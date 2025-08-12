7 Ciri Demam Berdarah yang Harus Diwaspadai untuk Cegah Bahaya

Ciri demam berdarah.(Freepik)

DEMAM berdarah (DB) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat. Mengenali ciri-ciri demam berdarah sangat penting untuk mencegah komplikasi serius.

Berikut adalah tujuh ciri DB yang perlu Anda waspadai.

1. Demam Tinggi Mendadak

Salah satu ciri utama demam berdarah adalah demam tinggi yang muncul tiba-tiba. Suhu tubuh bisa mencapai 40°C atau lebih dan biasanya berlangsung selama 2-7 hari. Demam ini sering disertai dengan rasa lemas dan tidak nyaman di tubuh.

2. Nyeri Otot dan Sendi

Penderita DB sering merasakan nyeri hebat pada otot dan sendi, yang kadang disebut sebagai "demam tulang". Nyeri ini bisa membuat tubuh terasa sangat lelah dan sulit bergerak, sehingga penting untuk memperhatikan gejala ini.

3. Ruam Kulit Merah

Ciri lain dari demam berdarah adalah munculnya ruam merah di kulit. Ruam ini biasanya muncul setelah demam mulai turun, sekitar hari ke-3 atau ke-4. Ruam bisa terlihat seperti bintik-bintik merah kecil yang menyebar di tubuh.

4. Sakit Kepala Hebat

Sakit kepala yang parah, terutama di bagian dahi, sering dialami oleh penderita DB. Gejala ini bisa disertai dengan rasa nyeri di belakang mata, yang membuat penderita merasa sangat tidak nyaman.

5. Mual dan Muntah

Mual dan muntah adalah gejala umum demam berdarah. Penderita mungkin juga mengalami kehilangan nafsu makan. Jika muntah berlangsung terus-menerus, segera konsultasikan ke dokter untuk mencegah dehidrasi.

6. Perdarahan Ringan

Ciri DB yang perlu diwaspadai adalah tanda perdarahan ringan, seperti mimisan, gusi berdarah, atau bintik merah di bawah kulit (petechiae). Pada kasus yang lebih serius, perdarahan bisa terjadi di saluran pencernaan.

7. Nyeri Perut dan Kelemahan

Nyeri perut yang hebat dan rasa lemah yang terus-menerus bisa menjadi tanda bahaya pada demam berdarah. Gejala ini sering muncul pada fase kritis, ketika demam mulai turun tetapi kondisi pasien memburuk.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Mengalami Ciri-Ciri DB?

Jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam berdarah seperti yang disebutkan di atas, segera periksakan diri ke dokter. Jangan menunda pengobatan, karena DB bisa berkembang menjadi kondisi yang mengancam jiwa, seperti syok dengue. Pastikan juga untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan minum banyak air dan istirahat yang cukup.

Untuk mencegah DB, lakukan langkah 3M: menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan memanfaatkan kembali barang bekas yang bisa menampung air. Gunakan juga lotion anti nyamuk dan kelambu saat tidur untuk perlindungan ekstra.

Dengan mengenali ciri-ciri demam berdarah dan bertindak cepat, Anda bisa mencegah dampak buruk dari penyakit ini. Jaga kesehatan dan selalu waspada terhadap gejala DB! (Z-10)