Was vs Were: Penggunaan, Perbedaan, dan Contoh Mudah Dipahami

Ilustrasi(Pinterest)

Pernah bingung kapan menggunakan was dan were dalam bahasa Inggris? Kedua kata ini sering membingungkan karena terlihat mirip, tetapi memiliki aturan penggunaan yang berbeda. Dalam artikel ini, kita akan membahas penggunaan was, perbedaan dengan were, serta contoh kalimat yang mudah dipahami. Artikel ini dirancang ramah untuk pemula dengan tingkat keterbacaan sederhana, cocok untuk pelajar kelas 7-8.

Apa Itu Was dan Were?

Was dan were adalah bentuk lampau dari kata kerja to be (adalah, sedang, menjadi). Keduanya digunakan untuk menunjukkan keadaan atau tindakan di masa lalu, tetapi pilihan antara was dan were tergantung pada subjek kalimat dan jenis kalimatnya.

Penggunaan Was

Was digunakan untuk subjek tunggal seperti I, he, she, dan it dalam kalimat berbentuk lampau sederhana (past simple). Kata ini biasanya muncul dalam kalimat pernyataan atau deskripsi keadaan di masa lalu.

Contoh: I was at the park yesterday. (Saya berada di taman kemarin.)

Contoh: She was very tired after work. (Dia sangat lelah setelah bekerja.)

Penggunaan was sangat umum dalam percakapan sehari-hari untuk menyatakan fakta atau kejadian lampau.

Penggunaan Were

Were digunakan untuk subjek jamak seperti you, we, dan they. Selain itu, were juga digunakan dalam kalimat pengandaian (subjunctive mood), bahkan untuk subjek tunggal seperti I, he, she, atau it.

Contoh (subjek jamak): We were happy to see you. (Kami senang bertemu denganmu.)

Contoh (pengandaian): If I were rich, I would travel the world. (Jika saya kaya, saya akan keliling dunia.)

Perbedaan Utama Antara Was dan Were

Berikut adalah perbedaan utama antara was dan were agar lebih mudah diingat:

Kriteria Was Were Subjek I, he, she, it You, we, they Jenis Kalimat Pernyataan masa lalu Pernyataan masa lalu dan pengandaian Contoh He was late. They were late. / If I were you...

Kapan Menggunakan Was dalam Kalimat?

Gunakan was ketika:

Subjeknya adalah I, he, she, atau it. Kalimatnya menceritakan fakta atau kejadian nyata di masa lalu.

Contoh: The dog was barking all night. (Anjing itu menggonggong sepanjang malam.)

Kapan Menggunakan Were dalam Kalimat?

Gunakan were ketika:

Subjeknya adalah you, we, atau they. Kalimatnya berbentuk pengandaian, misalnya dengan kata if atau wish.

Contoh: I wish I were taller. (Saya berharap saya lebih tinggi.)

Tips Mudah Mengingat Was dan Were

Agar tidak bingung, ingat aturan sederhana ini:

Was untuk satu orang atau benda (I, he, she, it) di masa lalu.

untuk satu orang atau benda (I, he, she, it) di masa lalu. Were untuk lebih dari satu orang (you, we, they) atau kalimat "seandainya".

Cobalah membuat kalimat sendiri dengan was dan were untuk berlatih. Misalnya, ceritakan apa yang kamu lakukan kemarin atau bayangkan situasi impianmu!

Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya

Berikut adalah kesalahan yang sering terjadi saat menggunakan was dan were:

Kesalahan: I were at home.

Benar: I was at home.

I were at home. I was at home. Kesalahan: If I was rich...

Benar: If I were rich... (karena ini kalimat pengandaian).

Perhatikan subjek dan jenis kalimat untuk menghindari kesalahan ini.

Kesimpulan

Was dan were adalah bagian penting dalam tata bahasa Inggris. Was digunakan untuk subjek tunggal dalam pernyataan masa lalu, sedangkan were untuk subjek jamak atau kalimat pengandaian. Dengan memahami aturan sederhana ini, kamu bisa menggunakan keduanya dengan percaya diri. Latihlah dengan membuat kalimat sendiri, dan segera kamu akan mahir! (Z-2)