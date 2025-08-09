Arti Kata Send dalam Bahasa Inggris: Pengertian & Contoh Penggunaan

Ilustrasi(Freepik.com)

PERNAH mendengar kata send dalam bahasa Inggris tapi bingung apa artinya? Kata send adalah salah satu kata kerja (verb) yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Artikel ini akan menjelaskan arti kata send, jenis penggunaannya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami. Cocok untuk pemula yang ingin memperluas kosakata bahasa Inggris!

Apa Arti Kata Send?

Kata send dalam bahasa Inggris berarti "mengirim" atau "menyampaikan". Kata ini digunakan ketika seseorang mengirim sesuatu, seperti pesan, paket, atau bahkan sinyal, dari satu tempat ke tempat lain. Kata send termasuk kata kerja tidak beraturan (irregular verb) dengan bentuk: send (present), sent (past), dan sent (past participle).

Jenis Penggunaan Kata Send

Kata send bisa digunakan dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa makna umumnya:

Mengirim Barang: Mengacu pada pengiriman benda fisik, seperti paket atau surat.

Mengacu pada pengiriman benda fisik, seperti paket atau surat. Mengirim Pesan: Digunakan untuk mengirim pesan elektronik, seperti email atau pesan teks.

Digunakan untuk mengirim pesan elektronik, seperti email atau pesan teks. Menyampaikan Salam: Bisa berarti menyampaikan pesan atau salam kepada seseorang melalui orang lain.

Bisa berarti menyampaikan pesan atau salam kepada seseorang melalui orang lain. Mengirim Sinyal: Dalam konteks teknologi, send bisa berarti mengirim data atau sinyal.

Contoh Kalimat Menggunakan Kata Send

Untuk membantu memahami kata send, berikut adalah beberapa contoh kalimat:

Saya akan send paket ini ke alamatmu besok.

(I will send this package to your address tomorrow.) Dia sudah sent email ke bos kemarin.

(She sent an email to the boss yesterday.) Tolong send pesan ini ke grup WhatsApp.

(Please send this message to the WhatsApp group.) Mereka sent salam untuk keluargamu.

(They sent greetings to your family.) Aplikasi ini akan send notifikasi ke ponselmu.

(This app will send a notification to your phone.)

Perubahan Bentuk Kata Send

Seperti disebutkan sebelumnya, kata send memiliki bentuk yang berbeda tergantung waktu (tense):

Bentuk Kata Contoh Kalimat Present Send I send a letter every week. Past Sent She sent a gift last month. Past Participle Sent They have sent the documents.

Tips Menggunakan Kata Send dengan Benar

Agar penggunaan kata send lebih natural, perhatikan tips berikut:

Gunakan send dengan objek yang jelas, misalnya "send a message" atau "send a package".

dengan objek yang jelas, misalnya "send a message" atau "send a package". Perhatikan bentuk kata ( send atau sent ) sesuai waktu kejadian.

atau ) sesuai waktu kejadian. Hindari penggunaan send tanpa konteks yang jelas, agar tidak membingungkan.

Mengapa Penting Memahami Kata Send?

Kata send sangat umum digunakan dalam komunikasi sehari-hari, baik lisan maupun tulisan. Memahami arti dan cara penggunaannya akan membantu kamu berkomunikasi dengan lebih percaya diri dalam bahasa Inggris. Selain itu, kata ini sering muncul dalam email, pesan teks, dan percakapan formal maupun informal.

Sekarang kamu sudah tahu arti kata send dan bagaimana menggunakannya! Coba praktikkan dalam kalimatmu sendiri dan lihat seberapa mudah kata ini bisa memperkaya kosakatamu.