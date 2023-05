Maybelline New York Gelar Festival Kosmetik dan Musik Selama 3 Hari

MAYBELLINE New York kembali menghadirkan kegembiraan Kota New York ke Jakarta dengan tujuan menghidupkan semangat work hard, play hard, yang khas kota Amerika Serikat (AS) tersebut.

Sebagai merek makeup nomor satu di dunia, Maybelline New York pertama kalinya mengadakan acara #MaybellineSingToShineFestival, sebuah perayaan musik dan kecantikan di Avenue of the Stars, Lippo Mall Kemang, yang akan berlangsung hingga Minggu (28/5).

“Maybelline New York untuk pertama kalinya mengadakan festival yang menggabungkan antara musik dan makeup. Mengapa memilih musik? Sama seperti makeup, musik adalah instrumen untuk ekspresi diri. Lewat musik dan makeup, kita dapat mencurahkan ide, emosi dan pengalaman dengan lebih efektif daripada menggunakan kata-kata. Selain itu, musik sangat dekat dengan masyarakat Indonesia,” ungkap Senior Product Manager, Maybelline New York Fio Noviany.

Bukti nyatanya, pendengar musik di Indonesia rata-rata menghabiskan sekitar 27,2 jam setiap minggunya atau sekitar 4 jam setiap harinya untuk mendengarkan musik. Tidak heran jika Indonesia merupakan negara dengan persentase pengguna streaming musik terbesar di dunia, dengan 50,3% penggunaan internet digunakan untuk streaming musik. Di antara berbagai jenis konten hiburan yang ada, musik menjadi konten yang paling populer dan banyak diakses oleh masyarakat Indonesia melalui platform digital.

#MaybellineSingToShineFestival merupakan rangkaian acara puncak dari #MaybellineIDSingToShine, sebuah kompetisi karaoke di TikTok untuk menyanyikan lagu Melompat Lebih Tinggi, yang dimulai sejak Maret lalu dan telah mengumpulkan 3.000 video karaoke yang telah ditonton oleh 3 juta pengguna TikTok.

"Empat pemenang mingguan kompetisi karaoke telah dipilih melalui sistem voting. Nova Ryanti akhirnya menjadi juara utama #MaybellineIDSingToShine. Pengumuman berita gembira ini langsung ditayangkan di papan iklan New York Times Square. Selain itu, Nova Ryanti berhak mendapatkan hadiah uang sebesar Rp100 juta. Tidak hanya selebriti, orang biasa pun bisa bersinar di papan iklan ini asalkan berusaha yang terbaik dan memiliki kepercayaan diri," jelas Fio.

Sebagai puncak dari rangkaian perayaan musik dan kecantikan, #MaybellineSingToShineFestival akan dimeriahkan musisi Indonesia seperti RAN, Rizky Febian, The Overtunes & The Lucky Laki, serta beauty influencer yang akan berbagi tips dan trik makeup.

Acara ini juga akan menawarkan banyak aktivitas menarik, seperti Silent Disco (mendengarkan musik dengan headphone sambil mencoba makeup virtual Maybelline New York), Karaoke Bar (mencoba tantangan #MaybellineIDSingToShine), dan booth Brave Together untuk mendukung isu kesehatan mental dengan memberikan edukasi dan konseling gratis.

Salah satu aktivitas yang menarik adalah mencoba tampilan ombre dengan Maybelline Superstay Vinyl Ink di Lipstick Bar.

Maybelline Superstay Vinyl Ink adalah lipstik cair dengan 18 pilihan warna mulai dari nude, pink, hingga merah. Lipstik ini memiliki hasil akhir yang berkilauan dan viral di Amerika Serikat dan Indonesia, cocok untuk melengkapi tampilan makeup yang trendy atau untuk menciptakan ombre lips.

"Maybelline Superstay Vinyl Ink adalah lipstik yang sangat serbaguna. Untuk makeup yang berani dan trendy, dapat digunakan secara individu. Jika ingin tampil segar, Vinyl Ink dapat digunakan untuk menciptakan teknik ombre lips. Paduan warna yang cocok untuk ombre lips adalah Peachy dan Lippy, Mischievous dan Wicked, Intriguing dan Extra, serta Peppy dan Unrivaled," kata Fio.

#MaybellineSingToShineFestival juga menandai dimulainya Maybelline TikTok Super Brand Day hingga tanggal 31 Mei - di mana Anda dapat mendapatkan produk Maybelline New York dengan diskon menarik dan berkesempatan memenangkan berbagai hadiah mulai dari alat kecantikan hingga gadget terbaru. Sampai jumpa di #MaybellineSingToShineFestival! (Z-1)