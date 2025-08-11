100+ Macam Macam Warna: Nama Lengkap, Jenis, dan Penjelasannya

Headline
Selamat datang di panduan lengkap tentang macam macam warna! Warna adalah elemen penting dalam desain, seni, fashion, dan kehidupan sehari-hari. Dalam artikel ini, kami akan membahas lebih dari 100 jenis warna, lengkap dengan nama, jenis, dan penjelasan singkatnya. Baik kamu sedang mencari inspirasi untuk proyek kreatif atau ingin memahami dunia warna, artikel ini cocok untukmu!
Warna adalah persepsi visual yang dihasilkan oleh cahaya yang dipantulkan atau diserap oleh suatu objek. Ada banyak macam macam warna yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti warna primer, sekunder, tersier, hingga warna netral. Setiap warna memiliki nama dan karakteristik unik yang bisa memengaruhi emosi dan estetika.
Sebelum masuk ke daftar lengkap, mari kenali beberapa jenis warna utama:
Berikut adalah daftar lengkap lebih dari 100 macam macam warna beserta nama, jenis, dan nomor urutnya. Kami juga menyertakan kode heksadesimal (hex) untuk membantu desainer grafis atau pengembang web.
|No
|Nama Warna
|Jenis
|Kode Hex
|Penjelasan
|1
|Merah
|Primer
|#FF0000
|Warna cerah yang melambangkan energi dan gairah.
|2
|Biru
|Primer
|#0000FF
|Warna menenangkan yang sering dikaitkan dengan kepercayaan.
|3
|Kuning
|Primer
|#FFFF00
|Warna ceria yang melambangkan optimisme.
|No
|Nama Warna
|Jenis
|Kode Hex
|Penjelasan
|4
|Hijau
|Sekunder
|#008000
|Campuran biru dan kuning, melambangkan alam.
|5
|Oranye
|Sekunder
|#FFA500
|Campuran merah dan kuning, penuh semangat.
|6
|Ungu
|Sekunder
|#800080
|Campuran merah dan biru, melambangkan kreativitas.
|No
|Nama Warna
|Jenis
|Kode Hex
|Penjelasan
|7
|Merah-oranye
|Tersier
|#FF4500
|Warna hangat yang energik.
|8
|Kuning-oranye
|Tersier
|#FFC107
|Warna cerah yang menarik perhatian.
|9
|Kuning-hijau
|Tersier
|#ADFF2F
|Warna segar seperti daun muda.
|10
|Biru-hijau
|Tersier
|#00CED1
|Warna tenang seperti air laut.
|11
|Biru-ungu
|Tersier
|#6A5ACD
|Warna misterius dan elegan.
|12
|Merah-ungu
|Tersier
|#C71585
|Warna dramatis dan mewah.
|No
|Nama Warna
|Jenis
|Kode Hex
|Penjelasan
|13
|Putih
|Netral
|#FFFFFF
|Warna bersih yang melambangkan kesucian.
|14
|Hitam
|Netral
|#000000
|Warna kuat yang melambangkan kekuatan.
|15
|Abu-abu
|Netral
|#808080
|Warna netral yang serbaguna.
|16
|Abu-abu Muda
|Netral
|#D3D3D3
|Warna abu-abu yang lebih ringan.
|17
|Abu-abu Tua
|Netral
|#696969
|Warna abu-abu yang lebih gelap.
Berikut adalah lebih dari 100 macam macam warna tambahan yang sering digunakan dalam desain, seni, dan kehidupan sehari-hari:
|No
|Nama Warna
|Jenis
|Kode Hex
|Penjelasan
|18
|Biru Laut
|Variasi
|#000080
|Warna biru gelap yang elegan.
|19
|Merah Marun
|Variasi
|#800000
|Warna merah tua yang hangat.
|20
|Hijau Zamrud
|Variasi
|#50C878
|Warna hijau mewah seperti permata.
|21
|Kuning Mustard
|Variasi
|#FFDB58
|Warna kuning yang hangat dan klasik.
|22
|Pink Fusia
|Variasi
|#FF00FF
|Warna pink cerah yang berani.
|23
|Biru Toska
|Variasi
|#40E0D0
|Warna segar seperti air jernih.
|24
|Cokelat Karamel
|Variasi
|#C68E17
|Warna cokelat manis yang hangat.
|25
|Emas
|Variasi
|#FFD700
|Warna mewah yang melambangkan kemakmuran.
|26
|Perak
|Variasi
|#C0C0C0
|Warna metalik yang modern.
|27
|Biru Langit
|Variasi
|#87CEEB
|Warna cerah seperti langit cerah.
|28
|Merah Mawar
|Variasi
|#FF007F
|Warna romantis yang lembut.
|29
|Hijau Mint
|Variasi
|#98FF98
|Warna segar dan ringan.
|30
|Ungu Lavender
|Variasi
|#E6E6FA
|Warna lembut yang menenangkan.
