Arti Hold: Pengertian, Contoh, dan Makna dalam Bahasa Indonesia

Kata hold sering kita dengar dalam bahasa Inggris, tapi apa sebenarnya arti hold dalam bahasa Indonesia? Artikel ini akan menjelaskan makna kata hold, cara penggunaannya, dan contoh dalam kalimat sehari-hari. Dengan penjelasan yang sederhana, kamu akan mudah memahami kata ini!
Secara umum, arti hold adalah memegang, menahan, atau mengadakan sesuatu. Kata ini bisa memiliki makna berbeda tergantung konteksnya. Misalnya, hold bisa berarti memegang benda secara fisik, menahan sesuatu agar tidak bergerak, atau bahkan mengadakan acara.
Berikut adalah beberapa makna utama dari kata hold:
Untuk memahami arti hold lebih baik, berikut beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata ini:
Dari contoh di atas, kamu bisa melihat bahwa kata hold sangat fleksibel dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.
Selain makna utama, hold juga bisa digunakan dalam frasa atau idiom. Berikut beberapa contoh:
Memahami arti hold membantu kamu berkomunikasi lebih lancar dalam bahasa Inggris. Kata ini sering muncul dalam film, lagu, atau percakapan sehari-hari. Dengan mengetahui berbagai maknanya, kamu bisa menggunakan kata hold dengan tepat sesuai situasi.
Selain itu, kata hold juga sering digunakan dalam dunia bisnis, olahraga, dan teknologi. Misalnya, dalam bisnis, kamu mungkin mendengar istilah "hold a position" (memegang posisi) atau dalam teknologi "hold data" (menyimpan data).
Arti hold dalam bahasa Indonesia sangat beragam, mulai dari memegang, menahan, mengadakan, hingga menyimpan. Makna kata ini tergantung pada konteks kalimatnya. Dengan memahami contoh dan penggunaan kata hold, kamu bisa lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris. Jadi, mulai sekarang, coba gunakan kata hold dalam percakapanmu!
