Arti Done dalam Bahasa Indonesia: Pengertian & Contoh Kalimat Lengkap

Ilustrasi(https://unsplash.com/)

PERNAH mendengar kata "done" dalam bahasa Inggris dan bingung apa artinya? Dalam artikel ini, kita akan membahas arti done dalam bahasa Indonesia secara lengkap, mudah dipahami, dan disertai contoh kalimat. Kata ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari, film, atau media sosial, jadi penting untuk memahaminya!

Apa Arti Done dalam Bahasa Indonesia?

Kata done dalam bahasa Inggris memiliki arti utama "selesai" atau "sudah". Kata ini biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pekerjaan, tugas, atau aktivitas telah rampung. Selain itu, "done" juga bisa memiliki makna lain tergantung pada konteksnya, seperti setuju atau bahkan lelah. Mari kita bahas satu per satu!

1. Done sebagai "Selesai" atau "Sudah"

Arti paling umum dari done adalah "selesai" atau "sudah". Kata ini sering digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan telah selesai dilakukan. Biasanya, "done" muncul dalam kalimat yang menunjukkan hasil atau penyelesaian.

Contoh Kalimat: I’m done with my homework. (Saya sudah selesai dengan pekerjaan rumah saya.)

The project is finally done! (Proyek ini akhirnya selesai!)

2. Done sebagai Bentuk Persetujuan

Dalam percakapan santai, done bisa berarti "setuju" atau "oke". Biasanya digunakan untuk mengonfirmasi kesepakatan atau menyatakan bahwa seseorang setuju dengan usulan tertentu.

Contoh Kalimat: Let’s meet at 7 PM. — Done! (Ayo ketemu jam 7 malam. — Oke!)

Deal? — Done! (Jadi? — Setuju!)

3. Done sebagai Ekspresi Kelelahan

Dalam beberapa konteks informal, done bisa berarti "lelah" atau "capek". Biasanya digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang merasa sangat lelah atau menyerah.

Contoh Kalimat: I’ve been working all day, I’m done. (Saya bekerja seharian, saya capek.)

After running 10 kilometers, I’m completely done. (Setelah lari 10 kilometer, saya benar-benar lelah.)

Kapan Menggunakan Kata Done?

Kata done biasanya digunakan dalam situasi informal, tetapi juga bisa muncul dalam konteks formal tergantung pada struktur kalimatnya. Berikut beberapa tips penggunaan:

Gunakan "done" untuk menyatakan penyelesaian tugas, seperti pekerjaan atau proyek.

Pakai "done" dalam percakapan santai untuk menunjukkan persetujuan.

Hindari penggunaan "done" dalam dokumen resmi, ganti dengan kata seperti "completed" atau "finished".

Mengapa Memahami Arti Done Penting?

Memahami arti done membantu Anda berkomunikasi lebih lancar dalam bahasa Inggris, baik dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial. Kata ini sering muncul di platform seperti X, di mana pengguna sering menulis "Done!" untuk menunjukkan penyelesaian atau persetujuan. Dengan memahami berbagai maknanya, Anda bisa menggunakan kata ini dengan tepat sesuai konteks.

Contoh Kalimat Tambahan untuk Latihan

Berikut beberapa contoh kalimat lain untuk memperdalam pemahaman Anda tentang done:

The cake is done baking in the oven. (Kue sudah selesai dipanggang di oven.)

Are you done with the report? (Apakah kamu sudah selesai dengan laporan itu?)

Let’s order pizza tonight. — Done! (Ayo pesan pizza malam ini. — Oke!)

Kesimpulan

Arti done dalam bahasa Indonesia bervariasi tergantung konteks, mulai dari "selesai", "setuju", hingga "lelah". Dengan memahami makna dan penggunaannya, Anda bisa menggunakan kata ini dengan lebih percaya diri dalam percakapan atau tulisan. Semoga artikel ini membantu Anda memahami done secara menyeluruh!