Apa Itu Sains? Arti, Fungsi, dan Contohnya untuk Pemula

Sains adalah cara kita memahami dunia melalui pengamatan dan penelitian. Artikel ini akan menjelaskan arti sains, fungsinya, dan contoh-contoh nyata yang mudah dipahami. Yuk, simak!
Sains berasal dari kata Latin "scientia" yang berarti pengetahuan. Sains adalah proses untuk mempelajari alam dan segala isinya melalui metode ilmiah. Dengan sains, kita mengamati, mengajukan pertanyaan, dan mencari jawaban berdasarkan fakta.
Misalnya, ketika kamu bertanya, "Mengapa langit berwarna biru?" sains membantu menjawabnya dengan penjelasan tentang cahaya matahari dan atmosfer bumi.
Sains memiliki banyak fungsi penting, di antaranya:
Berikut adalah beberapa contoh bagaimana sains digunakan dalam kehidupan:
Sains adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Dengan sains, kita bisa menemukan solusi untuk tantangan seperti perubahan iklim, kekurangan energi, atau penyakit baru. Selain itu, belajar sains melatih kita untuk berpikir kritis dan membuat keputusan berdasarkan fakta.
Untuk memulai belajar sains, kamu bisa:
Dengan memahami sains, kamu bisa melihat dunia dengan cara yang baru dan menarik. Mulailah menjelajahi sains sekarang dan temukan keajaibannya!
