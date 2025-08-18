Mengenal Pendiri Lotte Mall: Kisah Sukses di Balik Pusat Perbelanjaan Terkenal

Pendiri Lotte Mall.(Dok. Korean Herald)

LOTTE Mall adalah salah satu destinasi belanja paling populer di Asia, termasuk di Indonesia. Namun, tahukah Anda siapa pendiri di balik kesuksesan Lotte Mall? Artikel ini akan mengajak Anda mengenal sosok Shin Kyuk-ho, seorang pengusaha visioner yang membangun kerajaan bisnis Lotte. Dengan bahasa sederhana, mari kita telusuri perjalanan hidupnya dan bagaimana ia menciptakan merek yang mendunia.

Siapa Pendiri Lotte Mall?

Pendiri Lotte Mall adalah Shin Kyuk-ho, seorang pengusaha asal Korea Selatan yang lahir pada 4 Oktober 1921 di Ulsan, Korea. Shin Kyuk-ho mendirikan Lotte Group pada tahun 1948 di Jepang, yang awalnya berfokus pada produksi permen karet. Dari bisnis kecil ini, ia berhasil mengembangkan Lotte menjadi raksasa retail, termasuk jaringan Lotte Mall yang kini dikenal di banyak negara.

Awal Perjalanan Shin Kyuk-ho

Shin Kyuk-ho memulai perjalanannya di usia muda. Pada usia 20-an, ia pindah ke Jepang untuk melanjutkan pendidikan dan mencari peluang bisnis. Di sana, ia melihat potensi besar dalam industri makanan ringan. Dengan kerja keras dan visi yang jelas, Shin mendirikan Lotte Co., Ltd. di Tokyo. Nama "Lotte" sendiri terinspirasi dari karakter Charlotte dalam novel Goethe’s The Sorrows of Young Werther, yang mencerminkan semangat inovatifnya.

Pengembangan Lotte Mall

Setelah sukses di Jepang, Shin Kyuk-ho kembali ke Korea Selatan pada 1967 untuk memperluas bisnisnya. Ia mulai membangun department store dan pusat perbelanjaan modern, yang menjadi cikal bakal Lotte Mall. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah membuka Lotte Department Store di Seoul, yang menjadi ikon retail di Korea. Kini, Lotte Mall hadir di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan fasilitas modern seperti pusat belanja, bioskop, dan restoran.

Mengapa Lotte Mall Begitu Sukses?

Keberhasilan Lotte Mall tidak lepas dari strategi bisnis Shin Kyuk-ho. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Lotte Mall begitu populer:

Lokasi Strategis: Lotte Mall selalu dibangun di lokasi yang mudah diakses, seperti di pusat kota atau dekat transportasi umum.

selalu dibangun di lokasi yang mudah diakses, seperti di pusat kota atau dekat transportasi umum. Pengalaman Belanja Lengkap: Dari fashion hingga makanan, Lotte Mall menawarkan berbagai pilihan yang memenuhi kebutuhan pengunjung.

Dari fashion hingga makanan, menawarkan berbagai pilihan yang memenuhi kebutuhan pengunjung. Inovasi: Shin Kyuk-ho selalu berinovasi, seperti menghadirkan teknologi modern dan acara menarik untuk menarik pengunjung.

Warisan Shin Kyuk-ho

Shin Kyuk-ho meninggal dunia pada 19 Januari 2020, tetapi warisannya tetap hidup melalui Lotte Mall dan Lotte Group. Ia dikenang sebagai pengusaha yang berdedikasi dan visioner. Hingga kini, Lotte Group terus berkembang, mengelola lebih dari 90 anak perusahaan di berbagai bidang, mulai dari retail hingga hiburan.

Kontribusi di Indonesia

Di Indonesia, Lotte Mall menjadi salah satu pusat perbelanjaan favorit, seperti Lotte Shopping Avenue di Jakarta. Mall ini menawarkan pengalaman belanja yang modern dan nyaman, dengan berbagai merek internasional dan lokal. Kehadiran Lotte Mall di Indonesia juga menciptakan ribuan lapangan kerja dan mendukung ekonomi lokal.

Kesimpulan

Shin Kyuk-ho adalah otak di balik kesuksesan Lotte Mall, sebuah nama yang identik dengan kemewahan dan kenyamanan berbelanja. Dari awal yang sederhana sebagai produsen permen karet, ia berhasil membangun kerajaan bisnis yang mendunia. Kisahnya mengajarkan kita pentingnya kerja keras, inovasi, dan visi jangka panjang. Jadi, saat Anda mengunjungi Lotte Mall, ingatlah bahwa di balik gemerlapnya pusat perbelanjaan ini ada cerita inspiratif dari seorang Shin Kyuk-ho.