Ini Ragam Manfaat Tanaman Suji

Ilustrasi.(freepik)

TANAMAN suji (Dracaena angustifolia) merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat di antaranya sebagai pewarna alami dan obat tradisional. Selain itu, tanaman ini memiliki berbagai manfaat kesehatan yang menjadikannya populer dalam pengobatan alami.

Berikut manfaat tanaman suji dilansir dari laman Puskesmas Meninting :

Tanaman suji mengandung beberapa senyawa aktif yang bermanfaat bagi tubuh, seperti flavonoid yang dapat berperan sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas.

Kemudian ada saponin yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan memiliki sifat antimikroba, akaloid yang dapat membantu meredakan peradangan dan nyeri, dan klorofil yang berfungsi sebagai detoksifikasi alami bagi tubuh dan meningkatkan kesehatan darah.

Daun suji memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengatasi masalah pencernaan seperti diare dan gangguan lambung. Kandungan klorofil dalam daun suji juga dapat membantu membersihkan racun dalam tubuh, sehingga baik untuk kesehatan hati dan ginjal.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa daun suji dapat membantu mengontrol kadar gula darah, sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes. Dengan kandungan flavonoid dan saponin, daun suji membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi.

Sifat antiinflamasi dari daun suji dapat membantu meredakan nyeri akibat peradangan, seperti rematik atau nyeri sendi. Daun suji sering digunakan dalam perawatan kulit karena kandungan antioksidannya yang membantu melindungi kulit dari penuaan dini dan kerusakan akibat radikal bebas.

Tanaman suji memiliki banyak manfaat kesehatan, dari menjaga kesehatan pencernaan hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan berbagai cara penggunaannya, tanaman ini bisa menjadi pilihan alami dalam menjaga kesehatan. Namun, sebelum mengonsumsinya dalam jumlah besar, sebaiknya konsultasikan dengan ahli kesehatan untuk memastikan keamanannya. (H-4)