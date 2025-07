Menag Nasaruddin Umar: AICIS+ 2025 Buka Ruang Dialog Pemikiran Islam

Ilustrasi(Dok Ist)

DIREKTORAT Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) menggelar The 24th Annual International Conference on Islam, Science and Society 2025 (AICIS+ 2025) sebagai forum keilmuan tahunan bagi para akademisi dari dalam dan luar negeri.

AICIS+ 2025 yang digelar Kemenag membahas soal studi keislaman yang memusatkan kajian pada teks, pemikiran klasik, dan isu-isu internal dunia Islam serta menjadi ruang dialog yang lebih luas antara Islam, sains, dan masyarakat.

“AICIS+ 2025 adalah bentuk evolusi pemikiran Islam kita. Dengan menambahkan simbol ‘plus’, kita menegaskan bahwa konferensi ini kini mencakup ruang dialog yang lebih luas, antara Islam, sains, dan masyarakat,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam sambutannya pada peluncuran AICIS+ 2025 di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Baca juga : Kemenag Kawal Penilaian Lahan UIII Depok yang Dikuasai Warga 

AICIS+ 2025 akan digelar pada 29-31 Oktober 2025 di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok, Jawa Barat. Oleh karena itu, Menag Nasaruddin Umar mengajak para akademisi lintas disiplin untuk berdialog tentang masa depan umat manusia dan planet bumi.

“Kita tidak bisa lagi memisahkan agama dari realitas global. AICIS+ adalah jembatan baru antara spiritualitas dan rasionalitas, antara iman dan inovasi,” ucapnya.

Transformasi AICIS menjadi AICIS+ membawa perubahan signifikan diantaranya, S dari yang semula "Studies" kini menjadi "Science" dan penambahan satu "S" lagi untuk "Society" serta pendekatan interdisipliner dan transformatif dan penguatan relevansi terhadap tantangan global.

Baca juga : Dirjen Bimas Islam Apresiasi Peringatan Lebaran Yatim Baznas 2025

Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Amien Suyitno menjelaskan perubahan ini bukan sekadar pergantian label melainkan pergeseran paradigma. “Kita ingin agar kajian Islam terlibat langsung dalam diskusi global tentang sains, perubahan iklim, teknologi, dan keadilan sosial,” jelasnya.

UIII terpilih menjadi tuan rumah AICIS+ 2025 sebagai representasi global wajah Islam Indonesia yang moderat, damai, dan inklusif.

“Kami merasa sangat terhormat menjadi tuan rumah AICIS+ 2025 pertama dalam sejarah, ini bukan hanya soal tempat, tapi tentang misi yang kami emban yaitu mempertemukan Islam, ilmu pengetahuan, dan masyarakat dalam percakapan global yang bermakna,” jelas Rektor UIII Jamhari.

Jamhari mengungkapkan, sebagai universitas yang memiliki mahasiswa dari 41 negara, 11 program studi magister dan doktor, serta empat fakultas yang mencakup Studi Islam, Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan, UIII telah menjadi pusat gravitasi baru dalam percakapan akademik Islam internasional.

“Transformasi AICIS menjadi AICIS+ 2025 menemukan momentum tepat di kampus kami. Sebagai kampus muda dengan komitmen pada riset unggul dan keterlibatan global, UIII siap menjadi ruang di mana masa depan Islam dibicarakan dan dirancang,” tandasnya. (H-2)