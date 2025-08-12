Kisah Albi Huma Bari, Lulusan Terbaik Perwira Muda Pelayaran

Albi Huma Bari(MI/HO)

ALBI Huma Bari, putra daerah asal Lampung, lahir di Kalianda pada 16 Juni 2000. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Junaidah dan Capt. Aliyus.

Sejak kecil, Albi telah menunjukkan ketekunan dan semangat belajar yang tinggi, yang kelak membawanya menjadi sosok inspiratif di dunia kemaritiman Indonesia.

Sebagai lulusan Akademi Pelayaran Angkatan 52, Albi menorehkan prestasi gemilang dalam dunia pendidikan maritim. Ia berhasil meraih gelar sebagai Perwira Muda terbaik di Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya (AMAN JAYA). Prestasi tersebut tidak datang begitu saja, melainkan melalui kerja keras, kedisiplinan, dan dedikasi tinggi selama masa pendidikannya.

Baca juga : ABK KM Mulya Abadi Selamat Setelah 3 Hari Terombang-ambing di Laut Flores

Kesempatan emas datang ketika Albi menjalani praktik laut di perusahaan Arcadia Shipping.

Dalam masa praktik ini, ia tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dan pengalaman kerja, tetapi juga berkesempatan menjelajahi berbagai negara di dunia.

Pengalaman berlayar ke berbagai pelabuhan internasional memperluas wawasan dan membentuk kepribadiannya sebagai pelaut profesional.

Baca juga : Inovasi Pelayaran Hijau PIS Berbuah Penghargaan

Di bidang akademik, Albi dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas, tekun, dan berprestasi. Ia mampu mempertahankan nilai akademik yang tinggi selama masa pendidikan.

Tidak hanya itu, di bidang nonakademik pun ia aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan lomba, sehingga menambah deretan penghargaan yang berhasil ia raih.

Kombinasi prestasi akademik dan non-akademik inilah yang mengantarkannya sebagai wisudawan terbaik di angkatannya.

Pencapaian Albi mendapatkan apresiasi tertinggi saat ia menerima penghargaan yang diserahkan langsung dari Ketua Pengurus Yayasan Nala, Laksamana Muda TNI (Purn) B Ken Tri Basuki. Momen ini menjadi simbol pengakuan atas kerja keras dan dedikasi yang telah ia tunjukkan selama masa pendidikannya.

Sebagai putra daerah Lampung, keberhasilan Albi menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya di daerah asalnya. Ia membuktikan bahwa tekad, kerja keras, dan integritas dapat membawa seseorang mencapai puncak prestasi. Kisahnya juga menjadi motivasi bagi calon pelaut lain untuk terus berjuang mewujudkan impian mereka, meskipun tantangan di dunia pelayaran tidaklah ringan.

Dengan segudang prestasi dan pengalaman internasional yang dimilikinya, Albi Huma Bari diharapkan dapat terus berkontribusi dalam memajukan dunia kemaritiman Indonesia.

Langkahnya yang penuh dedikasi adalah teladan nyata bahwa seorang pelaut sejati tidak hanya mengarungi lautan, tetapi juga mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. (Z-1)