100+ Macam Macam Warna: Nama Lengkap, Jenis, dan Penjelasannya

Ilustrasi(freepik)

Selamat datang di panduan lengkap tentang macam macam warna! Warna adalah elemen penting dalam desain, seni, fashion, dan kehidupan sehari-hari. Dalam artikel ini, kami akan membahas lebih dari 100 jenis warna, lengkap dengan nama, jenis, dan penjelasan singkatnya. Baik kamu sedang mencari inspirasi untuk proyek kreatif atau ingin memahami dunia warna, artikel ini cocok untukmu!

Apa Itu Macam Macam Warna?

Warna adalah persepsi visual yang dihasilkan oleh cahaya yang dipantulkan atau diserap oleh suatu objek. Ada banyak macam macam warna yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti warna primer, sekunder, tersier, hingga warna netral. Setiap warna memiliki nama dan karakteristik unik yang bisa memengaruhi emosi dan estetika.

Sebelum masuk ke daftar lengkap, mari kenali beberapa jenis warna utama:

Baca juga : Macam Macam Warna dan Maknanya: Panduan Lengkap untuk Pemula

Warna Primer : Warna dasar yang tidak bisa dibuat dari campuran warna lain (merah, biru, kuning).

: Warna dasar yang tidak bisa dibuat dari campuran warna lain (merah, biru, kuning). Warna Sekunder : Hasil campuran dua warna primer (hijau, oranye, ungu).

: Hasil campuran dua warna primer (hijau, oranye, ungu). Warna Tersier : Campuran warna primer dan sekunder (contoh: merah-oranye, biru-hijau).

: Campuran warna primer dan sekunder (contoh: merah-oranye, biru-hijau). Warna Netral: Warna seperti putih, hitam, abu-abu yang sering digunakan sebagai pelengkap.

Daftar 100+ Macam Macam Warna Lengkap

Berikut adalah daftar lengkap lebih dari 100 macam macam warna beserta nama, jenis, dan nomor urutnya. Kami juga menyertakan kode heksadesimal (hex) untuk membantu desainer grafis atau pengembang web.

Warna Primer

No Nama Warna Jenis Kode Hex Penjelasan 1 Merah Primer #FF0000 Warna cerah yang melambangkan energi dan gairah. 2 Biru Primer #0000FF Warna menenangkan yang sering dikaitkan dengan kepercayaan. 3 Kuning Primer #FFFF00 Warna ceria yang melambangkan optimisme.

Warna Sekunder

No Nama Warna Jenis Kode Hex Penjelasan 4 Hijau Sekunder #008000 Campuran biru dan kuning, melambangkan alam. 5 Oranye Sekunder #FFA500 Campuran merah dan kuning, penuh semangat. 6 Ungu Sekunder #800080 Campuran merah dan biru, melambangkan kreativitas.

Warna Tersier

No Nama Warna Jenis Kode Hex Penjelasan 7 Merah-oranye Tersier #FF4500 Warna hangat yang energik. 8 Kuning-oranye Tersier #FFC107 Warna cerah yang menarik perhatian. 9 Kuning-hijau Tersier #ADFF2F Warna segar seperti daun muda. 10 Biru-hijau Tersier #00CED1 Warna tenang seperti air laut. 11 Biru-ungu Tersier #6A5ACD Warna misterius dan elegan. 12 Merah-ungu Tersier #C71585 Warna dramatis dan mewah.

Warna Netral

No Nama Warna Jenis Kode Hex Penjelasan 13 Putih Netral #FFFFFF Warna bersih yang melambangkan kesucian. 14 Hitam Netral #000000 Warna kuat yang melambangkan kekuatan. 15 Abu-abu Netral #808080 Warna netral yang serbaguna. 16 Abu-abu Muda Netral #D3D3D3 Warna abu-abu yang lebih ringan. 17 Abu-abu Tua Netral #696969 Warna abu-abu yang lebih gelap.

Daftar Warna Tambahan

Berikut adalah lebih dari 100 macam macam warna tambahan yang sering digunakan dalam desain, seni, dan kehidupan sehari-hari:

