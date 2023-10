5 Lagu Daerah Aceh Beserta Lirik, Terjemahan Bahasa Indonesia, dan Maknanya

Ada banyak lagu daerah Aceh yang mencerminkan warisan budaya setempat.

Mungkin kamu tidak asing dengan lagu Bungong Jeumpa.

Ya, Bungong Jeumpa merupakan salah satu lagu daerah Aceh yang paling terkenal.

Namun, selain Bungong Jeumpa, masih banyak lagi lagu daerah Aceh yang menarik untuk didengarkan, memiliki makna mendalam, dan sarat dengan makna budaya.

Untuk mengetahui lebih banyak tentang lagu daerah Aceh, yuk baca artikel ini sampai habis.

Akan ada lima daftar lagu daerah Aceh lengkap dengan lirik, terjemahan dalam bahasa Indonesia, dan maknanya.

Daftar Lagu Daerah Aceh

1. Aceh Lon Sayang

Lagu Aceh Lon Sayang mengisahkan tentang rasa cinta yang mendalam dari penduduk Aceh terhadap tanah kelahirannya.

Lagu ini juga bermakna rasa syukur masyarakat setempat atas kekayaan alam yang diberikan Tuhan.

Lirik lagu Aceh Lon Sayang:

Daerah Aceh, tanoh lon sayang

Nibak tempat nyan, lon udep matee

Daerah Aceh, tanoh lon sayang

Nibak tempat nyan, lon udep matee

Tanoh keuneubak, indatu moyang

Lampoh deungon blang luah bukeon lee

Tanoh keuneubak, indatu moyang

Lampoh deungon blang luah bukeon lee

Keureuja udep, na so peutimang

Na so peuseunang, keureuja matee

Keureuja udep, na so peutimang

Na so peuseunang, keureuja matee

Hate nyang susah, lon rasa seunang

aceh lon sayang, sampo’an matee

Hate nyang susah, lon rasa seunang

aceh lon sayang, sampo’an matee

Terjemahan lagu Aceh Lon Sayang:

Daerah Aceh, tanahku sayang

Di tempat itu aku hidup (dan) mati

Daerah Aceh, tanahku sayang

Di tempat itu aku hidup (dan) mati

Tanah leluhur, warisan nenek moyang

Lapangan dan sawah luas bukan main

Tanah leluhur, warisan nenek moyang

Lapangan dan sawah luas bukan main

Selagi hidup, ada yang peduli

Ada yang menghibur, saat kematian (datang)

Selagi hidup, ada yang peduli

Ada yang menghibur, saat kematian (datang)

Hati yang susah kurasa senang

Aceh kusayang sampai (hari aku) mati

Hati yang susah kurasa senang

Aceh kusayang sampai (hari aku) mati

2. Bungong Jeumpa

Secara harafiah, Bungong Jeumpa artinya bunga cempaka, yang merupakan tanaman asli Aceh.

Lagu ini memiliki makna tentang keindahan, keragaman budaya dan tradisi Aceh.

Lirik lagu Bungong Jeumpa:

Bungong jeumpa bungong jeumpa meugah di Aceh

Bungong teuleube, teuleube indah lagoina

Bungong jeumpa bungong jeumpa meugah di Aceh

Bungong teuleube, teuleube indah lagoina

Puteh kuneng meujampu mirah

Bungong si ulah indah lagoina

Puteh kuneng meujampu mirah

Bungong si ulah indah lagoina

Lam sinar buleun lam sinar buleun angeen peu ayon

Luroh meususon, mesuson nyang mala-mala

Lam sinar buleun lam sinar buleun angeen peu ayon

Luroh meususon, mesuson nyang mala-mala

Keubit that meubee meunyoe tatem com

Leupah that harom si bungong jeumpa

Keubit that meubee meunyoe tatem com

Leupah that harom si bungong jeumpa

Terjemahan lagu Bungong Jeumpa:

