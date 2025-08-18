Doa Minum Air Zamzam: Panduan Lengkap Sesuai Sunnah untuk Berkah Maksimal

Doa minum air zam zam.(Freepik)

AIR zamzam adalah air suci dari Makkah yang penuh berkah. Banyak orang mencari tahu tentang doa minum air zamzam agar mendapat manfaat maksimal. Artikel ini menjelaskan doa sesuai hadits shahih, lengkap dengan teks Arab, Latin, dan artinya, serta cara minum yang benar.

Apa Itu Air Zamzam?

Air zamzam berasal dari sumur di Masjidil Haram, Makkah. Air ini dikenal sebagai air suci yang memiliki banyak keutamaan, seperti menyembuhkan dan mengenyangkan, sesuai dengan niat peminumnya.

Sejarah Singkat Air Zamzam

Sumur zamzam muncul saat Siti Hajar mencari air untuk putranya, Nabi Ismail AS. Atas rahmat Allah SWT, air ini mengalir dan menjadi berkah bagi umat Islam hingga kini.

Keutamaan Air Zamzam Berdasarkan Hadits Shahih

Hadits shahih menjelaskan keistimewaan air zamzam. Salah satu hadits dari Ibnu Abbas RA menyebutkan:

Teks Arab:

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

Latin: Maa-u zamzama limaa shuriba lah

Arti: "Air zamzam sesuai dengan apa yang diniatkan saat meminumnya." (HR. Ibnu Majah, no. 3062)

Hadits ini menunjukkan bahwa air zamzam bisa memberikan manfaat sesuai niat, seperti kesehatan, keberkahan, atau terkabulnya doa.

Doa Minum Air Zamzam

Sebelum meminum air zamzam, ada doa khusus yang dianjurkan. Berikut adalah doa sesuai sunnah:

Teks Arab:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

Latin: Allahumma inni as-aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqan waasi’an, wa shifaa-an min kulli daa-in

Arti: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit."

Doa ini dibaca sebelum meminum air zamzam untuk memohon keberkahan dan manfaat sesuai sunnah.

Cara Minum Air Zamzam yang Benar

Agar mendapat berkah maksimal, ikuti adab minum air zamzam berikut:

Baca basmalah sebelum minum.

Baca doa minum air zamzam seperti di atas.

seperti di atas. Minum dalam posisi berdiri, sesuai sunnah Rasulullah SAW.

Minum dengan tangan kanan.

Minum dalam tiga teguk sambil memandang ke arah Ka’bah jika memungkinkan.

Ucapkan Alhamdulillah setelah selesai minum.

Tips Menyimpan Air Zamzam

Untuk menjaga kesucian air zamzam, simpan di wadah bersih dan hindari mencampurnya dengan air lain. Pastikan tempat penyimpanan tertutup rapat agar tetap higienis.

Kesimpulan

Air zamzam bukan sekadar air biasa, melainkan air penuh keberkahan. Dengan membaca doa minum air zamzam dan mengikuti adab yang benar, Anda bisa memaksimalkan manfaatnya. Semoga artikel ini membantu Anda memahami cara minum air zamzam sesuai sunnah.