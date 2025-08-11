Ilustrasi(Pinterest)

Pernah dengar frasa "I don't care" dalam percakapan atau lagu berbahasa Inggris? Frasa ini sering muncul, tapi apa sebenarnya I don't care artinya? Dalam artikel ini, kita akan bahas arti frasa tersebut, sinonimnya, dan contoh penggunaannya dalam kalimat sehari-hari. Yuk, simak penjelasannya!

Apa Arti "I Don't Care"?

Secara harfiah, I don't care artinya "saya tidak peduli" dalam bahasa Indonesia. Frasa ini digunakan untuk menyatakan sikap acuh tak acuh atau tidak tertarik terhadap sesuatu. Misalnya, ketika seseorang tidak ingin ikut campur atau tidak mempedulikan pendapat orang lain, mereka bisa bilang, "I don't care."

Frasa ini sering digunakan dalam situasi santai, tapi bisa terdengar kasar jika tidak digunakan dengan tepat. Jadi, penting untuk memahami konteksnya!

Sinonim "I Don't Care" dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

Ada beberapa frasa lain dalam bahasa Inggris yang punya makna serupa dengan I don't care. Berikut beberapa sinonim beserta artinya:

It doesn't matter - Tidak masalah

- Tidak masalah I couldn't care less - Saya sama sekali tidak peduli

- Saya sama sekali tidak peduli Whatever - Terserah

- Terserah I'm not bothered - Saya tidak terganggu

- Saya tidak terganggu No big deal - Bukan masalah besar

Sinonim ini bisa digunakan tergantung situasi. Misalnya, "whatever" lebih santai dan sering dipakai anak muda, sedangkan "it doesn't matter" terdengar lebih netral.

Contoh Kalimat Menggunakan "I Don't Care"

Untuk memahami I don't care artinya dalam konteks, berikut beberapa contoh kalimat beserta terjemahannya:

Contoh 1: "I don't care what they think about my new haircut."

Terjemahan: Saya tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentang potongan rambut baru saya. Contoh 2: "You can choose the movie, I don't care."

Terjemahan: Kamu boleh pilih filmnya, saya terserah. Contoh 3: "She asked me to join, but I said, 'I don't care about the party.'"

Terjemahan: Dia mengajak saya ikut, tapi saya bilang, "Saya tidak peduli dengan pestanya."

Dari contoh di atas, terlihat bahwa I don't care bisa digunakan dalam berbagai situasi, mulai dari memilih sesuatu hingga menyatakan ketidakpedulian terhadap opini orang lain.

Kapan Sebaiknya Menggunakan "I Don't Care"?

Meski frasa ini umum, kamu perlu hati-hati saat menggunakannya. Mengatakan I don't care bisa terdengar tidak sopan dalam situasi formal atau jika lawan bicara merasa tersinggung. Sebaiknya gunakan sinonim seperti "it doesn't matter" di situasi yang lebih resmi. Dalam percakapan santai dengan teman, frasa ini biasanya aman digunakan.

Kesimpulan

Jadi, I don't care artinya "saya tidak peduli" dan sering digunakan untuk menunjukkan sikap acuh terhadap sesuatu. Frasa ini punya beberapa sinonim seperti "whatever" atau "it doesn't matter" yang bisa kamu gunakan sesuai konteks. Dengan memahami contoh kalimat dan kapan menggunakannya, kamu bisa lebih percaya diri saat berbicara dalam bahasa Inggris! (Z-2)