Bunga cempaka, bunga cempaka yang terkenal di Aceh

Bunga yang lebih, yang lebih indah rupanya

Bunga cempaka, bunga cempaka yang terkenal di Aceh

Bunga yang lebih, yang lebih indah rupanya

Putih, kuning, bercampur merah

Bunga setangkai, setangkai yang indah sekali

Putih, kuning, bercampur merah

Bunga setangkai, setangkai yang indah sekali

Di bawah sinar rembulan, di bawah sinar rembulan angin mengayun-ayun

Gugur dan bertumpuk-tumpuk (dari bunga) yang layu

Di bawah sinar rembulan, di bawah sinar rembulan angin mengayun-ayun

Gugur dan bertumpuk-tumpuk (dari bunga) yang layu

Harum sekali baunya, jika ingin dicium

Sungguh sangat harum, si bunga cempaka

Harum sekali baunya, jika ingin dicium

Sungguh sangat harum, si bunga cempaka

3. Do Do Da Idi

Lagu daerah Aceh yang selanjutnya adalah Do Do Da Idi.

Lagu ini menceritakan tentang seorang ibu yang sedang menidurkan sang anak.

Selain itu, lagu ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Aceh yang religius.

Lirik lagu Do Do Da Idi:

Allah hai do do da idi

Boh gadông bi boh kayee uteun

Rayek sinyak hana peu ma bri

Ayeb ngon keuji ureueng donya kheun

Allah hai do do da idang

Seulayang blang ka putoh taloe

Beurijang rayek muda seudang

Tajak bantu prang tabila nanggroe

Wahe aneuek bek taduek le

Beudoh sare tabila bangsa

Bek tatakot keu darah ile

Adak pih mate poma ka rela



Jak lon tateh, meujak lon tateh

Beudoh hai aneuek tajak u Aceh

Meubee bak on ka meubee timphan

Meubee badan bak sinyak Aceh

Allah hai po illahon hak

Gampon jaeak h'an troh lon woe

Adak na bulee ulon teureubang

Mangat rijang trok u Nanggroe

Wahe aneuek bek taduek le

Beudoh sare tabila bangsa

Bek tatakot keu darah ile

Adak pih mate poma ka rela

Allah hai jak liin timang preuek

Sayang riyeuk jisipreuek pante

Oh rayek sinyak nyang puteh meupreuek

Toh sinaleuek gata boh hate

Terjemahan Do Do Da Idi:

Allah hai do do da idi

Buah gadung dan buah pohon dari hutan

Cepat besar anakku tapi tak ada yang dapat ibu berikan

Aib dan keji yang dikatakan orang-orang

Allah hai do do da idang

Layang-layang di sawah telah putus talinya

Cepat besar anakku, oh, banta seudang

Ikut bantu berperang untuk membela bangsa

Bangunlah anakku janganlah duduk kembali

Berdiri bersama pertahankan bangsa

Jangan pernah takut walaupun darah harus mengalir

Sekiranya engkau mati, ibu telah rela

Mari ibu latih kamu berjalan

Bangunlah anakku, mari pergi ke Aceh

Sudah tercium wangi daun dari timphan

Seperti wangi tubuh anak Aceh

Allah sang pencipta yang punya kehendak

Jauhnya kampungku tak sampai untuk ku kembali

Seandainya aku punya bulu sayap untuk terbang

Supaya lekas sampai ke Naggroe Aceh

Bangunlah anakku janganlah duduk kembali

Berdiri bersama pertahankan bangsa

Jangan pernah takut walaupun darah harus mengalir

Sekiranya engkau mati, ibu telah rela



Kemarila nak agar ibu dapat menimang engkau

Sayangnya ombak memecah pantai

Jika anakku yang putih ini sudah besar

Di manakah engkau akan berada nanti anakku?

4. Saleum

Lagu Saleum mengisahkan tentang kehidupan sosial masyarakat di Aceh.

Lagu Saleum yang berarti Salam ini mengandung makna tentang nilai keagamaan dan kebudayaan dalam keseharian masyarakat di sana.

