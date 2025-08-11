Bacaan Doa setelah Kerja: Arab, Latin, dan Arti

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
DOA setelah kerja adalah doa yang dibaca seorang Muslim setelah menyelesaikan pekerjaannya.
Hal ini ditujukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kekuatan, kesehatan, dan kelancaran yang diberikan selama bekerja.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allāhumma innī as’aluka khayra hādzal-‘amali wa khayra mā fīhi wa khayra mā ursila bih, wa a‘ūdzu bika min sharrihi wa sharri mā fīhi wa sharri mā ursila bih.
Artinya
"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan dari pekerjaan ini, kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan tujuan yang karenanya pekerjaan ini dilakukan. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya, keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan tujuan yang karenanya pekerjaan ini dilakukan."
Biasanya doa setelah kerja berisi pujian, syukur, dan permohonan kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun pekerjaan di masa depan. (Z-4)
