6 Lagu Daerah Sumatera Utara Lengkap dengan Lirik dan Makna, Mana Favoritmu?

Ketika berbicara tentang lagu daerah Sumatera Utara, judul apa yang pertama kali terlintas di dalam pikiranmu?

Apakah itu lagu Sinanggar Tulo, Alusi Au, atau mungkin lagu lainnya?

Untuk memperluas pengetahuanmu, berikut ini tersedia beberapa lagu daerah Sumatera Utara yang lengkap dengan lirik dan maknanya.

Pastikan kamu baca artikel ini sampai habis ya.

Daftar Lagu Daerah Sumatera Utara

1. Sinanggar Tulo

Kamu pasti nggak asing dengan lagu yang satu ini.

Ya, Sinanggar Tulo merupakan salah satu lagu daerah Sumatera Utara yang paling terkenal.

Lagu ini mengisahkan kecemasan seorang pria yang harus tunduk pada keinginan ibunya.

Sang ibu memintanya agar ia menjalin hubungan dengan perempuan yang memiliki marga yang sama dengannya.

Lirik lagu Sinanggar Tulo:

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sada dua to...lu

Binilang ni da pamila....ngi

Jong jong hami na to ...lu

Jumulo hami marsatta .... bi

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Mardalan motor se....dan

Marsibolusan dohot le...reng

Mardalan si pori.....ban

Buriapus molo hube...reng

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sinanggar tullo tullo a tullo

Sahat sahat ni so....lu

Sai sahat ma tu botte ... an

Leleng hita mango.....lu

Sai sahat tu panggabe.... an

2. Alusi Au

Lagu Alusi Au tidak hanya populer di Sumatera Utara, tapi juga banyak dikenal oleh masyarakat di luar wilayah tersebut.

Lagu ini memiliki makna tentang harapan dan keinginan manusia.

Kebanyakan, orang-orang menginginkan kekayaan, kesuksesan, dan kehormatan.

Lirik lagu Alusi Au:

Maragam-ragam do anggo sitta-sitta di hita manisia

Marasing-asing do anggo pangidoan diganup-ganup jolma

Hamoraon hagabeon hasangapon ido dilului nadeba

Di nadeba asalma tarbarita goarna tahe



Anggo diau tung asing do sitta-sitta asing pangidoanku

Mansai ambal pe unang pola manginsak hamu tahe diau

Sasudena na hugoari indada i saut di au

Sitta-sitta diau tung asing situtu do tahe



Tung holong ni roham i sambing do na huparsitta-sitta

Tung denggan ni basam-basami do na hupaima-ima

Asi ni rohamma ito unang loas au maila

Beha roham dok ma hatam Alusiau

Alusi au

Alusi au

Alusi au

Alusi au

3. Sik Sik Sibatumanikam

Sik Sik Sibatumanikam merupakan salah satu lagu daerah Sumatera Utara yang terkenal dan sering dinyanyikan.

Bahkan penyanyi Lyodra dan grup musik Jamrud pernah menyanyikan lagu ini dalam berbagai kesempatan.

Lagu ini biasanya dinyanyikan untuk memeriahkan suasana.

Temponya yang cepat dan nadanya yang riang kerap menciptakan suasana yang gembira.



Lirik lagu Sik Sik Sibatumanikam:

