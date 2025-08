Arti With: Pengertian Lengkap dan Contoh Penggunaan dalam Bahasa Inggris

Ilustrasi(https://langeek.co/)

APAKAH kamu sering mendengar kata "with" dalam bahasa Inggris, tapi bingung apa arti with sebenarnya? Kata ini sangat umum digunakan, tapi maknanya bisa berbeda tergantung konteks. Artikel ini akan menjelaskan pengertian with, jenis penggunaannya, dan contoh kalimat yang mudah dipahami. Yuk, simak penjelasannya!

Apa Arti With dalam Bahasa Inggris?

Kata with adalah preposisi (kata depan) dalam bahasa Inggris yang memiliki banyak makna. Secara umum, arti with adalah "dengan" atau "bersama" dalam bahasa Indonesia. Namun, maknanya bisa berubah sesuai dengan cara penggunaannya dalam kalimat. Berikut adalah beberapa makna utama dari with:

Bersama : Menunjukkan seseorang atau sesuatu yang menyertai.

: Menunjukkan seseorang atau sesuatu yang menyertai. Menggunakan : Menunjukkan alat atau cara yang digunakan.

: Menunjukkan alat atau cara yang digunakan. Menjelaskan sifat atau keadaan : Menggambarkan karakteristik atau kondisi.

: Menggambarkan karakteristik atau kondisi. Hubungan: Menunjukkan keterkaitan antara dua hal.

Jenis Penggunaan With dan Contoh Kalimat

Agar lebih paham tentang arti with, berikut adalah beberapa jenis penggunaan with beserta contohnya:

1. With untuk Menunjukkan Bersama

Dalam konteks ini, with berarti bersama seseorang atau sesuatu. Kata ini sering digunakan untuk menunjukkan pendamping atau kebersamaan.

Contoh:

I go to school with my best friend. (Saya pergi ke sekolah bersama teman terbaik saya.)

She lives with her parents. (Dia tinggal bersama orang tuanya.)

2. With untuk Menunjukkan Alat atau Cara

With juga digunakan untuk menjelaskan alat, metode, atau cara sesuatu dilakukan.

Contoh:

He writes with a pen. (Dia menulis dengan pulpen.)

She cuts the paper with scissors. (Dia memotong kertas dengan gunting.)

3. With untuk Menjelaskan Sifat atau Keadaan

Dalam beberapa kasus, with digunakan untuk mendeskripsikan sifat, kondisi, atau karakteristik seseorang atau sesuatu.

Contoh:

The girl with long hair is my sister. (Gadis berambut panjang itu adalah adik saya.)

He came with a big smile. (Dia datang dengan senyum lebar.)

4. With untuk Menunjukkan Hubungan

With juga bisa menunjukkan hubungan atau keterkaitan antara dua hal, seperti perasaan atau interaksi.

Contoh:

I’m happy with my new phone. (Saya senang dengan ponsel baru saya.)

She’s angry with her brother. (Dia marah dengan kakaknya.)

Tips Menggunakan With dengan Benar

Agar tidak salah menggunakan with, perhatikan konteks kalimatnya. Berikut beberapa tips sederhana:

Pahami Konteks: Pastikan kamu tahu apakah with merujuk pada kebersamaan, alat, sifat, atau hubungan. Perhatikan Struktur Kalimat: With biasanya diikuti oleh kata benda (noun) atau frasa benda. Praktikkan dengan Contoh: Cobalah membuat kalimat sendiri menggunakan with untuk berbagai makna.

Kesimpulan

Arti with dalam bahasa Inggris sangat beragam, mulai dari "bersama", "menggunakan", hingga menjelaskan sifat atau hubungan. Dengan memahami konteks dan jenis penggunaannya, kamu bisa menggunakan kata ini dengan tepat. Cobalah praktikkan contoh-contoh di atas untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu!