota Depok.
Bagi yang ingin mengenal sejarah Kota Depok, kunjungi Depok Lama. Di sana, Anda bisa melihat bangunan peninggalan Belanda, seperti rumah-rumah tua dan Gereja Immanuel. Tempat ini cocok untuk belajar sejarah sambil menikmati suasana klasik.
Sejarah Kota Depok menawarkan cerita tentang perjuangan, keberagaman, dan perkembangan. Dari kampung kecil di masa kolonial hingga kota modern, Depok terus menunjukkan pesonanya. (Z-4)
