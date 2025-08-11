Ilustrasi(Pinterest)

Pernah dengar frasa "I don't care" dalam bahasa Inggris? Frasa ini sering muncul di film, lagu, atau percakapan sehari-hari. Tapi, apa sih arti i don't care sebenarnya? Dalam artikel ini, kita akan bahas secara lengkap tentang i don't care arti, sinonim, dan contoh penggunaannya dalam kalimat. Yuk, simak penjelasannya!

Apa Arti "I Don't Care" dalam Bahasa Indonesia?

Frasa i don't care artinya "saya tidak peduli" dalam bahasa Indonesia. Kata ini biasanya digunakan untuk menunjukkan sikap acuh tak acuh atau tidak tertarik terhadap suatu hal. Misalnya, ketika seseorang tidak peduli dengan pendapat orang lain atau hasil dari suatu situasi, mereka bisa bilang "I don't care."

Contohnya, bayangkan temenmu nanya, "Mau makan pizza atau burger?" Kalau kamu jawab "I don't care," artinya kamu nggak keberatan dengan pilihan apa pun. Keren, kan?

Sinonim "I Don't Care" dalam Bahasa Inggris

Selain i don't care, ada beberapa frasa dalam bahasa Inggris yang punya makna mirip. Berikut beberapa sinonimnya:

It doesn't matter - Nggak masalah

- Nggak masalah I couldn't care less - Aku sama sekali nggak peduli

- Aku sama sekali nggak peduli Whatever - Terserah

- Terserah I'm not bothered - Aku nggak terganggu

- Aku nggak terganggu No big deal - Bukan masalah besar

Semua frasa ini bisa digunakan tergantung situasi, tapi i don't care adalah yang paling umum dan santai.

Contoh Kalimat Menggunakan "I Don't Care"

Supaya lebih paham, berikut beberapa contoh kalimat dengan frasa i don't care dan artinya:

Kalimat: "I don't care what they think about my new hairstyle."

Artinya: Saya tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentang gaya rambut baru saya. Kalimat: "You can choose the movie, I don't care."

Artinya: Kamu boleh pilih filmnya, saya nggak peduli. Kalimat: "She said she doesn't like my shirt, but I don't care."

Artinya: Dia bilang dia nggak suka bajuku, tapi saya nggak peduli.

Dari contoh di atas, terlihat bahwa i don't care sering dipakai dalam situasi santai atau saat seseorang ingin menunjukkan ketidakpedulian dengan cara yang sopan.

Kapan Sebaiknya Menggunakan "I Don't Care"?

Meskipun frasa ini terdengar keren, hati-hati saat menggunakannya, ya! Kalau digunakan di situasi yang salah, bisa terdengar kasar atau tidak sopan. Misalnya, kalau bosmu nanya pendapat tentang proyek penting, jangan bilang "I don't care," karena bisa bikin kesan nggak serius. Gunakan frasa ini di situasi santai, seperti ngobrol sama temen atau keluarga.

Jadi, sekarang kamu sudah tahu i don't care arti, sinonim, dan cara pakainya. Coba gunakan frasa ini dalam percakapanmu, tapi ingat, sesuaikan dengan situasi, ya!

Kesimpulan

Frasa i don't care artinya "saya tidak peduli" dan sering digunakan untuk menunjukkan sikap acuh tak acuh. Ada banyak sinonim seperti "whatever" atau "it doesn't matter" yang bisa kamu pakai. Dengan contoh kalimat di atas, kamu bisa lebih paham cara menggunakannya. Semoga artikel ini membantu kamu memahami i don't care arti dengan mudah!