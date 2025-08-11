Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

Bacaan Doa setelah Kerja: Arab, Latin, dan Arti

Reynaldi Andrian Pamungkas
11/8/2025 22:00
Bacaan Doa setelah Kerja: Arab, Latin, dan Arti
Berikut Bacaan Doa setelah Kerja(freepik)

DOA setelah kerja adalah doa yang dibaca seorang Muslim setelah menyelesaikan pekerjaannya.

Hal ini ditujukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kekuatan, kesehatan, dan kelancaran yang diberikan selama bekerja.

Berikut Bacaan Doa setelah Kerja

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا العَمَلِ وَخَيْرَ مَا فِيهِ وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ

Bacaan Latin

Allāhumma innī as’aluka khayra hādzal-‘amali wa khayra mā fīhi wa khayra mā ursila bih, wa a‘ūdzu bika min sharrihi wa sharri mā fīhi wa sharri mā ursila bih.

Artinya

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan dari pekerjaan ini, kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan tujuan yang karenanya pekerjaan ini dilakukan. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya, keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan tujuan yang karenanya pekerjaan ini dilakukan."

Tujuan Doa setelah Kerja

  • Mengucapkan terima kasih kepada Allah atas rezeki dan hasil kerja yang didapat.
  • Memohon keberkahan atas hasil pekerjaan.
  • Memohon perlindungan dari dampak buruk pekerjaan atau rezeki yang tidak bermanfaat.
  • Menjaga hati agar tetap rendah diri dan tidak sombong atas pencapaian.

Biasanya doa setelah kerja berisi pujian, syukur, dan permohonan kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun pekerjaan di masa depan. (Z-4)



Editor : Reynaldi