No Nama Warna Jenis Kode Hex Penjelasan 18 Biru Laut Variasi #000080 Warna biru gelap yang elegan. 19 Merah Marun Variasi #800000 Warna merah tua yang hangat. 20 Hijau Zamrud Variasi #50C878 Warna hijau mewah seperti permata. 21 Kuning Mustard Variasi #FFDB58 Warna kuning yang hangat dan klasik. 22 Pink Fusia Variasi #FF00FF Warna pink cerah yang berani. 23 Biru Toska Variasi #40E0D0 Warna segar seperti air jernih. 24 Cokelat Karamel Variasi #C68E17 Warna cokelat manis yang hangat. 25 Emas Variasi #FFD700 Warna mewah yang melambangkan kemakmuran. 26 Perak Variasi #C0C0C0 Warna metalik yang modern. 27 Biru Langit Variasi #87CEEB Warna cerah seperti langit cerah. 28 Merah Mawar Variasi #FF007F Warna romantis yang lembut. 29 Hijau Mint Variasi #98FF98 Warna segar dan ringan. 30 Ungu Lavender Variasi #E6E6FA Warna lembut yang menenangkan. 31 Krem Variasi #FFFDD0 Warna netral yang hangat. 32 Merah Karang Variasi #FF7F50 Warna cerah seperti karang laut. 33 Biru Safir Variasi #0F52BA Warna biru mewah seperti permata. 34 Hijau Zaitun Variasi #808000 Warna hijau yang alami. 35 Pink Persik Variasi #FFDAB9 Warna lembut seperti buah persik. 36 Cokelat Tua Variasi #654321 Warna cokelat yang dalam. 37 Biru Baja Variasi #4682B4 Warna biru yang kuat dan modern. 38 Merah Bata Variasi #8B0000 Warna merah yang hangat dan klasik. 39 Hijau Lumut Variasi #00A86B Warna hijau yang lembut. 40 Pink Salmon Variasi #FA8072 Warna pink yang hangat. 41 Biru Pastel Variasi #AEC6CF Warna biru yang lembut. 42 Kuning Pastel Variasi #FDFD96 Warna kuning yang ringan. 43 Ungu Tua Variasi #4B0082 Warna ungu yang dalam dan mewah. 44 Merah Jambu Variasi #FF69B4 Warna pink yang ceria. 45 Hijau Toska Variasi #20B2AA Warna hijau-biru yang segar. 46 Cokelat Moka Variasi #967444 Warna cokelat yang hangat. 47 Biru Muda Variasi #ADD8E6 Warna biru yang ringan. 48 Kuning Lemon Variasi #FFFACD Warna kuning yang segar. 49 Ungu Muda Variasi #DDA0DD Warna ungu yang lembut. 50 Merah Tua Variasi #A52A2A Warna merah yang dalam. 51 Hijau Jade Variasi #00A86B Warna hijau seperti batu jade. 52 Pink Pastel Variasi #FFB6C1 Warna pink yang ringan. 53 Biru Dongker Variasi #00008B Warna biru yang sangat gelap. 54 Kuning Emas Variasi #DAA520 Warna kuning yang mewah. 55 Ungu Lilac Variasi #C8A2C8 Warna ungu yang lembut. 56 Merah Cerise Variasi #DE3163 Warna merah yang cerah. 57 Hijau Alpukat Variasi #568203 Warna hijau yang alami. 58 Pink Bubblegum Variasi #FFCAD4 Warna pink yang manis. 59 Biru Akuamarin Variasi #7FFFD4 Warna biru-hijau yang cerah. 60 Kuning Safron Variasi #F4C430 Warna kuning yang hangat. 61 Ungu Plum Variasi #8E4585 Warna ungu yang kaya. 62 Merah Tomat Variasi #FF6347 Warna merah yang segar. 63 Hijau Forest Variasi #228B22 Warna hijau yang dalam. 64 Pink Flamingo Variasi #FC8EAC Warna pink yang cerah. 65 Biru Indigo Variasi #4B0082 Warna biru-ungu yang dalam. 66 Kuning Kanari Variasi #FFFF99 Warna kuning yang lembut. 67 Ungu Amethyst Variasi #9966CC Warna ungu yang elegan. 68 Merah Ruby Variasi #E0115F Warna merah seperti permata. 69 Hijau Lime Variasi #00FF00 Warna hijau yang sangat cerah. 70 Pink Coral Variasi #FF7F50 Warna pink seperti karang. 71 Biru Cyan Variasi #00FFFF Warna biru-hijau yang cerah. 72 Kuning Ochre Variasi #CC7722 Warna kuning yang earthy. 73 Ungu Mauve Variasi #E0B0FF Warna ungu yang lembut. 74 Merah Scarlet Variasi #FF2400 Warna merah yang berani. 75 Hijau Sage Variasi #9DC183 Warna hijau yang lembut. 76 Pink Rose Variasi #FF66CC Warna pink yang romantis. 77 Biru Periwinkle Variasi #CCCCFF Warna biru-ungu yang lembut. 78 Kuning Butter Variasi #FFF8DC Warna kuning yang hangat. 79 Ungu Violet Variasi #EE82EE Warna ungu yang ceria. 80 Merah Magenta Variasi #FF00FF Warna merah-ungu yang mencolok. 81 Hijau Chartreuse Variasi #7FFF00 Warna hijau-kuning yang cerah. 82 Pink Blush Variasi #DE5D83 Warna pink yang lembut dan elegan. 83 Biru Cerulean Variasi #007BA7 Warna biru yang segar seperti langit. 84 Kuning Apricot Variasi #FBCEB1 Warna kuning-oranye yang hangat. 85 Ungu Eggplant Variasi #614051 Warna ungu gelap yang kaya. 86 Merah Crimson Variasi #DC143C Warna merah tua yang dramatis. 87 Hijau Fern Variasi #4F7942 Warna hijau yang alami seperti pakis. 88 Pink Mauve Variasi #E68FAC Warna pink-ungu yang lembut. 89 Biru Cobalt Variasi #0047AB Warna biru yang kuat dan dalam. 90 Kuning Saffron Variasi #F4C430 Warna kuning yang cerah dan hangat. 91 Ungu Mulberry Variasi #C54B8C Warna ungu yang kaya dan feminin. 92 Merah Vermilion Variasi #E34234 Warna merah-oranye yang berani. 93 Hijau Seafoam Variasi #93E9BE Warna hijau yang ringan dan menyegarkan. 94 Pink Peony Variasi #E898B2 Warna pink yang lembut seperti bunga. 95 Biru Ultramarine Variasi #120A8F Warna biru tua yang intens. 96 Kuning Maize Variasi #F5E050 Warna kuning yang lembut seperti jagung. 97 Ungu Wisteria Variasi #C9A0DC Warna ungu yang ringan dan romantis. 98 Merah Sangria Variasi #92000A Warna merah tua seperti anggur. 99 Hijau Kelly Variasi #4CBB17 Warna hijau yang cerah dan berani. 100 Pink Carnation Variasi #FFA6C9 Warna pink yang lembut seperti bunga anyelir. 101 Biru Denim Variasi #1560BD Warna biru yang terinspirasi dari kain denim. 102 Kuning Dandelion Variasi #F0E130 Warna kuning cerah seperti bunga dandelion. 103 Ungu Iris Variasi #9867C5 Warna ungu yang terinspirasi dari bunga iris. 104 Merah Chili Variasi #C21E56 Warna merah yang pedas dan berani. 105 Hijau Pine Variasi #01796F Warna hijau tua seperti pohon pinus. 106 Pink Cotton Candy Variasi #FFBCD9 Warna pink yang manis seperti permen kapas. 107 Biru Lapis Variasi #26619C Warna biru tua yang kaya. 108 Kuning Amber Variasi #FFBF00 Warna kuning-oranye yang hangat. 109 Ungu Thistle Variasi #D8BFD8 Warna ungu yang sangat lembut. 110 Merah Garnet Variasi #733635 Warna merah tua seperti batu garnet. 111 Hijau Malachite Variasi #0BDA51 Warna hijau yang terinspirasi dari batu malachite. 112 Pink Cherry Blossom Variasi #FFB7C5 Warna pink lembut seperti bunga sakura. 113 Biru Teal Variasi #008080 Warna biru-hijau yang serbaguna. 114 Kuning Marigold Variasi #EAA221 Warna kuning-oranye seperti bunga marigold. 115 Ungu Heliotrope Variasi #DF73FF Warna ungu yang cerah dan ceria.

