Kenali Varises: Faktor Risiko, Gejala, Pencegahan, dan Penanganan yang Tepat

VARISES adalah kondisi saat pembuluh darah vena membengkak, membesar, dan tampak menonjol di bawah permukaan kulit. Secara visual, varises terlihat seperti pembuluh darah berwarna biru atau ungu, berkelok, dan menonjol. Kondisi ini umumnya memburuk seiring waktu jika tidak ditangani dengan baik.
Varises paling sering muncul di kaki karena tekanan gravitasi yang lebih besar saat berdiri atau berjalan. Kondisi ini merupakan salah satu manifestasi dari Chronic Venous Insufficiency (CVI) atau Insufisiensi Vena Kronis.
Meski bisa dialami siapa saja, wanita memiliki risiko lebih tinggi, utamanya karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang melemahkan dinding vena, terutama saat hamil.
Faktor Risiko Utama:
Menurut Dokter Spesialis Bedah Sub-spesialis Bedah Vaskuler, Charley Dokma Tua Simanjuntal menyampaikan, secara statistik, hampir 50% manusia di dunia akan mengalami varises. "Tinggal menunggu waktu saja, apalagi jika faktor risikonya ada," kata dia.
Jika mengalami salah satu gejala di atas, konsultasikan segera ke dokter bedah vaskular. Deteksi dini sangat penting agar penanganan lebih efektif.
Jangan abaikan varises. Deteksi dan penanganan sejak dini bisa mencegah komplikasi serius. Konsultasikan dengan dokter bedah vaskular jika mengalami gejala. (Z-10)