|31
|Krem
|Variasi
|#FFFDD0
|Warna netral yang hangat.
|32
|Merah Karang
|Variasi
|#FF7F50
|Warna cerah seperti karang laut.
|33
|Biru Safir
|Variasi
|#0F52BA
|Warna biru mewah seperti permata.
|34
|Hijau Zaitun
|Variasi
|#808000
|Warna hijau yang alami.
|35
|Pink Persik
|Variasi
|#FFDAB9
|Warna lembut seperti buah persik.
|36
|Cokelat Tua
|Variasi
|#654321
|Warna cokelat yang dalam.
|37
|Biru Baja
|Variasi
|#4682B4
|Warna biru yang kuat dan modern.
|38
|Merah Bata
|Variasi
|#8B0000
|Warna merah yang hangat dan klasik.
|39
|Hijau Lumut
|Variasi
|#00A86B
|Warna hijau yang lembut.
|40
|Pink Salmon
|Variasi
|#FA8072
|Warna pink yang hangat.
|41
|Biru Pastel
|Variasi
|#AEC6CF
|Warna biru yang lembut.
|42
|Kuning Pastel
|Variasi
|#FDFD96
|Warna kuning yang ringan.
|43
|Ungu Tua
|Variasi
|#4B0082
|Warna ungu yang dalam dan mewah.
|44
|Merah Jambu
|Variasi
|#FF69B4
|Warna pink yang ceria.
|45
|Hijau Toska
|Variasi
|#20B2AA
|Warna hijau-biru yang segar.
|46
|Cokelat Moka
|Variasi
|#967444
|Warna cokelat yang hangat.
|47
|Biru Muda
|Variasi
|#ADD8E6
|Warna biru yang ringan.
|48
|Kuning Lemon
|Variasi
|#FFFACD
|Warna kuning yang segar.
|49
|Ungu Muda
|Variasi
|#DDA0DD
|Warna ungu yang lembut.
|50
|Merah Tua
|Variasi
|#A52A2A
|Warna merah yang dalam.
|51
|Hijau Jade
|Variasi
|#00A86B
|Warna hijau seperti batu jade.
|52
|Pink Pastel
|Variasi
|#FFB6C1
|Warna pink yang ringan.
|53
|Biru Dongker
|Variasi
|#00008B
|Warna biru yang sangat gelap.
|54
|Kuning Emas
|Variasi
|#DAA520
|Warna kuning yang mewah.
|55
|Ungu Lilac
|Variasi
|#C8A2C8
|Warna ungu yang lembut.
|56
|Merah Cerise
|Variasi
|#DE3163
|Warna merah yang cerah.
|57
|Hijau Alpukat
|Variasi
|#568203
|Warna hijau yang alami.
|58
|Pink Bubblegum
|Variasi
|#FFCAD4
|Warna pink yang manis.
|59
|Biru Akuamarin
|Variasi
|#7FFFD4
|Warna biru-hijau yang cerah.
|60
|Kuning Safron
|Variasi
|#F4C430
|Warna kuning yang hangat.
|61
|Ungu Plum
|Variasi
|#8E4585
|Warna ungu yang kaya.
|62
|Merah Tomat
|Variasi
|#FF6347
|Warna merah yang segar.
|63
|Hijau Forest
|Variasi
|#228B22
|Warna hijau yang dalam.
|64
|Pink Flamingo
|Variasi
|#FC8EAC
|Warna pink yang cerah.
|65
|Biru Indigo
|Variasi
|#4B0082
|Warna biru-ungu yang dalam.
|66
|Kuning Kanari
|Variasi
|#FFFF99
|Warna kuning yang lembut.
|67
|Ungu Amethyst
|Variasi
|#9966CC
|Warna ungu yang elegan.
|68
|Merah Ruby
|Variasi
|#E0115F
|Warna merah seperti permata.
|69
|Hijau Lime
|Variasi
|#00FF00
|Warna hijau yang sangat cerah.
|70
|Pink Coral
|Variasi
|#FF7F50
|Warna pink seperti karang.
|71
|Biru Cyan
|Variasi
|#00FFFF
|Warna biru-hijau yang cerah.
|72
|Kuning Ochre
|Variasi
|#CC7722
|Warna kuning yang earthy.
|73
|Ungu Mauve
|Variasi
|#E0B0FF
|Warna ungu yang lembut.
|74
|Merah Scarlet
|Variasi
|#FF2400
|Warna merah yang berani.
|75
|Hijau Sage
|Variasi
|#9DC183
|Warna hijau yang lembut.
|76
|Pink Rose
|Variasi
|#FF66CC
|Warna pink yang romantis.
|77
|Biru Periwinkle
|Variasi
|#CCCCFF
|Warna biru-ungu yang lembut.
|78
|Kuning Butter
|Variasi
|#FFF8DC
|Warna kuning yang hangat.
|79
|Ungu Violet
|Variasi
|#EE82EE
|Warna ungu yang ceria.
