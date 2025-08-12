20 Cerita Lucu Singkat Bikin Ngakak, Dijamin Ketawa Terbahak!

Headline
SIAPA yang nggak suka cerita lucu? Cerita lucu singkat ini cocok banget buat kamu yang pengen ngakak tanpa perlu waktu lama. Dari tingkah polos anak-anak sampai kejadian kocak sehari-hari, kami kumpulkan 20 cerita lucu terbaik yang bakal bikin kamu ketawa ngikik. Yuk, simak daftarnya di bawah ini!
Cerita lucu itu seperti camilan: ringan, cepat, dan bikin senyum. Cocok buat dibaca kapan saja, entah saat istirahat kerja atau lagi nunggu temen. Cerita lucu singkat ini dirancang supaya gampang dipahami, jadi anak SMP pun bisa ikutan ketawa. Kata kunci cerita lucu ini bakal bikin kamu nemuin hiburan instan!
Ani: "Dompetku hilang!"
Budi: "Coba cari di tasmu!"
Ani: "Udah, nggak ada. Kayaknya dompetku punya kaki!"
Budi: "Mungkin dia lari ke toko diskon!"
Guru: "Jika 1+1=2, berapa 2+2?"
Rudi: "Empat, Bu!"
Guru: "Bagus! Kalau 4+4?"
Rudi: "Delapan, tapi kalau salah, jangan salahkan aku, Bu. Aku kan pelupa!"
Lina: "Kamera selfiemu jelek banget, sih!"
Tina: "Bukan kamera yang jelek, muka kita yang nggak mendukung!"
Boy: "Kucingku pinter banget, dia bisa nyanyi!"
Roy: "Beneran? Lagu apa?"
Boy: "Lagu meong-meong hits di TikTok!"
Pasien: "Dok, mataku kenapa tiap buka dompet kok nggak bisa lihat apa-apa?"
Dokter: "Itu bukan mata, tapi dompetmu yang buta!"
Ibu: "Sayuran apa yang kamu suka?"
Anak: "Bayam-bayam dirimu!"
Tono: "Eh, siapa nama temen kita yang pendiam itu?"
Tina: "Yang mana? Yang tiap ketemu cuma senyum doang?"
Tono: "Iya, itu! Kayaknya namanya Senyum!"
Rina: "Aku takut nonton film horor!"
Budi: "Tenang, hantu di film nggak bakal keluar layar!"
Rina: "Tapi bayanganku di TV bikin takut!"
Lisa: "Aku mau diet, mulai besok nggak makan nasi!"
Mia: "Terus makan apa?"
Lisa: "Mie aja, kan beda!"
Boss: "Aku pasang CCTV di kantor!"
Karyawan: "Buat ngapain, Bos?"
Boss: "Buat ngeliat siapa yang paling jago nyanyi pas kerja!"
Guru: "Kenapa nggak belajar buat ujian?"
Rudi: "Sudah, Bu! Tapi soalnya nggak belajar jawab!"
Ani: "Baju baru ini cocok nggak?"
Budi: "Cocok, tapi dompetku nggak cocok!"
Tono: "Kamera ini rusak, semua foto buram!"
Lina: "Bukan rusak, kamu lupa buka tutup lensanya!"
Ibu: "Makan sayur apa malam ini?"
Anak: "Kolplay, Bu! Kan lagi ngehits!"
Rudi: "Wi-Fiku lemot banget!"
Budi: "Coba bisik ke router, bilang 'cepetan dong'!"
Tina: "Kamera ini mahal banget!"
Rina: "Iya, tapi foto jeleknya gratis!"
Boy: "Aku lupa lirik lagu favoritku!"
Roy: "Gampang, nyanyi 'la la la' aja, nobody cares!"
Lina: "Kamera baruku jatuh!"
Tono: "Masih bisa foto nggak?"
Lina: "Bisa, tapi sekarang cuma foto abstrak!"
Anak: "Sayuran ini rasanya aneh!"
Ibu: "Itu kolplay ajaib, bikin kamu jadi penyanyi!"
Rudi: "HP-ku mati, baterainya habis!"
Budi: "Coba charge pake semangat, kali aja nyala!"
Pengen bikin temenmu ketawa? Cerita lucu ini gampang banget dibagikan. Kamu bisa copas ke grup WhatsApp, kirim ke Instagram Story, atau ceritain langsung pas ngumpul. Cerita lucu singkat ini juga cocok buat status media sosial biar followers ikutan ngakak!
Selain bikin ketawa, cerita lucu juga bisa ngurangin stres. Bayangin, cuma baca beberapa baris, kamu udah bisa senyum lebar. Cerita lucu singkat ini juga bikin suasana jadi lebih santai, apalagi kalau dibaca bareng temen atau keluarga.
Itulah 20 cerita lucu singkat yang dijamin bikin ngakak! Dari leletnya Wi-Fi sampai tingkah polos anak-anak, cerita ini pasti bikin harimu lebih ceria.
