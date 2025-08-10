Arti Last: Sinonim dan Contoh Penggunaannya dalam Kalimat

Ilustrasi(Freepik)

KATA last sering muncul dalam bahasa Inggris, tapi apa sebenarnya arti last? Dalam artikel ini, kita akan membahas makna kata last, sinonimnya, dan bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat. Artikel ini ditulis dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami, bahkan untuk pelajar tingkat SMP.

Apa Arti Last?

Secara umum, arti last adalah "terakhir" atau sesuatu yang berada di urutan paling akhir. Kata ini bisa digunakan sebagai kata sifat (adjective), kata kerja (verb), atau kata benda (noun), tergantung konteksnya. Berikut adalah penjelasan lengkapnya:

Kata sifat (adjective) : Menunjukkan sesuatu yang terakhir dalam urutan, waktu, atau tempat.

: Menunjukkan sesuatu yang terakhir dalam urutan, waktu, atau tempat. Kata kerja (verb) : Berarti bertahan atau berlangsung dalam waktu tertentu.

: Berarti bertahan atau berlangsung dalam waktu tertentu. Kata benda (noun): Merujuk pada sesuatu yang terakhir, seperti posisi atau benda terakhir.

Untuk memperkaya kosakata, penting untuk mengetahui sinonim dari kata last. Berikut adalah beberapa sinonim berdasarkan konteks penggunaannya:

Sebagai kata sifat : final, ultimate, concluding, endmost.

: final, ultimate, concluding, endmost. Sebagai kata kerja : endure, persist, continue, remain.

: endure, persist, continue, remain. Sebagai kata benda: end, finale, conclusion.

Menggunakan sinonim ini dapat membuat tulisan atau percakapanmu lebih bervariasi dan menarik!

Contoh Penggunaan Kata Last dalam Kalimat

Untuk memahami arti last lebih baik, berikut adalah beberapa contoh kalimat berdasarkan jenis katanya:

1. Last sebagai Kata Sifat (Adjective)

Saya membaca buku Harry Potter yang terakhir kemarin. ( I read the last Harry Potter book yesterday. )

yang terakhir kemarin. ( ) Dia adalah orang terakhir yang masuk ke kelas. (He was the last person to enter the classroom.)

2. Last sebagai Kata Kerja (Verb)

Baterai ponsel ini bisa bertahan sampai tiga hari. ( The phone battery can last up to three days. )

) Pertemuan itu berlangsung selama dua jam. (The meeting lasted for two hours.)

3. Last sebagai Kata Benda (Noun)

Pelari itu finis di posisi terakhir. ( The runner finished in the last position. )

) Ini adalah kesempatan terakhir untuk mendaftar. (This is the last chance to register.)

Mengapa Memahami Arti Last Penting?

Memahami arti last membantu kamu menggunakan kata ini dengan tepat dalam percakapan atau tulisan. Kata ini sering muncul dalam berbagai situasi, seperti menceritakan urutan waktu, mendeskripsikan daya tahan, atau menunjukkan sesuatu yang final. Dengan mengetahui sinonim dan contoh penggunaannya, kamu bisa berkomunikasi dengan lebih percaya diri.

Tips Menggunakan Kata Last dengan Benar

Perhatikan konteks: Pastikan kamu tahu apakah last digunakan sebagai kata sifat, kata kerja, atau kata benda. Gunakan sinonim: Cobalah ganti last dengan sinonim seperti final atau endure untuk variasi. Praktikkan dalam kalimat: Buat kalimat sendiri untuk mengasah pemahamanmu tentang arti last.

Kesimpulan

Kata last memiliki arti last yang beragam, mulai dari "terakhir" sebagai kata sifat, "bertahan" sebagai kata kerja, hingga "posisi akhir" sebagai kata benda. Dengan memahami sinonim dan contoh penggunaannya, kamu bisa menggunakan kata ini dengan lebih tepat dan natural. Semoga artikel ini membantu kamu memahami arti last secara lengkap!