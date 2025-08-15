Apa Itu Range? Definisi dan Fungsi Lengkap untuk Pemula

Ilustrasi(Pinterest)

Range adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai bidang seperti matematika, statistik, dan pemrograman. Artikel ini akan menjelaskan secara sederhana apa itu range, fungsinya, dan bagaimana cara menggunakannya. Dengan bahasa yang mudah dipahami, Anda akan mengerti konsep range dalam waktu singkat!

Definisi Range: Apa Itu Range?

Secara umum, range adalah rentang atau jarak antara nilai tertinggi dan terendah dalam suatu kumpulan data atau sistem. Dalam bahasa yang lebih sederhana, range menunjukkan seberapa jauh perbedaan antara angka terbesar dan terkecil. Istilah ini sering digunakan untuk membantu memahami variasi atau penyebaran data.

Contohnya, jika Anda memiliki kumpulan angka 3, 7, 8, 12, dan 15, range dihitung dengan mengurangi nilai terendah (3) dari nilai tertinggi (15), sehingga range-nya adalah 15 - 3 = 12.

Fungsi Range dalam Berbagai Bidang

Range memiliki peran penting di banyak bidang. Berikut adalah penjelasan fungsinya dalam konteks yang berbeda:

1. Range dalam Matematika dan Statistik

Dalam matematika dan statistik, range digunakan untuk mengukur penyebaran data. Range membantu kita memahami seberapa bervariasi data tersebut. Misalnya, dalam laporan nilai ujian siswa, range dapat menunjukkan perbedaan antara nilai tertinggi dan terendah di kelas. Semakin besar range, semakin besar variasi nilai siswa.

Contoh: Nilai ujian siswa adalah 60, 70, 85, 90, dan 100. Range-nya adalah 100 - 60 = 40. Ini berarti ada variasi 40 poin antara nilai tertinggi dan terendah.

2. Range dalam Pemrograman

Dalam pemrograman, range sering merujuk pada fungsi atau metode untuk menghasilkan urutan angka. Misalnya, di bahasa pemrograman seperti Python, fungsi range() digunakan untuk membuat daftar angka dalam rentang tertentu. Fungsi ini sangat berguna untuk perulangan (loop) atau membuat daftar angka secara otomatis.

Contoh: Di Python, range(1, 5) akan menghasilkan urutan angka 1, 2, 3, dan 4. Ini membantu programmer menghemat waktu tanpa harus menulis angka satu per satu.

3. Range dalam Kehidupan Sehari-hari

Konsep range juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Misalnya, saat membeli barang elektronik, Anda mungkin melihat spesifikasi seperti "range tegangan 100-240V". Ini menunjukkan rentang tegangan listrik yang dapat diterima oleh perangkat tersebut.

Cara Menghitung Range dengan Mudah

Menghitung range sangat sederhana. Ikuti langkah-langkah berikut:

Tentukan nilai tertinggi dalam kumpulan data. Tentukan nilai terendah dalam kumpulan data. Kurangi nilai terendah dari nilai tertinggi: Range = Nilai Tertinggi - Nilai Terendah.

Contoh: Dalam data 5, 8, 10, 12, 20, nilai tertinggi adalah 20 dan nilai terendah adalah 5. Maka, range = 20 - 5 = 15.

Mengapa Range Penting?

Range memberikan gambaran cepat tentang variasi dalam data. Dalam statistik, range sering menjadi langkah awal untuk menganalisis data sebelum menggunakan metode lain seperti mean atau median. Dalam pemrograman, range membantu mengotomatiskan tugas yang melibatkan urutan angka. Dalam kehidupan sehari-hari, range membantu kita memahami batasan atau rentang tertentu, seperti jarak tempuh kendaraan atau rentang harga produk.

Kesimpulan

Range adalah konsep sederhana namun sangat berguna di berbagai bidang, mulai dari matematika, statistik, hingga pemrograman. Dengan memahami definisi dan fungsi range, Anda dapat lebih mudah menganalisis data atau menggunakan alat seperti fungsi range dalam pemrograman. Semoga artikel ini membantu Anda memahami apa itu range dan bagaimana cara menggunakannya!