Mengenal Glassware: Jenis dan Fungsinya di Dunia FnB

Glassware(Freepik)

APAKAH kamu pernah bingung memilih gelas yang tepat saat menyajikan minuman? Dalam dunia food and beverage (FnB), glassware atau peralatan gelas memiliki peran penting. Setiap jenis gelas dirancang untuk meningkatkan pengalaman minum, menjaga cita rasa, hingga menambah estetika. Artikel ini akan membantu kamu mengenal berbagai jenis glassware dan fungsinya dengan bahasa yang mudah dipahami!

Apa Itu Glassware?

Glassware adalah istilah untuk semua jenis gelas yang digunakan dalam penyajian minuman di industri FnB, seperti restoran, kafe, atau bar. Tidak hanya soal bentuk, pemilihan glassware juga memengaruhi aroma, suhu, dan kenikmatan minuman. Yuk, kita pelajari jenis-jenisnya!

Jenis-Jenis Glassware dan Fungsinya

Berikut adalah beberapa jenis glassware yang umum digunakan di dunia FnB beserta fungsinya:

1. Gelas Highball

Gelas highball adalah gelas tinggi dan ramping, biasanya berkapasitas 8-12 ons. Gelas ini cocok untuk minuman campuran seperti mojito, gin tonic, atau jus dengan es batu. Bentuknya membantu menjaga karbonasi minuman tetap segar.

2. Gelas Lowball (Rocks Glass)

Gelas lowball pendek dan lebar, sering disebut rocks glass. Gelas ini ideal untuk minuman yang disajikan dengan es batu besar, seperti whiskey on the rocks atau old fashioned. Kapasitasnya biasanya 6-10 ons.

3. Gelas Wine

Gelas anggur memiliki tangkai panjang agar tangan tidak memanaskan minuman. Ada dua jenis utama: gelas untuk red wine (lebih lebar untuk aroma) dan white wine (lebih kecil untuk menjaga suhu dingin). Bentuknya membantu meningkatkan cita rasa anggur.

4. Gelas Martini

Gelas martini memiliki bentuk segitiga ikonik dengan tangkai panjang. Gelas ini digunakan untuk koktail seperti martini atau cosmopolitan. Desainnya menjaga minuman tetap dingin tanpa es.

5. Gelas Flute

Gelas flute ramping dan tinggi, dirancang khusus untuk champagne atau sparkling wine. Bentuknya membantu mempertahankan gelembung karbonasi dan menampilkan estetika minuman.

6. Gelas Pilsner

Gelas pilsner tinggi dan meruncing, cocok untuk bir ringan seperti pilsner atau lager. Bentuknya menonjolkan warna dan kejernihan bir, sekaligus menjaga busa.

Mengapa Pemilihan Glassware Penting?

Pemilihan glassware yang tepat tidak hanya soal gaya, tetapi juga pengalaman. Misalnya, gelas anggur yang lebar memungkinkan aroma menyebar, sedangkan gelas flute menjaga gelembung champagne. Selain itu, glassware yang estetik membuat penyajian lebih menarik, terutama di restoran atau kafe.

Tips Merawat Glassware

Agar glassware tetap awet, ikuti tips berikut:

Cuci dengan tangan menggunakan sabun lembut untuk menghindari goresan.

Keringkan dengan kain microfiber agar tidak ada noda air.

Simpan di tempat kering dan hindari menumpuk gelas rapuh.

Kesimpulan

Mengenal jenis-jenis glassware dan fungsinya adalah langkah awal untuk meningkatkan pengalaman menyajikan minuman di dunia FnB. Dari gelas highball untuk minuman segar hingga gelas flute untuk champagne, setiap gelas punya peran khusus. Dengan memahami ini, kamu bisa memilih glassware yang tepat untuk setiap kesempatan. Mulai eksplorasi dunia glassware sekarang dan buat penyajian minumanmu lebih profesional! (Z-10)