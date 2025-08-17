Arti Hold: Pengertian, Contoh, dan Makna dalam Bahasa Indonesia

Ilustrasi(freepik.com)

Kata hold sering kita dengar dalam bahasa Inggris, tapi apa sebenarnya arti hold dalam bahasa Indonesia? Artikel ini akan menjelaskan makna kata hold, cara penggunaannya, dan contoh dalam kalimat sehari-hari. Dengan penjelasan yang sederhana, kamu akan mudah memahami kata ini!

Apa Arti Hold dalam Bahasa Indonesia?

Secara umum, arti hold adalah memegang, menahan, atau mengadakan sesuatu. Kata ini bisa memiliki makna berbeda tergantung konteksnya. Misalnya, hold bisa berarti memegang benda secara fisik, menahan sesuatu agar tidak bergerak, atau bahkan mengadakan acara.

Berikut adalah beberapa makna utama dari kata hold:

Memegang: Seperti memegang buku atau pegangan tangan.

Seperti memegang buku atau pegangan tangan. Menahan: Misalnya, menahan napas atau menahan emosi.

Misalnya, menahan napas atau menahan emosi. Mengadakan: Seperti mengadakan rapat atau acara.

Seperti mengadakan rapat atau acara. Menyimpan: Contohnya, menyimpan barang di suatu tempat.

Contoh Penggunaan Kata Hold dalam Kalimat

Untuk memahami arti hold lebih baik, berikut beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata ini:

Memegang: "She holds a cup of coffee in her hand." (Dia memegang secangkir kopi di tangannya.) Menahan: "Please hold your breath for a few seconds." (Tolong tahan napasmu selama beberapa detik.) Mengadakan: "The company will hold a meeting tomorrow." (Perusahaan akan mengadakan rapat besok.) Menyimpan: "This box can hold all your books." (Kotak ini bisa menyimpan semua bukumu.)

Dari contoh di atas, kamu bisa melihat bahwa kata hold sangat fleksibel dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Makna Lain dari Kata Hold

Selain makna utama, hold juga bisa digunakan dalam frasa atau idiom. Berikut beberapa contoh:

Hold on: Artinya menunggu sebentar atau bertahan. Contoh: "Hold on, I’ll be right back!" (Tunggu sebentar, saya akan segera kembali!)

Artinya menunggu sebentar atau bertahan. Contoh: "Hold on, I’ll be right back!" (Tunggu sebentar, saya akan segera kembali!) Hold back: Artinya menahan diri, seperti menahan emosi. Contoh: "She tried to hold back her tears." (Dia berusaha menahan air matanya.)

Artinya menahan diri, seperti menahan emosi. Contoh: "She tried to hold back her tears." (Dia berusaha menahan air matanya.) Hold up: Bisa berarti menunda atau merampok. Contoh: "The traffic held us up." (Kemacetan menunda kami.)

Mengapa Memahami Arti Hold Penting?

Memahami arti hold membantu kamu berkomunikasi lebih lancar dalam bahasa Inggris. Kata ini sering muncul dalam film, lagu, atau percakapan sehari-hari. Dengan mengetahui berbagai maknanya, kamu bisa menggunakan kata hold dengan tepat sesuai situasi.

Selain itu, kata hold juga sering digunakan dalam dunia bisnis, olahraga, dan teknologi. Misalnya, dalam bisnis, kamu mungkin mendengar istilah "hold a position" (memegang posisi) atau dalam teknologi "hold data" (menyimpan data).

Kesimpulan

Arti hold dalam bahasa Indonesia sangat beragam, mulai dari memegang, menahan, mengadakan, hingga menyimpan. Makna kata ini tergantung pada konteks kalimatnya. Dengan memahami contoh dan penggunaan kata hold, kamu bisa lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris. Jadi, mulai sekarang, coba gunakan kata hold dalam percakapanmu!