Courtyard by Marriot Bandung Dago Perkenalkan Pengembangan Bisnis Berkelanjutan

COURTYARD by Marriott Bandung Dago mengadakan kegiatan pengenalan tentang Pengembangan Bisnis Berkelanjutan dan pencegahan serta pengurangan limbah makanan yang akan bekerjasama dengan Food Bank Bandung, Sabtu (26/8). Courtyard by Marriott Bandung Dago telah menyelenggarakan acara Summer Course: Sustainable Business Development (SBD) 2023 yang bertempat di Meeting Room Bougenvil 1 dan 2.

Peserta Summer Course diharapkan dapat berkontribusi ke depannya terhadap kelestarian lingkungan seperti program yang tengah dilakukan oleh Courtyard by Marriott Bandung Dago bersama Food Bank Bandung yakni program 'Pengembangan Bisnis Berkelanjutan yang Terkait dengan Industri Hijau Ekonomi Circular untuk Informasi Digital'.

Courtyard by Marriott Bandung Dago memperkenalkan inisiatif berkelanjutan oleh JW Marriott. Pelaksanaan berkelanjutannya sendiri mencakup pencegahan dan pengurangan limbah makanan di tim kuliner Hotel, dan dampak positif terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan kolaborasi dan penyajian materi dalam mengubah limbah makanan menjadi keuntungan, pengumpulan makanan dan berbagi makanan bersama Food Bank Bandung. Selain berpartisipasi dengan Food Bank Bandung mengenai limbah makanan dan berbagi makanan, management Courtyard by Marriott Bandung Dago juga telah melaksanakan program Eco Green di setiap operasional. Diantaranya menghindari penggunakan plastik, mengganti botol plastik dengan botol kaca, membuat taman bioponik, mengurangi penggunaan kertas dengan memakai aplikasi dalam operasional dokumen juga membuat kompos sendiri dari sisa buah-buahan dan sayuran di dapur.

Dengan adanya acara ini, diharapkan program pelestarian lingkungan dapat terus berlanjut dan dipraktikkan di semua bidang dan masyarakat.

