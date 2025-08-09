Till Jannah: Makna dan Cara Menggapai Jannah dalam Islam

Headline
Istilah till Jannah populer di kalangan umat Islam, terutama pasangan muda, sebagai doa dan harapan untuk bersama hingga masuk surga. Secara harfiah, "till Jannah" berarti "hingga surga" dalam bahasa Inggris, menggambarkan perjalanan hidup yang berorientasi pada kebahagiaan abadi di sisi Allah SWT. Makna ini mencerminkan komitmen untuk menjalani kehidupan sesuai syariat demi meraih Jannah (surga).
Al-Qur'an menyebutkan keindahan surga dalam Surah Ar-Rahman ayat 46:
Arab:
Latin: Wa liman khaafa maqaama rabbihi jannataan
Terjemahan: "Dan bagi orang yang takut akan keagungan Tuhannya, ada dua surga." (QS. Ar-Rahman: 46)
Ayat ini menegaskan bahwa surga adalah janji Allah bagi hamba yang taat dan bertakwa.
Surga adalah tujuan akhir setiap Muslim. Konsep till Jannah mengingatkan kita untuk menjalani hidup dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan amal saleh. Dalam pernikahan, misalnya, pasangan berdoa agar perjalanan cinta mereka tidak hanya berakhir di dunia, tetapi berlanjut hingga surga. Ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW:
Arab:
Latin: Man ahabba an yalqallaha thaahiran muthahharan falyatazawwaj
Terjemahan: "Barang siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci, maka menikahlah." (HR. Ibnu Majah)
Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan yang berlandaskan iman dapat menjadi jalan menuju Jannah.
Berikut adalah beberapa langkah praktis untuk meraih surga berdasarkan ajaran Islam:
Perjalanan menuju Jannah tidak selalu mudah. Godaan dunia, seperti harta dan nafsu, sering kali menghalangi. Oleh karena itu, penting untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 201:
Arab:
Latin: Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil-aakhirati hasanatan wa qinaa 'adzaaban-naar
Terjemahan: "Ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungi kami dari siksa api neraka." (QS. Al-Baqarah: 201)
Menggapai till Jannah bukan sekadar harapan, tetapi komitmen untuk hidup sesuai ajaran Islam. Dengan iman, akhlak mulia, dan amal saleh, kita bisa menjalani kehidupan yang membawa kita dan orang-orang tersayang menuju surga. Mulailah dari langkah kecil, seperti memperbaiki sholat dan berdoa dengan tulus, agar perjalanan menuju Jannah semakin nyata.
Yuk, jadikan till Jannah sebagai motivasi harian untuk menjadi Muslim yang lebih baik! (Z-10)
