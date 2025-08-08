5 Cara Reset HP OPPO Mudah, Cepat, dan Aman untuk Pemula

Cara reset hp oppo.(Freepik)

MENGALAMI masalah dengan HP OPPO Anda? Mungkin ponsel Anda berjalan lambat, sering error, atau Anda ingin menjualnya dan perlu menghapus semua data. Jangan khawatir! Dalam artikel ini, kami akan membagikan 5 cara reset HP OPPO yang mudah, cepat, dan aman, cocok untuk pemula. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mereset ponsel Anda tanpa ribet!

Mengapa Perlu Reset HP OPPO?

Sebelum kita masuk ke cara reset HP OPPO, penting untuk tahu kapan Anda perlu melakukannya. Reset bisa membantu jika:

Ponsel sering lag atau macet.

Ingin menghapus semua data sebelum menjual HP.

Mengatasi masalah software seperti aplikasi error.

Ingin mengembalikan pengaturan ke setelan pabrik.

Catatan: Sebelum reset, pastikan Anda mencadangkan data penting seperti foto, video, atau kontak, karena reset akan menghapus semua data di ponsel.

1. Reset HP OPPO melalui Pengaturan

Ini adalah cara paling mudah untuk reset HP OPPO tanpa perlu keahlian teknis. Cocok untuk semua model OPPO, seperti OPPO A3s, A5s, Reno, atau seri lainnya.

Langkah-langkah:

Buka aplikasi Pengaturan di HP OPPO Anda. Gulir ke bawah dan pilih Pengaturan Tambahan. Klik Cadangkan dan Reset. Pilih Reset ke Data Pabrik. Pilih opsi Hapus Semua Konten dan Pengaturan. Masukkan kata sandi layar kunci jika diminta, lalu konfirmasi. Tunggu beberapa menit hingga proses reset selesai.

Keunggulan: Mudah dilakukan, tidak memerlukan perangkat tambahan.

Kekurangan: Tidak bisa digunakan jika lupa kata sandi layar kunci.

2. Reset HP OPPO dengan Kode Rahasia

Cara ini menggunakan kode khusus untuk masuk ke menu reset langsung dari dialer. Pastikan Anda sudah mencadangkan data sebelum mencoba.

Langkah-langkah:

Buka aplikasi Telepon di HP OPPO Anda. Ketik kode *#*#7780#*#* lalu tekan panggil. Ponsel akan otomatis memulai proses reset ke setelan pabrik. Tunggu hingga proses selesai, dan ponsel akan restart.

Keunggulan: Cepat dan langsung, tanpa perlu masuk menu pengaturan.

Kekurangan: Tidak semua model OPPO mendukung kode ini.

3. Reset HP OPPO melalui Recovery Mode

Jika HP OPPO Anda tidak bisa masuk ke sistem (bootloop) atau lupa kata sandi, gunakan Recovery Mode untuk reset.

Langkah-langkah:

Matikan HP OPPO Anda. Tekan dan tahan tombol Power + Volume Bawah bersamaan selama beberapa detik. Saat logo OPPO muncul, lepaskan tombol dan tunggu masuk ke Recovery Mode. Pilih bahasa (biasanya English) menggunakan tombol volume untuk navigasi dan tombol Power untuk memilih. Pilih Wipe Data/Factory Reset. Konfirmasi pilihan Anda, lalu tunggu proses selesai. Pilih Reboot untuk memulai ulang ponsel.

Keunggulan: Bisa digunakan meskipun ponsel tidak bisa masuk ke sistem.

Kekurangan: Membutuhkan ketelitian dalam navigasi menu.

4. Reset HP OPPO dengan Find My Device

Jika HP OPPO Anda hilang atau terkunci, gunakan fitur Find My Device dari Google untuk reset jarak jauh.

Langkah-langkah:

Buka browser di perangkat lain dan kunjungi android.com/find. Login dengan akun Google yang terkait dengan HP OPPO Anda. Pilih perangkat OPPO Anda dari daftar. Klik opsi Hapus Perangkat. Konfirmasi penghapusan data, dan proses reset akan dimulai.

Keunggulan: Cocok untuk reset jarak jauh atau saat HP hilang.

Kekurangan: Membutuhkan koneksi internet dan akun Google yang aktif di HP.

5. Reset HP OPPO melalui Aplikasi Pihak Ketiga

Beberapa aplikasi pihak ketiga seperti Dr.Fone atau iMyFone LockWiper dapat membantu reset HP OPPO tanpa kehilangan data tertentu. Namun, gunakan aplikasi resmi dan terpercaya.

Langkah-langkah:

Unduh aplikasi seperti Dr.Fone di PC atau laptop. Hubungkan HP OPPO Anda ke PC menggunakan kabel USB. Ikuti petunjuk aplikasi untuk masuk ke mode reset. Pilih opsi reset yang diinginkan (misalnya, hapus kata sandi atau reset penuh). Tunggu hingga proses selesai, lalu cabut ponsel.

Keunggulan: Bisa digunakan untuk situasi khusus seperti lupa kata sandi.

Kekurangan: Membutuhkan PC dan aplikasi berbayar.

Tips Aman Sebelum Reset HP OPPO

Cadangkan Data: Gunakan Google Drive atau OPPO Cloud untuk menyimpan foto, video, dan kontak.

Gunakan Google Drive atau OPPO Cloud untuk menyimpan foto, video, dan kontak. Catat Akun Google: Pastikan Anda tahu email dan kata sandi akun Google untuk verifikasi setelah reset.

Pastikan Anda tahu email dan kata sandi akun Google untuk verifikasi setelah reset. Isi Daya Baterai: Pastikan baterai minimal 50% agar proses reset tidak terganggu.

Pastikan baterai minimal 50% agar proses reset tidak terganggu. Gunakan Wi-Fi: Untuk metode Find My Device, pastikan HP terhubung ke internet.

Kesimpulan

Reset HP OPPO tidak perlu rumit! Dari cara sederhana melalui pengaturan hingga metode Recovery Mode, Anda bisa memilih cara yang paling sesuai dengan kebutuhan. Pastikan Anda mengikuti langkah-langkah dengan hati-hati dan mencadangkan data penting terlebih dahulu. (Z-10)