The Botanica Sanctuary Kembali Menggelar Kitchen Take Over

THE Botanica Sanctuary kembali mengadakan "Kitchen Takeover" yang sebelumnya telah sukses digelar pada bulan Juni 2023 lalu.

Bertemakan “The Exquisite Indonesian Flavors - Episode 2”, The Botanica Sanctuary mengundang Professional Chef & Cook Book Author, Chef Setyo Widhyarto yang telah lama berkecimpung di dunia memasak dan pernah terlibat sebagai food producer di kompetisi memasak televisi swasta, yakni Master Chef Indonesia.

Untuk kolaborasi kali ini, Chef Theo, begitu ia kerap disapa, telah mempersiapkan mahakarya kuliner Nusantara yang siap membawa para tamu untuk berpetualang menikmati beragam sajian khas Indonesia.

Daging Rembiga, Ikan Kare Sambal Andaliman, Seafood Sambal Matah, dan Ayam Ambal menjadi menu andalan. Kreasi menu ini tercipta dari tangan dingin Chef Theo melalui penggabungan inovasi cita rasa yang menggugah selera.

Kolaborasi menu ini dapat dinikmati para tamu mulai dari tanggal 17 - 26 November 2023 di The Garden Brasserie dan GYU Steak House.

“Melihat antusias kitchen takeover bulan Juni lalu sehingga kami kembali mengadakan acara yang sama. Kami ingin menyuguhkan sajian dengan menu terbaik dari Chef Theo Setyo, sehingga tamu memiliki pengalaman yang memuaskan setelah menikmati menu ini,” ungkap Handy Bunardy - General Manager The Botanica Santuary .

Tentang The Botanica Sanctuary:

The Botanica Sanctuary - Puncak, berlokasi strategis di jantung kawasan Puncak, Bogor - Jawa Barat, hotel bertaraf internasional ini menawarkan pemandangan pegunungan yang asri dan hutan pinus yang menakjubkan.

Memiliki standar kualitas dan keramahan pelayanan yang mengakar, The Botanica Sanctuary mengundang para tamu untuk menjelajahi alam yang mengesankan.

