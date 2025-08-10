Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

Wisnu Arto Subari
10/8/2025 22:12
Arti Ar Rahim dan 99 Asmaul Husna: Makna Nama-Nama Indah Allah
Ar-Rahim.(Youtube )

Apa arti Ar Rahim? Dalam Islam, Ar Rahim adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna, nama-nama indah Allah yang penuh makna.

Artikel ini akan menjelaskan arti Ar Rahim secara sederhana dan memberikan daftar lengkap 99 Asmaul Husna beserta maknanya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lebih dalam tentang sifat-sifat Allah!

Apa Arti Ar Rahim?

Ar Rahim berarti "Maha Penyayang." Nama ini menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa kepada semua makhluk-Nya, terutama kepada orang-orang yang beriman. Jika Ar Rahman (nama lain Allah) menunjukkan kasih sayang kepada seluruh alam, Ar Rahim lebih khusus menggambarkan kasih sayang Allah yang mendalam dan terus-menerus kepada hamba-Nya yang taat.

Contohnya, ketika kita berdoa dan memohon ampunan, Allah dengan sifat Ar Rahim selalu siap mengampuni dengan penuh kasih. Nama ini mengajarkan kita untuk juga bersikap penyayang kepada sesama.

Mengapa Asmaul Husna Penting?

Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadis. Setiap nama menggambarkan sifat atau karakter Allah yang sempurna. Dengan memahami Asmaul Husna, kita bisa lebih mengenal Allah, meningkatkan keimanan, dan meneladani sifat-sifat baik dalam kehidupan sehari-hari.

Misalnya, dengan mengetahui arti Ar Rahim, kita diajak untuk bersikap lembut dan penuh kasih kepada keluarga, teman, bahkan orang yang tidak kita kenal.

Daftar Lengkap 99 Asmaul Husna dan Artinya

Berikut adalah daftar lengkap 99 Asmaul Husna beserta artinya. Kamu bisa menghafalnya untuk berzikir atau memahami sifat-sifat Allah lebih baik:

