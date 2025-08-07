Mahasantri Didorong Konsisten Kawal Isu Demokrasi dan Keadilan Sosial

Sidang Muktamar Halaqoh V Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia.(Dok Halaqah BEM Pesantren se-Indonesia )

SIDANG Muktamar Halaqoh V Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia untuk menentukan arah gerak mahasantri Indonesia selesai diselenggarakan pada 31 Juli-3 Agustus 2025 di Universitas Darunnajah. Dalam agenda ini, Ahmad Samsul Munir dari Universitas Nurul Huda OKU Timur terpilih sebagai Presidium Nasional Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia periode 2025-2027.



Munir berhasil meraih mayoritas suara setelah melalui beberapa tahapan peraturan untuk mendapatkan rekomendasi dari beberapa wilayah. Munir mengaku sebagai presidium nasional yang terpilih secara sah, ia memiliki harapan untuk menjadi pengawal isu demokrasi dan keadilan sosial.



"Masa kepemimpinan bukan hanya soal simbol, tetapi menjadi wadah dan pintu awal yang menjadikan kekuatan moral dan intelektual yang mengawal demokrasi, keadilan sosial serta berpihak kepada mahasantri dan masyarakat kecil dengan tidak meninggalkan aksi nyata yang lebih adil, beradab, dan berpihak pada kebenaran," ujar Munir, melalui keterangannya, Kamis (7/8).



Proses pemilihan dihadiri juga oleh Presidium Nasional Halaqoh BEN Pesantren Gus Muhammad Naqib Abdulah. Naqib meminta Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia dan presidium yang terpilih untuk terus tumbuh menjadi lebih kuat, solid, dan berdampak nyata bagi mahasantri.

"Harapan saya dapat menjaga integritas gerakan, dapat merawat solidaritas dengan memperkuat peran mahasantri, serta melanjutkan agenda strategis dengan membawa inovasi trobosan yang relevan," ujarnya.



Ia mengatakan estafet kepemimpinan bukan sekadar serah terima jabatan, melainkan bentuk dari keberlanjutan dari perjuangan-perjuangan mahasantri dari generasi ke generasi serta mampu merangkul semua mahasantri dari berbagai wilayah.



Sidang ditutup dengan seruan solidaritas mahasantri untuk tetap konsisten dalam mengawal isu-isu nasional dan memperkuat peran Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia sebagai ruang dan mitra pemerintah serta representasi suara mahasantri di Indonesia. (E-4)