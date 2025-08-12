Arti Care: Pengertian Lengkap dan 25 Contoh Kalimat untuk Pemula

Headline
PERNAH dengar kata care dalam bahasa Inggris? Kata ini sering muncul di percakapan sehari-hari, film, atau lagu. Tapi, apa sih sebenarnya arti care? Di artikel ini, kita akan bahas tuntas makna kata care dan memberikan 25 contoh kalimat yang mudah dipahami. Cocok untuk pemula yang ingin belajar bahasa Inggris!
Secara sederhana, arti care adalah peduli, perhatian, atau merawat. Kata ini bisa digunakan sebagai kata kerja (verb) atau kata benda (noun), tergantung konteks kalimat. Berikut penjelasan lengkapnya:
Contohnya, kalau kamu bilang "I care about you," artinya kamu peduli pada seseorang. Kalau kamu bilang "Take care," artinya kamu menyuruh orang lain untuk berhati-hati.
Memahami arti care membantu kamu menggunakan kata ini dengan tepat dalam percakapan atau tulisan. Kata ini sering dipakai untuk menunjukkan empati, perhatian, atau tanggung jawab. Dengan tahu maknanya, kamu bisa membuat kalimat yang lebih alami dan mudah dipahami.
Kata care punya beberapa makna tergantung situasinya. Berikut beberapa penggunaan umum:
Berikut adalah 25 contoh kalimat menggunakan kata care yang mudah dipahami. Kalimat ini cocok untuk pemula yang sedang belajar bahasa Inggris:
Agar kalimatmu terdengar alami, perhatikan tips berikut:
Arti care adalah peduli, perhatian, atau merawat, tergantung konteksnya. Kata ini sangat fleksibel dan sering digunakan dalam bahasa Inggris sehari-hari. Dengan memahami makna dan melihat 25 contoh kalimat di atas, kamu bisa mulai menggunakan kata care dengan percaya diri. (Z-10)
