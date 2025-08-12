Statement Adalah: Definisi Lengkap, Contoh, dan Bedanya dengan Non-Statement

Ilustrasi(freepik)

Pernahkah kamu mendengar istilah statement adalah pernyataan, tapi masih bingung apa artinya? Artikel ini akan menjelaskan secara sederhana tentang pengertian statement, contohnya, dan cara membedakannya dengan non-statement. Ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, cocok untuk pelajar SMP dan siapa saja yang ingin belajar!

Pengertian Statement

Statement adalah pernyataan yang menyampaikan informasi, fakta, atau pendapat dengan jelas dan tegas. Pernyataan ini biasanya bisa dibuktikan kebenarannya atau setidaknya memiliki maksud yang jelas. Dalam bahasa sehari-hari, statement sering digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang penting atau bermakna.

Misalnya, kalimat “Bumi berputar pada porosnya” adalah statement karena menyatakan fakta yang bisa dibuktikan. Statement biasanya ditemukan dalam tulisan formal, pidato, atau percakapan yang membutuhkan kejelasan.

Baca juga : Apa Itu Statement? Pengertian dan Perbedaan dengan Kalimat Non-Statement

Contoh Statement

Berikut adalah beberapa contoh statement yang mudah dipahami:

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Air mendidih pada suhu 100 derajat Celsius.

Saya suka membaca buku fiksi setiap malam.

Ketiga contoh di atas adalah statement karena masing-masing menyampaikan informasi yang jelas, baik itu fakta maupun pendapat pribadi.

Apa Itu Non-Statement?

Non-statement adalah kalimat yang tidak menyampaikan informasi jelas, tidak bisa dibuktikan, atau bersifat ambigu. Biasanya, non-statement berupa pertanyaan, perintah, atau ungkapan emosi.

Contoh non-statement:

Apa kabar kamu hari ini? (Pertanyaan)

Tutup pintunya sekarang! (Perintah)

Wah, indah sekali pemandangan ini! (Ungkapan emosi)

Non-statement tidak memberikan fakta atau informasi yang tegas seperti statement.

Berikut adalah perbedaan utama antara statement dan non-statement:

Aspek Statement Non-Statement Tujuan Menyampaikan fakta atau pendapat Mengungkapkan emosi, perintah, atau pertanyaan Kebenaran Bisa dibuktikan atau jelas Tidak selalu bisa dibuktikan Contoh Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Apakah kamu sudah makan?

Mengapa Memahami Statement Penting?

Memahami apa itu statement membantu kita berkomunikasi dengan lebih jelas dan efektif. Dalam dunia pendidikan, pekerjaan, atau bahkan percakapan sehari-hari, statement membantu menyampaikan ide dengan tepat. Selain itu, dengan mengetahui perbedaan antara statement dan non-statement, kita bisa menghindari kesalahpahaman saat berbicara atau menulis.

Kapan Menggunakan Statement?

Statement sangat berguna dalam situasi yang membutuhkan kejelasan, seperti:

Menyampaikan fakta dalam presentasi atau laporan.

Mengungkapkan pendapat dalam diskusi atau debat.

Menulis artikel, esai, atau dokumen resmi.

Dengan menggunakan statement, kamu bisa memastikan pesanmu tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami.

Kesimpulan

Jadi, statement adalah pernyataan yang jelas, tegas, dan bisa menyampaikan fakta atau pendapat. Berbeda dengan non-statement yang berupa pertanyaan, perintah, atau ungkapan emosi. Dengan memahami perbedaan ini, kamu bisa berkomunikasi lebih baik dan menghindari kebingungan. Semoga artikel ini membantu kamu memahami apa itu statement!