Lirik Lagu Saleum:

Salamualaikom warahmatullah

Jaroe dua blah ateuh jeumala

Jaroe lon siploh di ateuh ule

Meuah lon lake bak kawom dumna

Jaroe lon siploh di ateuh ubon

Salamualaikom, lon tegur sapa

Jaroe lon siploh beu ot sikureng

Syarat ulon khen tanda mulia

Jaroe sikureng lon beu ot lapan

Geunan to timphan ngon aso kaya

Jaroe lon lapan lon beuot tujoh

Ranup lam bungkoh lon jok keu gata



Terjemahan Lagu Saleum:

Salamualaikom warahmatullah

Kedua belah tangan di atas bejana

Jariku sepuluh di atas kepala

Mohon maaf kuhaturkan kepada semuanya

Jariku sepuluh di atas ubun

Salamualaikom, ku tegur sapa

Jariku sepuluh kuangkat sembilan

Sebagai syarat tanda mulia

Jari sembilan kuangkat delapan

Ganti timphan dengan isi srikaya

Jariku delapan kuangkat tujuh

Sirih dalam bungkus kuserahkan kepada Tuhan

5. Jambo

Lagu daerah Aceh yang terakhir dalam daftar ini adalah Jambo.

Lagu Jambo ini mencerminkan suasana pedesaan yang alami dan masih dipenuhi padi-padi yang subur, bahkan saat musim kemarau berlangsung.

Lirik lagu Jambo:

Jambo jambo

Hai jambo sinan diblang

Jambo jambo

Hai jambo sinan manyang

Jambo jambo

Hai jambo sinan diblang

Jambo jambo

Hai jambo sinan manyang

Jinoe ka' troeh musem meugo

Adun ado bek lalo le

Jak keu ta jak laju jinoe

Bek lalole le ta pula pade

Jinoe ka' troeh musem meugo

Adun ado bek lalo le

Jak keu ta jak laju jinoe

Bek lalole le ta pula pade

Jambo jambo

Hai jambo sinan diblang

Jambo jambo

Hai jambo sinan manyang

Jambo jambo

Hai jambo sinan diblang

Jambo jambo

Hai jambo sinan manyang

Watee musem pade kuneng

Kana sigam ateuh jambo

Aneuk dara dijak meu'en

Kana sigam jak paroh tulo

Watee musem pade kuneng

Kana sigam ateuh jambo

Aneuk dara dijak meu'en

Kana sigam jak paroh tulo

Terjemahan lagu Jambo:

Dangau dangau

Hai dangau yang di sawah

Dangau dangau

Hai dangau tinggi di sana

Dangau dangau

Hai dangau yang di sawah

Dangau dangau

Hai dangau tinggi di sana

Kini tiba musim bertani

Kakak adik jangan lalai lagi

Ayo bergegas sekarang juga

Jangan lalai lagi mari menanam padi

Kini tiba musim bertani

Kakak adik jangan lalai lagi

Ayo bergegas sekarang juga

Jangan lalai lagi mari menanam padi

Dangau dangau

Hai dangau yang di sawah

Dangau dangau

Hai dangau tinggi di sana

Dangau dangau

Hai dangau yang di sawah

Dangau dangau

Hai dangau tinggi di sana

Saat musim padi menguning

Ada anak laki-laki di atas dangau

Anak perempuan pergi bermain

Ada anak laki mengusir burung pipit

Saat musim padi menguning

Ada anak laki-laki di atas dangau

Anak perempuan pergi bermain

Ada anak laki mengusir burung pipit

Nah, itulah beberapa lagu daerah Aceh lengkap dengan lirik, terjemahan dalam bahasa Indonesia, dan makna yang terkandung di dalamnya.

Dari kelima daftar lagu daerah Aceh di atas, mana yang menjadi favoritmu?

Mari kita lestarikan kekayaan budaya Indonesia dengan menyanyikan lagu-lagu daerah.