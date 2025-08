Apa Artinya "Is" dalam Bahasa Indonesia? Pengertian dan Contoh Penggunaan

Ilustrasi(Dok Ist)

PERNAH mendengar kata "is" dalam bahasa Inggris dan bingung apa artinya dalam bahasa Indonesia? Kata is adalah salah satu kata yang sering digunakan dalam bahasa Inggris, terutama dalam tata bahasa dasar. Artikel ini akan menjelaskan arti is, fungsinya, dan contoh penggunaannya secara sederhana agar mudah dipahami, bahkan untuk pelajar tingkat SMP (kelas 7-8).

Apa Arti "Is" dalam Bahasa Indonesia?

Dalam bahasa Indonesia, kata "is" artinya "adalah". Kata ini termasuk dalam kelompok to be, yaitu kata kerja bantu yang digunakan untuk menghubungkan subjek dengan keterangan atau pelengkap dalam sebuah kalimat. Is biasanya digunakan untuk subjek tunggal seperti he (dia laki-laki), she (dia perempuan), atau it (itu).

Contohnya, dalam kalimat "She is a teacher", kata is diterjemahkan menjadi "adalah", sehingga kalimatnya berarti "Dia (perempuan) adalah guru".

Fungsi "Is" dalam Kalimat Bahasa Inggris

Kata is memiliki beberapa fungsi utama dalam bahasa Inggris, antara lain:

Menjelaskan Identitas atau Sifat: Digunakan untuk menyatakan siapa atau apa subjek tersebut. Contoh: "He is a doctor" (Dia adalah dokter).

Digunakan untuk menyatakan siapa atau apa subjek tersebut. Contoh: "He is a doctor" (Dia adalah dokter). Menyatakan Keadaan: Digunakan untuk menjelaskan kondisi atau status. Contoh: "The sky is blue" (Langit itu biru).

Digunakan untuk menjelaskan kondisi atau status. Contoh: "The sky is blue" (Langit itu biru). Membentuk Kalimat Present Continuous: Digunakan sebagai kata kerja bantu untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung. Contoh: "She is reading a book" (Dia sedang membaca buku).

Contoh Penggunaan "Is" dalam Kalimat

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan is dalam kalimat bahasa Inggris beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

Kalimat Identitas: "It is a cat" (Ini adalah kucing). Kalimat Sifat: "The car is fast" (Mobil itu cepat). Kalimat Keadaan: "He is tired" (Dia lelah). Present Continuous: "She is studying English" (Dia sedang belajar bahasa Inggris).

Dengan contoh-contoh ini, kamu bisa melihat bahwa is adalah kata yang sangat fleksibel dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Tips Menggunakan "Is" dengan Benar

Agar tidak salah menggunakan is, perhatikan beberapa tips berikut:

Pastikan Subjek yang Tepat: Gunakan is hanya untuk subjek tunggal seperti he, she, atau it. Untuk subjek jamak seperti they, gunakan are.

Gunakan is hanya untuk subjek tunggal seperti he, she, atau it. Untuk subjek jamak seperti they, gunakan are. Perhatikan Waktu: Is digunakan untuk waktu sekarang (present tense). Untuk waktu lampau, gunakan was.

Is digunakan untuk waktu sekarang (present tense). Untuk waktu lampau, gunakan was. Konteks Kalimat: Pastikan is digunakan sesuai fungsinya, apakah untuk identitas, sifat, atau keadaan.

Kesalahan Umum dalam Penggunaan "Is"

Banyak pelajar pemula yang salah menggunakan is. Berikut adalah beberapa kesalahan umum dan cara menghindarinya:

Kesalahan: "They is students"

Benar: "They are students" (Mereka adalah pelajar). Penjelasan: They adalah subjek jamak, jadi gunakan are, bukan is.

"They is students" "They are students" (Mereka adalah pelajar). Penjelasan: They adalah subjek jamak, jadi gunakan are, bukan is. Kesalahan: "She is play football"

Benar: "She is playing football" (Dia sedang bermain sepak bola). Penjelasan: Dalam present continuous, tambahkan -ing setelah is.

Mengapa Memahami "Is" Penting?

Memahami arti dan penggunaan is adalah langkah awal untuk menguasai bahasa Inggris. Kata ini sangat sering muncul dalam percakapan, tulisan, dan berbagai konteks lainnya. Dengan memahami is, kamu bisa membentuk kalimat yang benar secara tata bahasa dan lebih percaya diri dalam berkomunikasi.

Kesimpulan

Kata is artinya "adalah" dalam bahasa Indonesia dan merupakan bagian penting dari tata bahasa Inggris. Kata ini digunakan untuk subjek tunggal seperti he, she, dan it, serta memiliki fungsi untuk menjelaskan identitas, sifat, keadaan, atau membentuk kalimat present continuous. Dengan memahami contoh penggunaan dan tips di atas, kamu bisa menggunakan is dengan tepat dan menghindari kesalahan umum.

Jika kamu ingin belajar lebih banyak tentang tata bahasa Inggris, mulailah dengan memahami kata-kata sederhana seperti is. Praktikkan dalam kalimat sehari-hari, dan kamu akan semakin mahir!