Mengapa Memahami Macam Macam Warna Penting?

Memahami macam macam warna membantu kamu dalam berbagai hal, seperti:

Desain Grafis : Memilih warna yang harmonis untuk proyek desain.

: Memilih warna yang harmonis untuk proyek desain. Fashion : Menentukan kombinasi warna yang stylish.

: Menentukan kombinasi warna yang stylish. Dekorasi : Menciptakan suasana ruangan yang nyaman.

: Menciptakan suasana ruangan yang nyaman. Psikologi Warna: Memahami efek warna terhadap emosi.

Tips Menggunakan Warna

Berikut beberapa tips untuk memanfaatkan macam macam warna dalam proyekmu:

Gunakan roda warna untuk menemukan kombinasi yang serasi. Pilih warna netral sebagai dasar, lalu tambahkan warna aksen. Perhatikan psikologi warna untuk menciptakan suasana yang diinginkan. Gunakan kode hex untuk memastikan warna konsisten di berbagai platform.

Kesimpulan

Dengan daftar lebih dari 100 macam macam warna di atas, kamu sekarang punya referensi lengkap untuk berbagai kebutuhan kreatif. Dari warna primer hingga variasi unik seperti hijau zamrud atau pink fusia, setiap warna punya cerita dan kegunaannya sendiri. Gunakan panduan ini untuk menginspirasi proyek desain, fashion, atau dekorasimu. Jangan lupa bereksperimen dengan kombinasi warna untuk hasil yang menakjubkan!