Under Arti: Pengertian, Sinonim, dan Preposisi Lain dalam Bahasa Inggris

PERNAHKAH kamu bingung dengan under arti dalam bahasa Inggris? Kata under adalah preposisi yang sering digunakan, tetapi maknanya bisa berbeda tergantung konteks. Artikel ini akan menjelaskan secara lengkap arti under, sinonimnya, serta preposisi lain yang mirip. Ditulis dengan bahasa sederhana, artikel ini cocok untuk pemula yang ingin belajar bahasa Inggris!

Apa Itu Under Arti dalam Bahasa Inggris?

Secara sederhana, under arti dalam bahasa Inggris merujuk pada makna kata under sebagai preposisi. Kata ini biasanya berarti "di bawah" atau "kurang dari" dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa makna utama dari under:

Lokasi fisik : Menunjukkan posisi di bawah sesuatu. Contoh: "The cat is under the table" (Kucing itu ada di bawah meja).

: Menunjukkan posisi di bawah sesuatu. Contoh: "The cat is under the table" (Kucing itu ada di bawah meja). Jumlah atau batasan : Menunjukkan sesuatu yang kurang dari angka tertentu. Contoh: "Children under 12 get free admission" (Anak di bawah 12 tahun masuk gratis).

: Menunjukkan sesuatu yang kurang dari angka tertentu. Contoh: "Children under 12 get free admission" (Anak di bawah 12 tahun masuk gratis). Kondisi atau situasi: Menggambarkan keadaan tertentu. Contoh: "The project is under review" (Proyek sedang ditinjau).

Dengan memahami under arti, kamu bisa menggunakan kata ini dengan lebih tepat dalam percakapan atau tulisan.

Sinonim Under dalam Bahasa Inggris

Agar tulisan atau percakapanmu tidak monoton, kamu bisa menggunakan sinonim under. Berikut adalah beberapa kata pengganti yang sering digunakan, tergantung konteks:

Below : Digunakan untuk lokasi fisik atau perbandingan. Contoh: "The temperature is below zero" (Suhu di bawah nol).

: Digunakan untuk lokasi fisik atau perbandingan. Contoh: "The temperature is below zero" (Suhu di bawah nol). Beneath : Mirip dengan under, tetapi lebih formal. Contoh: "The treasure is buried beneath the tree" (Harta karun terkubur di bawah pohon).

: Mirip dengan under, tetapi lebih formal. Contoh: "The treasure is buried beneath the tree" (Harta karun terkubur di bawah pohon). Underneath : Menunjukkan sesuatu yang tersembunyi di bawah. Contoh: "The keys are underneath the mat" (Kunci ada di bawah keset).

: Menunjukkan sesuatu yang tersembunyi di bawah. Contoh: "The keys are underneath the mat" (Kunci ada di bawah keset). Less than: Digunakan untuk jumlah atau ukuran. Contoh: "The trip takes less than an hour" (Perjalanan memakan waktu kurang dari satu jam).

Pemilihan sinonim tergantung pada konteks kalimat. Jadi, pastikan kamu memahami situasinya agar kata yang digunakan tetap alami.

Perbedaan Under, Below, Beneath, dan Underneath

Meskipun under, below, beneath, dan underneath terlihat mirip, ada perbedaan halus di antara mereka:

Kata Penggunaan Contoh Under Umum untuk lokasi, jumlah, atau situasi The book is under the pillow. Below Lebih sering untuk perbandingan atau posisi relatif The score is below average. Beneath Lebih formal, sering untuk lokasi fisik She hid beneath the blanket. Underneath Menekankan sesuatu yang tersembunyi The letter is underneath the book.

Preposisi Lain yang Mirip dengan Under

Selain sinonim, ada preposisi lain dalam bahasa Inggris yang kadang digunakan dalam konteks serupa dengan under. Berikut beberapa di antaranya:

Above : Berlawanan dengan under, artinya "di atas". Contoh: "The plane is flying above the clouds" (Pesawat terbang di atas awan).

: Berlawanan dengan under, artinya "di atas". Contoh: "The plane is flying above the clouds" (Pesawat terbang di atas awan). Over : Bisa berarti "di atas" atau "meliputi". Contoh: "The blanket is over the bed" (Selimut ada di atas tempat tidur).

: Bisa berarti "di atas" atau "meliputi". Contoh: "The blanket is over the bed" (Selimut ada di atas tempat tidur). Across: Menunjukkan gerakan dari satu sisi ke sisi lain. Contoh: "She swam across the river" (Dia berenang menyeberangi sungai).

Memahami preposisi ini akan membantu kamu membuat kalimat yang lebih bervariasi dan tepat.

Contoh Kalimat dengan Under dan Preposisi Lain

Berikut adalah beberapa contoh kalimat untuk memperjelas penggunaan under dan preposisi terkait:

Under: "The dog sleeps under the chair" (Anjing tidur di bawah kursi). Below: "The city is below sea level" (Kota itu berada di bawah permukaan laut). Above: "The picture hangs above the fireplace" (Gambar itu tergantung di atas perapian). Over: "The bridge goes over the river" (Jembatan melintasi sungai).

Tips Menggunakan Under dengan Benar

Agar penggunaan under lebih alami, perhatikan tips berikut:

Pahami konteks : Pastikan kamu tahu apakah under merujuk pada lokasi, jumlah, atau situasi.

: Pastikan kamu tahu apakah under merujuk pada lokasi, jumlah, atau situasi. Gunakan sinonim : Variasikan dengan below, beneath, atau underneath untuk kalimat yang lebih menarik.

: Variasikan dengan below, beneath, atau underneath untuk kalimat yang lebih menarik. Perhatikan tata bahasa: Preposisi seperti under biasanya diikuti oleh kata benda atau frasa benda.

Kesimpulan

Memahami under arti adalah langkah penting untuk menguasai preposisi dalam bahasa Inggris. Kata under memiliki makna yang luas, mulai dari lokasi fisik hingga jumlah atau situasi tertentu. Dengan mengetahui sinonim seperti below, beneath, dan underneath, serta preposisi lain seperti above dan over, kamu bisa membuat kalimat yang lebih kaya dan tepat. Terus latih penggunaannya dalam percakapan sehari-hari agar semakin lancar!