Pictures Artinya Apa? Pengertian dan Contoh Kalimat dalam Bahasa Inggris

Kata "pictures" sering kita dengar dalam bahasa Inggris, tapi apa sebenarnya pictures artinya dalam bahasa Indonesia? Di artikel ini, kita akan membahas pengertian kata "pictures" secara sederhana dan memberikan beberapa contoh kalimat dalam bahasa Inggris agar kamu lebih paham. Artikel ini cocok untuk pemula yang ingin belajar bahasa Inggris dengan mudah!
Dalam bahasa Indonesia, pictures artinya adalah "gambar" atau "foto". Kata ini digunakan untuk menyebut representasi visual, seperti foto, lukisan, atau ilustrasi. Kata "pictures" adalah bentuk jamak dari "picture", jadi merujuk pada lebih dari satu gambar. Misalnya, foto di album atau gambar di dinding bisa disebut "pictures".
Memahami pictures artinya penting karena kata ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari, media sosial, atau saat belajar bahasa Inggris. Dengan tahu artinya, kamu bisa lebih percaya diri saat menggunakan kata ini dalam kalimat. Selain itu, kata ini sering digunakan di dunia fotografi, seni, dan teknologi.
Berikut adalah beberapa contoh kalimat dalam bahasa Inggris yang menggunakan kata "pictures" beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia:
Agar lebih mahir menggunakan kata "pictures", berikut beberapa tips sederhana:
Sekarang kamu sudah tahu bahwa pictures artinya gambar atau foto dalam bahasa Indonesia. Kata ini sering digunakan dalam berbagai situasi, mulai dari berbicara tentang fotografi hingga seni. Dengan memahami pengertian dan contoh kalimat di atas, kamu bisa lebih lancar menggunakan kata "pictures" dalam bahasa Inggris. Yuk, praktikkan dalam percakapan sehari-hari!