Sik sik sibatumanikam

di parjoged sonamanigotam

dimangangingangi simambangka jula jula

simambangka jula jula

Sik sik sibatumanikam

di parjoged sonamanigotam

dimangangingangi simambangka jula jula

simambangka jula jula

Asidenga sidoding

Asidenga sidoding

Dideng dideng di pangardang

Molomar siberengat

Molomar siberengat

Marsiap tu sad di bagasan

Sik sik sibatumanikam

di parjoged sonamanigotam

dimangangingangi simambangka jula jula

simambangka jula jula

Sik sik sibatumanikam

di parjoged sonamanigotam

dimangangingangi simambangka jula jula

simambangka jula jula

Andor andor gurtilo

Andor andor gurtilo

Tilo tilo di ponta bulang

Maula so binoto

Maula so binoto

Hula hula di parjala

Sik sik sibatumanikam

di parjoged sonamanigotam

dimangangingangi simambangka jula jula

simambangka jula jula

Sik sik sibatumanikam

di parjoged sonamanigotam

dimangangingangi simambangka jula jula

simambangka jula jula

Detke julung julung

Detke julung julung

Disudut ko bona ditorong

Unang gabe pakporong

Unang gabe pakporong

Boroiko moromorong

Sik sik sibatumanikam

di parjoged sonamanigotam

dimangangingangi simambangka jula jula

simambangka jula jula

Sik sik sibatumanikam

di parjoged sonamanigotam

dimangangingangi simambangka jula jula

simambangka jula jula

4. Rambadia

Rambadia merupakan lagu daerah Sumatera Utara yang berisi ucapan salam perkenalan dari orang batak.

Lagu ini menggambarkan kebiasaan orang Batak yang tidak begitu memperhatikan nama saat berkenalan.

Bagi mereka, yang terpenting adalah memiliki marga yang sama dan berasal dari satu rumpun, maka semua akan terhubung dengan baik.

Lirik lagu Rambadia:

Rambadia ramba muna daito

Rio rio ramba na poso

Margaria marga muna daito

Uso uso naso umboto

Alatipang tipang tipang

Polo labaya

Ala rudeng rudeng rudeng pong

Alatipang tipang tipang

Polo labaya

Ala rudeng rudeng rudeng pong

I anggo ramba nami daito

Para saran niam borongborong

I anggo marga nami daito

Inda datar paboaboa

Ala tipang tipang tipang

Polo labaya

Ala rudeng rudeng rudeng pong

Ala tipang tipang tipang

Polo labaya

Ala rudeng rudeng rudeng pong

5. Dago Inang Sarge

Dago Inang Sarge merupakan lagu yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara.

Lagu ini mengisahkan sepasang kekasih yang saling mencintai apa adanya.

Namun sayangnya, hubungan mereka tidak mendapatkan restu dari orang tua.

Lirik lagu Dago Inang Sarge:

Dago inang sarge, dago inang sarge

Dago inang sarge, da songgoni do ho hape

Dago inang sarge, dago inang sarge

Dago inang sarge, da songgoni do ho hape

Bidang bulung ni rimbang

Umbidangan bulung ni dulang Pondok kon ni dainang

Daingkon marboru ni tulang

Dago inang sarge, dago inang sarge

Dago inang sarge, dasongoni do ho hape

Mandurung ho di pahu

Dua dua insor tu batu

Pondok kon ni bagian

Dua dua ilu madabu

Dago inang sarge, dago inang sarge

Dago inang sarge, dasongoni do ho hape

6. Lissoi

Terakhir, ada lagu daerah Sumatera Utara yang berjudul Lissoi.

Lirik pada lagu Lissoi mencerminkan kuatnya ikatan dan persaudaraan antara orang Batak.

Lagu ini juga menggambarkan hubungan orang-orang Batak yang saling memberikan dukungan dalam suka maupun duka.

Lirik lagu Lissoi:

Dongan sapang kilalaan

O parmitu

Dongan sapartinaonan

O parmitu

Arsak rap mangka lupa ho

O parmitu

Tole ma rap mangendehon

O lotutu lissoi

Lissoi lissoi lissoi lissoi

O parmitu lissoi

Lissoi lissoi lissoi lissoi

Inum ma tuakmi

Sirupma sirupma dorgukma dorgukma handit ma galasmi

Sirupma sirupma dorgukma dorgukma ingkon rumardoi

Lissoi lissoi lissoi lissoi

O parmitu lissoi

Lissoi lissoi lissoi lissoi

Inum ma tuakmi

Nah, itulah beberapa contoh lagu daerah Sumatera Utara.

Apakah kamu sudah mendengarkan keenam lagu daerah Sumatera Utara tersebut?

Jadi, lagu daerah Sumatera apa yang paling kamu sukai, nih?

Semoga dengan membaca artikel ini, pengetahuanmu terhadap lagu-lagu tradisional semakin bertambah.