Arti Care: Pengertian Lengkap dan 25 Contoh Kalimat untuk Pemula

PERNAH dengar kata care dalam bahasa Inggris? Kata ini sering muncul di percakapan sehari-hari, film, atau lagu. Tapi, apa sih sebenarnya arti care? Di artikel ini, kita akan bahas tuntas makna kata care dan memberikan 25 contoh kalimat yang mudah dipahami. Cocok untuk pemula yang ingin belajar bahasa Inggris!

Apa Arti Care dalam Bahasa Inggris?

Secara sederhana, arti care adalah peduli, perhatian, atau merawat. Kata ini bisa digunakan sebagai kata kerja (verb) atau kata benda (noun), tergantung konteks kalimat. Berikut penjelasan lengkapnya:

Sebagai kata kerja: Care berarti memperhatikan, peduli, atau merawat sesuatu/seseorang.

Sebagai kata benda: Care berarti perhatian, kepedulian, atau perawatan.

Contohnya, kalau kamu bilang "I care about you," artinya kamu peduli pada seseorang. Kalau kamu bilang "Take care," artinya kamu menyuruh orang lain untuk berhati-hati.

Mengapa Memahami Arti Care Penting?

Memahami arti care membantu kamu menggunakan kata ini dengan tepat dalam percakapan atau tulisan. Kata ini sering dipakai untuk menunjukkan empati, perhatian, atau tanggung jawab. Dengan tahu maknanya, kamu bisa membuat kalimat yang lebih alami dan mudah dipahami.

Berbagai Makna Care dalam Konteks Berbeda

Kata care punya beberapa makna tergantung situasinya. Berikut beberapa penggunaan umum:

Kepedulian: Menunjukkan perhatian pada orang lain, seperti "She cares about her friends." Perawatan: Merujuk pada tindakan merawat, seperti "He takes care of his dog." Berhati-hati: Mengingatkan seseorang untuk waspada, seperti "Take care when you drive."

25 Contoh Kalimat Menggunakan Kata Care

Berikut adalah 25 contoh kalimat menggunakan kata care yang mudah dipahami. Kalimat ini cocok untuk pemula yang sedang belajar bahasa Inggris:

I care about my family’s happiness. She takes care of her little sister every day. Please take care when you cross the street. Does he care about the environment? The nurse gives excellent care to her patients. I don’t care what people think about my style. He cares deeply about animal welfare. Take care of your health by eating well. She showed her care by helping her friend. Do you care if I borrow your pen? The teacher cares about her students’ progress. They provide care for elderly people. I care too much about what others say. He took care of the garden while I was away. Take care, and see you tomorrow! She doesn’t care about winning the game. The doctor’s care saved the patient’s life. I care about making a difference in my community. Who will take care of the kids tonight? His care for details makes him a great artist. Do you care to join us for dinner? She cares about keeping the house clean. They showed their care by sending flowers. I’ll take care of the dishes after dinner. Take care of yourself during the trip!

Tips Menggunakan Kata Care dengan Benar

Agar kalimatmu terdengar alami, perhatikan tips berikut:

Gunakan care about untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesuatu.

untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesuatu. Gunakan take care of untuk merujuk pada tindakan merawat atau mengurus.

untuk merujuk pada tindakan merawat atau mengurus. Gunakan take care sebagai ucapan perpisahan yang berarti "hati-hati."

Kesimpulan

Arti care adalah peduli, perhatian, atau merawat, tergantung konteksnya. Kata ini sangat fleksibel dan sering digunakan dalam bahasa Inggris sehari-hari. Dengan memahami makna dan melihat 25 contoh kalimat di atas, kamu bisa mulai menggunakan kata care dengan percaya diri. (Z-10)