  1. Ar Rahman - Yang Maha Pengasih
  2. Ar Rahim - Yang Maha Penyayang
  3. Al Malik - Yang Maha Merajai
  4. Al Quddus - Yang Maha Suci
  5. As Salaam - Yang Maha Memberi Kesejahteraan
  6. Al Mu’min - Yang Maha Memberi Keamanan
  7. Al Muhaimin - Yang Maha Mengatur
  8. Al Aziz - Yang Maha Perkasa
  9. Al Jabbar - Yang Maha Memaksa
  10. Al Mutakabbir - Yang Maha Megah
  11. Al Khaliq - Yang Maha Pencipta
  12. Al Bari’ - Yang Maha Melepaskan
  13. Al Musawwir - Yang Maha Membentuk
  14. Al Ghaffar - Yang Maha Pengampun
  15. Al Qahhar - Yang Maha Menundukkan
  16. Al Wahhab - Yang Maha Pemberi Karunia
  17. Ar Razzaq - Yang Maha Pemberi Rezeki
  18. Al Fattah - Yang Maha Pembuka Rahmat
  19. Al Alim - Yang Maha Mengetahui
  20. Al Qabidh - Yang Maha Menyempitkan
  21. Al Basith - Yang Maha Melapangkan
  22. Al Khafidh - Yang Maha Merendahkan
  23. Ar Rafi’ - Yang Maha Meninggikan
  24. Al Mu’izz - Yang Maha Memuliakan
  25. Al Mudhill - Yang Maha Menghinakan
  26. As Sami’ - Yang Maha Mendengar
  27. Al Basir - Yang Maha Melihat
  28. Al Hakam - Yang Maha Menetapkan
  29. Al Adl - Yang Maha Adil
  30. Al Latif - Yang Maha Lembut
  31. Al Khabir - Yang Maha Mengenal
  32. Al Halim - Yang Maha Penyantun
  33. Al Azhim - Yang Maha Agung
  34. Al Ghafur - Yang Maha Pengampun
  35. Ash Shakur - Yang Maha Mensyukuri
  36. Al Aliyy - Yang Maha Tinggi
  37. Al Kabir - Yang Maha Besar
  38. Al Hafizh - Yang Maha Memelihara
  39. Al Muqit - Yang Maha Pemberi Kecukupan
  40. Al Hasib - Yang Maha Membuat Perhitungan
  41. Al Jalil - Yang Maha Mulia
  42. Al Karim - Yang Maha Mulia
  43. Ar Raqib - Yang Maha Mengawasi
  44. Al Mujib - Yang Maha Mengabulkan
  45. Al Wasi’ - Yang Maha Luas
  46. Al Hakim - Yang Maha Bijaksana
  47. Al Wadud - Yang Maha Mengasihi
  48. Al Majid - Yang Maha Mulia
  49. Al Ba’ith - Yang Maha Membangkitkan
  50. Ash Shahid - Yang Maha Menyaksikan
  51. Al Haqq - Yang Maha Benar
  52. Al Wakil - Yang Maha Memelihara
  53. Al Qawiyy - Yang Maha Kuat
  54. Al Matin - Yang Maha Kokoh
  55. Al Waliyy - Yang Maha Melindungi
  56. Al Hamid - Yang Maha Terpuji
  57. Al Muhsi - Yang Maha Menghitung
  58. Al Mubdi’ - Yang Maha Memulai
  59. Al Mu’id - Yang Maha Mengembalikan
  60. Al Muhyi - Yang Maha Menghidupkan
  61. Al Mumit - Yang Maha Mematikan
  62. Al Hayy - Yang Maha Hidup
  63. Al Qayyum - Yang Maha Mandiri
  64. Al Wajid - Yang Maha Menemukan
  65. Al Majid - Yang Maha Mulia
  66. Al Wahid - Yang Maha Esa
  67. Al Ahad - Yang Maha Tunggal
  68. As Samad - Yang Maha Dibutuhkan
  69. Al Qadir - Yang Maha Kuasa
  70. Al Muqtadir - Yang Maha Berkuasa
  71. Al Muqaddim - Yang Maha Mendahulukan
  72. Al Mu’akhkhir - Yang Maha Mengakhirkan
  73. Al Awwal - Yang Maha Awal
  74. Al Akhir - Yang Maha Akhir
  75. Az Zahir - Yang Maha Nyata
  76. Al Batin - Yang Maha Tersembunyi
  77. Al Wali - Yang Maha Memerintah
  78. Al Muta’ali - Yang Maha Tinggi
  79. Al Barr - Yang Maha Penderma
  80. At Tawwab - Yang Maha Menerima Taubat
  81. Al Muntaqim - Yang Maha Penyiksa
  82. Al Afuww - Yang Maha Pemaaf
  83. Ar Ra’uf - Yang Maha Pengasih
  84. Malikul Mulk - Yang Maha Penguasa Kerajaan
  85. Dhul Jalali wal Ikram - Yang Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan
  86. Al Muqsit - Yang Maha Pemberi Keadilan
  87. Al Jami’ - Yang Maha Mengumpulkan
  88. Al Ghaniyy - Yang Maha Kaya
  89. Al Mughni - Yang Maha Pemberi Kekayaan
  90. Al Mani’ - Yang Maha Mencegah
  91. Ad Darr - Yang Maha Pemberi Bahaya
  92. An Nafi’ - Yang Maha Pemberi Manfaat
  93. An Nur - Yang Maha Bercahaya
  94. Al Hadi - Yang Maha Pemberi Petunjuk
  95. Al Badi’ - Yang Maha Pencipta
  96. Al Baqi - Yang Maha Kekal
  97. Al Warith - Yang Maha Mewarisi
  98. Ar Rashid - Yang Maha Pandai
  99. As Sabur - Yang Maha Sabar

Cara Meneladani Ar Rahim dalam Kehidupan

Meneladani sifat Ar Rahim berarti kita harus berusaha menjadi pribadi yang penyayang. Misalnya, membantu teman yang sedang kesusahan, memaafkan kesalahan orang lain, atau berbagi dengan yang membutuhkan. Dengan begitu, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.

Manfaat Menghafal Asmaul Husna

Menghafal dan memahami Asmaul Husna, termasuk arti Ar Rahim, memiliki banyak manfaat, seperti:

  • Meningkatkan keimanan kepada Allah.
  • Membantu kita berzikir dan berdoa dengan lebih khusyuk.
  • Memberi ketenangan hati saat menghadapi masalah.
  • Mendorong kita untuk meneladani sifat-sifat mulia Allah.

Kesimpulan

Arti Ar Rahim adalah Maha Penyayang, salah satu dari 99 Asmaul Husna yang menggambarkan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Dengan memahami nama-nama indah Allah, kita bisa lebih dekat dengan-Nya dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang serta kebaikan. Yuk, mulai hafal Asmaul Husna dan terapkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari!



Editor : Wisnu Arto Subari
