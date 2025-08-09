Arti Kata Send dalam Bahasa Inggris: Pengertian & Contoh Penggunaan

Headline
PERNAH mendengar kata send dalam bahasa Inggris tapi bingung apa artinya? Kata send adalah salah satu kata kerja (verb) yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Artikel ini akan menjelaskan arti kata send, jenis penggunaannya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami. Cocok untuk pemula yang ingin memperluas kosakata bahasa Inggris!
Kata send dalam bahasa Inggris berarti "mengirim" atau "menyampaikan". Kata ini digunakan ketika seseorang mengirim sesuatu, seperti pesan, paket, atau bahkan sinyal, dari satu tempat ke tempat lain. Kata send termasuk kata kerja tidak beraturan (irregular verb) dengan bentuk: send (present), sent (past), dan sent (past participle).
Kata send bisa digunakan dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa makna umumnya:
Untuk membantu memahami kata send, berikut adalah beberapa contoh kalimat:
Seperti disebutkan sebelumnya, kata send memiliki bentuk yang berbeda tergantung waktu (tense):
|Bentuk
|Kata
|Contoh Kalimat
|Present
|Send
|I send a letter every week.
|Past
|Sent
|She sent a gift last month.
|Past Participle
|Sent
|They have sent the documents.
Agar penggunaan kata send lebih natural, perhatikan tips berikut:
Kata send sangat umum digunakan dalam komunikasi sehari-hari, baik lisan maupun tulisan. Memahami arti dan cara penggunaannya akan membantu kamu berkomunikasi dengan lebih percaya diri dalam bahasa Inggris. Selain itu, kata ini sering muncul dalam email, pesan teks, dan percakapan formal maupun informal.
Sekarang kamu sudah tahu arti kata send dan bagaimana menggunakannya! Coba praktikkan dalam kalimatmu sendiri dan lihat seberapa mudah kata ini bisa memperkaya kosakatamu.