|80
|Merah Magenta
|Variasi
|#FF00FF
|Warna merah-ungu yang mencolok.
|81
|Hijau Chartreuse
|Variasi
|#7FFF00
|Warna hijau-kuning yang cerah.
|82
|Pink Blush
|Variasi
|#DE5D83
|Warna pink yang lembut dan elegan.
|83
|Biru Cerulean
|Variasi
|#007BA7
|Warna biru yang segar seperti langit.
|84
|Kuning Apricot
|Variasi
|#FBCEB1
|Warna kuning-oranye yang hangat.
|85
|Ungu Eggplant
|Variasi
|#614051
|Warna ungu gelap yang kaya.
|86
|Merah Crimson
|Variasi
|#DC143C
|Warna merah tua yang dramatis.
|87
|Hijau Fern
|Variasi
|#4F7942
|Warna hijau yang alami seperti pakis.
|88
|Pink Mauve
|Variasi
|#E68FAC
|Warna pink-ungu yang lembut.
|89
|Biru Cobalt
|Variasi
|#0047AB
|Warna biru yang kuat dan dalam.
|90
|Kuning Saffron
|Variasi
|#F4C430
|Warna kuning yang cerah dan hangat.
|91
|Ungu Mulberry
|Variasi
|#C54B8C
|Warna ungu yang kaya dan feminin.
|92
|Merah Vermilion
|Variasi
|#E34234
|Warna merah-oranye yang berani.
|93
|Hijau Seafoam
|Variasi
|#93E9BE
|Warna hijau yang ringan dan menyegarkan.
|94
|Pink Peony
|Variasi
|#E898B2
|Warna pink yang lembut seperti bunga.
|95
|Biru Ultramarine
|Variasi
|#120A8F
|Warna biru tua yang intens.
|96
|Kuning Maize
|Variasi
|#F5E050
|Warna kuning yang lembut seperti jagung.
|97
|Ungu Wisteria
|Variasi
|#C9A0DC
|Warna ungu yang ringan dan romantis.
|98
|Merah Sangria
|Variasi
|#92000A
|Warna merah tua seperti anggur.
|99
|Hijau Kelly
|Variasi
|#4CBB17
|Warna hijau yang cerah dan berani.
|100
|Pink Carnation
|Variasi
|#FFA6C9
|Warna pink yang lembut seperti bunga anyelir.
|101
|Biru Denim
|Variasi
|#1560BD
|Warna biru yang terinspirasi dari kain denim.
|102
|Kuning Dandelion
|Variasi
|#F0E130
|Warna kuning cerah seperti bunga dandelion.
|103
|Ungu Iris
|Variasi
|#9867C5
|Warna ungu yang terinspirasi dari bunga iris.
|104
|Merah Chili
|Variasi
|#C21E56
|Warna merah yang pedas dan berani.
|105
|Hijau Pine
|Variasi
|#01796F
|Warna hijau tua seperti pohon pinus.
|106
|Pink Cotton Candy
|Variasi
|#FFBCD9
|Warna pink yang manis seperti permen kapas.
|107
|Biru Lapis
|Variasi
|#26619C
|Warna biru tua yang kaya.
|108
|Kuning Amber
|Variasi
|#FFBF00
|Warna kuning-oranye yang hangat.
|109
|Ungu Thistle
|Variasi
|#D8BFD8
|Warna ungu yang sangat lembut.
|110
|Merah Garnet
|Variasi
|#733635
|Warna merah tua seperti batu garnet.
|111
|Hijau Malachite
|Variasi
|#0BDA51
|Warna hijau yang terinspirasi dari batu malachite.
|112
|Pink Cherry Blossom
|Variasi
|#FFB7C5
|Warna pink lembut seperti bunga sakura.
|113
|Biru Teal
|Variasi
|#008080
|Warna biru-hijau yang serbaguna.
|114
|Kuning Marigold
|Variasi
|#EAA221
|Warna kuning-oranye seperti bunga marigold.
|115
|Ungu Heliotrope
|Variasi
|#DF73FF
|Warna ungu yang cerah dan ceria.
Memahami macam macam warna membantu kamu dalam berbagai hal, seperti:
Berikut beberapa tips untuk memanfaatkan macam macam warna dalam proyekmu:
Dengan daftar lebih dari 100 macam macam warna di atas, kamu sekarang punya referensi lengkap untuk berbagai kebutuhan kreatif. Dari warna primer hingga variasi unik seperti hijau zamrud atau pink fusia, setiap warna punya cerita dan kegunaannya sendiri. Gunakan panduan ini untuk menginspirasi proyek desain, fashion, atau dekorasimu. Jangan lupa bereksperimen dengan kombinasi warna untuk hasil yang menakjubkan!
Jelajahi macam macam warna berdasarkan kategori dan maknanya. Temukan arti warna untuk desain dan kehidupan sehari-hari!
