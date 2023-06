The Tribrata Darmawangsa Jakarta Hadirkan 'Thematic Wedding Showcase'

TERKENAL dengan konsep tematik pernikahan yang selalu dipersembahkan, kembali The Tribrata Darmawangsa Jakarta menggelar Wedding Open House (WOH) untuk yang ketiga kalinya dengan konsep ‘Shade of Blue! - A Day At The Tribrata Timeless Wedding Open House'.

Di acara yang berlangsung pada 10-11 Juni 2023 ini, The Tribrata Darmawangsa kembali menggandeng vendor-vendor wedding terbaik Indonesia untuk menghadirkan suasana terindah dalam sentuhan warna biru di The Opus Grand Ballroom mulai pukul 11.00-18.00 WIB setiap harinya.

The Opus Grand Ballroom, merupakan grand ballroom The Tribrata Darmawangsa yang terletak di Kawasan elit Kebayoran Baru yang terkenal sebagai tempat yang banyak digunakan untuk perayaan berkelas dan tak terlupakan khususnya di daerah Jakarta Selatan.

Dengan memiliki ‘konsep Arsitektur bergaya Colonial, memamerkan langit-langit Ballroom yang menjulang tinggi, dengan pilar-pilar serta lampu gantung yang megah, The Opus Grand Ballroom adalah sebuah Kemewahan yang memperhatikan detil, ekslusivitas dan juga kualitas.

Ini merupakan kali ketiga The Tribrata Darmawangsa memberikan penawaran istimewa bagi seluruh calon pengantin yang sedang merencanakan pernikahan. WOH terlengkap yang ditata secara ekslusif dan mewah ini banyak menghadirkan para vendor-vendor wedding terbaik Indonesia yang mengkhususkan dalam mempersiapkan pernikahan.

Mereka siap mengerjakan wedding planner, undangan, baju pengantin, pernak-pernik pernikahan, merchandise dan souvenir, make up, entertainment, photo pre-wedding, makanan, hingga Gedung atau tempat untuk melangsungkan pernikahan yang dapat menjadikan momen terindah selamanya yang tidak pernah akan dilupakan.

"Tentunya semua itu telah kami fasilitasi dengan paket pernikahan yang menarik selama Wedding Open House ini berlangsung," ujar General Manager Sutasoma Hotel & The Tribrata Darmawangsa Jakarta Ferri Irawan saat konferensi pers, Selasa (6/6) lalu di Gala Rooftop Sutasoma Hotel & The Tribrata Darmawangsa.

Tidak hanya itu saja, paket yang ditawarkan pun meliputi makanan dan minuman melalui penyajian yang luar biasa kepada para tamu undangan saat pesta berlangsung dikombinasi gedung resepsi mewah berkonsep kolonial yang megah dan bersahaja di Kawasan elit dan pretisius Darmawangsa Jakarta Selatan.

"Saya berharap, persembahan ‘Shade of Blue! - A Day At The Tribrata Timeless Wedding Open House' ini dapat menjadi sebuah persembahan yang istimewa dan terbaik bagi seluruh pengunjung, khususnya para calon pengantin," ujar Ferri.

Executive Assistant Manager Posma Hutauruk menuturkan bahwa di WOH nanti, The Tribrata Darmawangsa akan menjadi barometer pameran pernikahan yang berkolaborasi dengan lebih dari 30 vendor terbaik yang selalu menghadirkan konsep tematik yang pasti akan disukai khususnya oleh para calon pengantin yang ingin membuat pesta pernikahan yang berkesan.

"Kami juga menargetkan selama Wedding Open House nanti dapat memiliki 10 pasangan calon pengantin yang akan confirmed untuk melangsungkan pernikahan di The Tribrata Darmawangsa, maka dari itu, saya mengimbau untuk datang, serta melihat secara langsung one stop Wedding Open House yang kami persembahkan untuk para calon pengantin," ujar Posma.

Menurut Assistant Director of Wedding Adi Thaib, proses persiapan pernikahan sudah menjadi sebuah rangkaian wajib bagi calon pengantin menuju hari bahagia. Sebut saja seperti, ‘acara siraman (midodareni) atau lamaran.

"Melalui layanan The Tribrata Darmawangsa Catering Services, kami telah memikirkan serta mempersiapkan dengan sangat matang kebutuhan tersebut bagi para calon pengantin yang ingin melakukan proses persiapan pernikahan di rumah ataupun ditempat lain yang diinginkan," ujar Adi. (RO/S-3)