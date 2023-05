Fakultas Studi Islam UIII Buka Kesempatan Kerja Sama dengan Negara-Negara Timur Tengah

THE First International Forum on New Direction in the Study of Islam in the Face of Global Challenges diselenggarakan oleh Fakultas Studi Islam (FSI), Universitas islam In ternational Indonesia (UIII) pada Rabu (10/5). Kegiatan ini merupakan inisiatif FSI untuk memperkenalkan program studi islam yang diselenggarakan oleh UIII kepada perwakilan beberapa negara Timur Tengah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Dekan FSI Prof Noorhaidi Hasan menekankan dua tujuan. Pertama, untuk mendiskusikan arah masa depan studi Islam yang relevan dengan kebutuhan dan permasalahan global yang mengancam masyarakat Muslim saat ini. Kedua, menjajaki kemungkinan kerja sama dengan negara-negara yang hadir untuk pengembangan studi Islam lebih lanjut. Noorhaidi berharap pengembangan ini bisa menjadi arah baru studi Islam di Indonesia.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Rektor UIII Prof Komaruddin Hidayat, yang mengungkapkan pentingnya membangun kerja sama di tingkat internasional, terutama untuk mempromosikan pendidikan dan penelitian.

"Kami percaya, bahwa kerja sama di tingkat internasional merupakan hal penting dalam mempromosikan pendidikan dan penelitian. Kami (UIII) selalu terbuka untuk menerima kesempatan kerjasama dengan institusi dan organisasi di tingkat internasional," ujar Prof Komaruddin.

ia juga menegaskan bahwa forum yang dilaksanakan tersebut merupakan kesempatan untuk bertukar ide dan menjalin kerja sama untuk kepentingan Bersama, salah satunya dengan mengundang calon-calon mahasiswa dari negara mereka.

Selanjutnya Direktur Center for Islam and Global Challenges (IGC), Dr. Muhammad Al-Marakeby, berkesempatan untuk memperkenalkan IGC dan menjelaskan tujuan serta visi misi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan IGC ke depan di depan para duta besar dan perwakilan kedutaan dari negara Timur Tengah.

Dalam kesempatan ini, penanggungjawab program khusus magister jurusan studi Islam Klasik (Takhassus fi dirasat al-Islamiyya al-turathiyya – special program for the study of Classical Islam) Dr Ilyas Marwal juga memperkenalkan jurusan baru yang rencananya akan dimulai September tahun ini, dengan tujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan menganalisis kitab kuning dan turats dari berbagai perspektif dan disiplin ilmu.

Dr Ilyas mengajak kepada para Duta Besar untuk dapat menyampaikan informasi mengenai jurusan ini ke negara mereka. Program khusus ini diharapkan dapat mencetak sarjana, akademisi, peneliti serta praktisi yang visioner, kritis dan memiliki daya analitik yang tinggi.

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa duta besar dari Timur Tengah, antara lain, Ouadiâ Benabdellah dari maroko, Abdel Moneim Annan dari Republik Arab Siria, Yassir Mohamed Ali Mohamed dari Sudan, Abdulla Salem Obaid Salem Aldhaheri dari Uni Emirat Arab, Houssein Sidi Abdellah Deh dari republik islam Mauritania, Sheikh/Mohamed Bin Ahmed Salim Al Shanfari dari Kesultanan Oman, dan Lotfi Al-riani Menteri Berkuasa Penuh Libya.

Kegiatan ini diakhiri dengan tanggapan singkat dari para Duta Besar. Secara umum, mereka sangat mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan Fakultas Studi Islam, UIII dalam mengembangkan kajian Islam dan menyambut baik kerja sama yang bisa dilakukan di masa depan. (RO/S-3)