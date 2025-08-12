20 Cerita Lucu Singkat Bikin Ngakak, Dijamin Ketawa Terbahak!

Cerita lucu.(Freepik)

SIAPA yang nggak suka cerita lucu? Cerita lucu singkat ini cocok banget buat kamu yang pengen ngakak tanpa perlu waktu lama. Dari tingkah polos anak-anak sampai kejadian kocak sehari-hari, kami kumpulkan 20 cerita lucu terbaik yang bakal bikin kamu ketawa ngikik. Yuk, simak daftarnya di bawah ini!

Kenapa Cerita Lucu Singkat Selalu Menghibur?

Cerita lucu itu seperti camilan: ringan, cepat, dan bikin senyum. Cocok buat dibaca kapan saja, entah saat istirahat kerja atau lagi nunggu temen. Cerita lucu singkat ini dirancang supaya gampang dipahami, jadi anak SMP pun bisa ikutan ketawa. Kata kunci cerita lucu ini bakal bikin kamu nemuin hiburan instan!

20 Cerita Lucu Singkat yang Bikin Ngakak

1. Dompetku Hilang!

Ani: "Dompetku hilang!"

Budi: "Coba cari di tasmu!"

Ani: "Udah, nggak ada. Kayaknya dompetku punya kaki!"

Budi: "Mungkin dia lari ke toko diskon!"

2. Matematika Susah

Guru: "Jika 1+1=2, berapa 2+2?"

Rudi: "Empat, Bu!"

Guru: "Bagus! Kalau 4+4?"

Rudi: "Delapan, tapi kalau salah, jangan salahkan aku, Bu. Aku kan pelupa!"

3. Kamera Selfie

Lina: "Kamera selfiemu jelek banget, sih!"

Tina: "Bukan kamera yang jelek, muka kita yang nggak mendukung!"

4. Kucing Pinter

Boy: "Kucingku pinter banget, dia bisa nyanyi!"

Roy: "Beneran? Lagu apa?"

Boy: "Lagu meong-meong hits di TikTok!"

5. Dokter Mata

Pasien: "Dok, mataku kenapa tiap buka dompet kok nggak bisa lihat apa-apa?"

Dokter: "Itu bukan mata, tapi dompetmu yang buta!"

6. Sayuran Favorit

Ibu: "Sayuran apa yang kamu suka?"

Anak: "Bayam-bayam dirimu!"

7. Lupa Nama

Tono: "Eh, siapa nama temen kita yang pendiam itu?"

Tina: "Yang mana? Yang tiap ketemu cuma senyum doang?"

Tono: "Iya, itu! Kayaknya namanya Senyum!"

8. Nonton Horor

Rina: "Aku takut nonton film horor!"

Budi: "Tenang, hantu di film nggak bakal keluar layar!"

Rina: "Tapi bayanganku di TV bikin takut!"

9. Diet Gagal

Lisa: "Aku mau diet, mulai besok nggak makan nasi!"

Mia: "Terus makan apa?"

Lisa: "Mie aja, kan beda!"

10. Kamera Pengintai

Boss: "Aku pasang CCTV di kantor!"

Karyawan: "Buat ngapain, Bos?"

Boss: "Buat ngeliat siapa yang paling jago nyanyi pas kerja!"

11. Ujian Susah

Guru: "Kenapa nggak belajar buat ujian?"

Rudi: "Sudah, Bu! Tapi soalnya nggak belajar jawab!"

12. Baju Baru

Ani: "Baju baru ini cocok nggak?"

Budi: "Cocok, tapi dompetku nggak cocok!"

13. Kamera Rusak

Tono: "Kamera ini rusak, semua foto buram!"

Lina: "Bukan rusak, kamu lupa buka tutup lensanya!"

14. Sayur Kolplay

Ibu: "Makan sayur apa malam ini?"

Anak: "Kolplay, Bu! Kan lagi ngehits!"

15. Wi-Fi Lemot

Rudi: "Wi-Fiku lemot banget!"

Budi: "Coba bisik ke router, bilang 'cepetan dong'!"

16. Kamera Mahal

Tina: "Kamera ini mahal banget!"

Rina: "Iya, tapi foto jeleknya gratis!"

17. Lupa Lirik

Boy: "Aku lupa lirik lagu favoritku!"

Roy: "Gampang, nyanyi 'la la la' aja, nobody cares!"

18. Kamera Jatuh

Lina: "Kamera baruku jatuh!"

Tono: "Masih bisa foto nggak?"

Lina: "Bisa, tapi sekarang cuma foto abstrak!"

19. Sayuran Ajaib

Anak: "Sayuran ini rasanya aneh!"

Ibu: "Itu kolplay ajaib, bikin kamu jadi penyanyi!"

20. Baterai Habis

Rudi: "HP-ku mati, baterainya habis!"

Budi: "Coba charge pake semangat, kali aja nyala!"

Tips Membagikan Cerita Lucu

Pengen bikin temenmu ketawa? Cerita lucu ini gampang banget dibagikan. Kamu bisa copas ke grup WhatsApp, kirim ke Instagram Story, atau ceritain langsung pas ngumpul. Cerita lucu singkat ini juga cocok buat status media sosial biar followers ikutan ngakak!

Manfaat Membaca Cerita Lucu

Selain bikin ketawa, cerita lucu juga bisa ngurangin stres. Bayangin, cuma baca beberapa baris, kamu udah bisa senyum lebar. Cerita lucu singkat ini juga bikin suasana jadi lebih santai, apalagi kalau dibaca bareng temen atau keluarga.

Kesimpulan

Itulah 20 cerita lucu singkat yang dijamin bikin ngakak! Dari leletnya Wi-Fi sampai tingkah polos anak-anak, cerita ini pasti bikin harimu lebih ceria.