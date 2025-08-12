Care Arti: Pengertian dan 25 Contoh Kalimat yang Mudah Dipahami

Ilustrasi(freepik)

Pernah mendengar kata "care" dalam bahasa Inggris, tapi bingung apa artinya? Jangan khawatir! Dalam artikel ini, kita akan membahas care arti, yaitu makna dari kata "care" dan bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat sehari-hari. Artikel ini dirancang sederhana agar mudah dipahami, bahkan untuk pemula. Yuk, simak penjelasan lengkapnya!

Apa Arti Kata "Care"?

Kata "care" dalam bahasa Inggris memiliki beberapa makna, tergantung konteksnya. Secara umum, care arti adalah perhatian, kepedulian, atau perawatan. Kata ini bisa digunakan sebagai kata kerja (verb) atau kata benda (noun). Berikut adalah makna utama dari "care":

Kepedulian : Menunjukkan perhatian atau rasa sayang terhadap seseorang atau sesuatu.

: Menunjukkan perhatian atau rasa sayang terhadap seseorang atau sesuatu. Perawatan : Tindakan merawat atau menjaga sesuatu agar tetap baik.

: Tindakan merawat atau menjaga sesuatu agar tetap baik. Khawatir: Dalam beberapa konteks, "care" bisa berarti perasaan khawatir atau cemas.

Untuk memahami care arti lebih jelas, kita akan lihat contoh-contoh kalimatnya di bawah ini!

25 Contoh Kalimat Menggunakan Kata "Care"

Berikut adalah 25 contoh kalimat sederhana yang menggunakan kata "care" dalam berbagai konteks. Kalimat-kalimat ini dibuat mudah dipahami untuk membantu kamu memahami care arti dalam penggunaan sehari-hari.

Contoh Kalimat dengan "Care" sebagai Kata Kerja (Verb)

I care about my family so much. (Saya sangat peduli dengan keluarga saya.) She cares for her little sister every day. (Dia merawat adiknya setiap hari.) Do you care if I borrow your book? (Apakah kamu keberatan jika aku meminjam bukumu?) He doesn’t care about what people say. (Dia tidak peduli dengan apa yang orang katakan.) We should care more about the environment. (Kita harus lebih peduli dengan lingkungan.) They care deeply about animal welfare. (Mereka sangat peduli dengan kesejahteraan hewan.) Does she care if we come late? (Apakah dia keberatan jika kita datang terlambat?) I don’t care who wins the game. (Saya tidak peduli siapa yang menang dalam permainan.) He cares for his sick dog with love. (Dia merawat anjingnya yang sakit dengan penuh kasih.) You should care about your health. (Kamu harus peduli dengan kesehatanmu.)

Contoh Kalimat dengan "Care" sebagai Kata Benda (Noun)

She takes good care of her plants. (Dia merawat tanamannya dengan baik.) His care for the poor is inspiring. (Kepeduliannya terhadap orang miskin sangat menginspirasi.) The hospital provides excellent patient care. (Rumah sakit memberikan perawatan pasien yang sangat baik.) We need to handle this with care. (Kita perlu menangani ini dengan hati-hati.) Her care for her students is amazing. (Kepeduliannya terhadap murid-muridnya luar biasa.) The teacher shows care in her teaching. (Guru itu menunjukkan kepedulian dalam pengajarannya.) Taking care of a baby is not easy. (Merawat bayi tidak mudah.) The company offers good employee care. (Perusahaan menawarkan perawatan karyawan yang baik.) Handle the package with care, please. (Tolong tangani paket ini dengan hati-hati.) His care for details makes him a great artist. (Kepeduliannya terhadap detail membuatnya menjadi seniman hebat.)

Contoh Kalimat dengan "Care" dalam Konteks Lain

I don’t care where we eat tonight. (Saya tidak peduli di mana kita makan malam ini.) She took care to lock the door. (Dia berhati-hati untuk mengunci pintu.) Who cares about the rain? Let’s play! (Siapa peduli dengan hujan? Ayo main!) He shows care when helping his friends. (Dia menunjukkan kepedulian saat membantu teman-temannya.) Take care when you cross the street. (Hati-hati saat menyeberang jalan.)

Mengapa Penting Memahami Care Arti?

Memahami care arti membantu kamu menggunakan kata ini dengan benar dalam percakapan atau tulisan. Kata "care" sering muncul dalam bahasa Inggris sehari-hari, baik dalam konteks formal maupun informal. Dengan mempelajari contoh-contoh di atas, kamu bisa lebih percaya diri saat berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris.

Selain itu, kata "care" juga mencerminkan nilai positif seperti kepedulian dan tanggung jawab. Jadi, menggunakannya dengan tepat bisa membuat komunikasimu lebih bermakna!

Kesimpulan

Care arti adalah kepedulian, perawatan, atau perhatian, tergantung pada konteksnya. Kata ini bisa digunakan sebagai kata kerja atau kata benda, dan sangat umum dalam bahasa Inggris. Dengan 25 contoh kalimat di atas, kamu sekarang bisa memahami dan menggunakan kata "care" dengan mudah. Jangan lupa praktikkan dalam percakapan sehari-hari agar semakin mahir!